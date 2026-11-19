De izda. a dcha y arriba a abajo. Ana Núñez-Milara; Alberto D. Prieto; María Peral; Vicente Ferrer; Fernando Garea; Yolanda Rodríguez; Cristian Campos; Pedro J. Ramírez; Arturo Criado y Jorge Calabrés. EE:Arte

Durante todo el día se ofrecerá la última hora de los candidatos y el comentario 'en directo' del debate. A partir de las 21.15 un programa especial presentado por Arturo Criado analizará todo lo que acontezca.

El Español se vuelca con el 'cara a cara': especial en YouTube, 'fact-checking' con IA y el análisis de sus grandes firmas

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves EL ESPAÑOL despliega una cobertura especial para el debate 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con un programa en directo en YouTube conducido por Arturo Criado a partir de las 21:15 horas. El debate durará casi dos horas y se dividirá en cinco bloques temáticos: Vivienda, Economía y Fiscalidad, Política Social, Corrupción y Regeneración Democrática, y Migración y Política Exterior. La redacción utilizará una herramienta de Inteligencia Artificial en tiempo real para hacer 'fact-checking' de las afirmaciones de ambos candidatos, cotejando datos con programas e intervenciones previas. La jornada contará con el análisis de Pedro J. Ramírez y de firmas destacadas de EL ESPAÑOL como Fernando Garea, María Peral, Cristian Campos y José Ignacio Wert, entre otros. Preguntas ¿Qué ofrecerá EL ESPAÑOL durante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo? EL ESPAÑOL emitirá desde las 21:15 un "Especial Cara a Cara" en YouTube y en su portada, con retransmisión del debate, narración escrita en directo y análisis posterior hasta la 1:00 de la madrugada. Aparecerán firmas del diario para comentarios y seguimiento en redes. ¿Cómo verificará EL ESPAÑOL los datos que den Sánchez y Feijóo durante el debate? Empleará una herramienta de inteligencia artificial que compara en tiempo real cifras y discursos con fuentes previas y datos oficiales; cualquier alerta será revisada por un verificador humano antes de publicarse. ¿Quiénes protagonizarán el análisis y los comentarios en el especial de EL ESPAÑOL? El directo estará presentado por Arturo Criado y contará con análisis y comentarios de firmas como Pedro J. Ramírez, Fernando Garea, Yolanda Rodríguez, María Peral, Jorge Calabrés y Beatriz Becerra, entre otros. Qué bloques temáticos abordará el diálogo entre Sánchez y Feijóo y cómo los tratará EL ESPAÑOL? El debate consta de cinco bloques —vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; migración y política exterior— y EL ESPAÑOL hará fact-checking y análisis especializado por cada bloque. Cómo afectará la cobertura con IA y verificadores a la información que reciban los ciudadanos? La combinación de IA para detección rápida y verificadores humanos busca acelerar la corrección de errores y ofrecer a la audiencia declaraciones verificadas en tiempo real durante el directo.

EL ESPAÑOL se vuelca con el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Durante todo este jueves este diario ofrecerá información actualizada sobre la última hora de los candidatos a la presidencia del Gobierno antes de debatir en la Academia de Televisión a partir de las 22.00 horas.

Una cobertura estará liderada por el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en la que participarán todas las grandes firmas de este diario.

A partir de las 21.15 horas este diario hará el Especial Cara a Cara en YouTube presentado por Arturo Criado que retransmitirá el debate y el análisis previo y posterior de todo lo que acontezca.

Un espacio que se extenderá hasta la una de la madrugada y en el que estarán Fernando Garea, Yolanda Rodríguez, María Peral, Jorge Calabrés o Beatriz Becerra.

El programa se emitirá en YouTube y en la home de EL ESPAÑOL, y será el enganche de toda la información que elaborará la redacción de EL ESPAÑOL.

Un 'directo' con la narración escrita del debate, pero también con los comentarios analíticos de la redacción de EL ESPAÑOL con Alberto Prieto, Cristian Campos, Rubén Fernández, Fernando Pastor o Eduardo Ortega.

El debate

El debate tendrá una duración de casi dos horas con cinco bloques: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior.

Todos ellos serán analizados por los especialistas de la redacción de EL ESPAÑOL, que someterán también a un fact-checking todos los datos que ofrezcan Sánchez y Feijóo.

Lo harán gracias al empleo de una herramienta de Inteligencia Artificial que analizará y comparará las cifras en tiempo real, alertando de incoherencias o falsedades.

Para la verificación se emplearán discursos anteriores de los candidatos, sus programas electorales, datos oficiales... Una vez detectado el error, un verificador humano comprobará que el programa está en lo cierto y dará luz verde a su publicación en el directo.

Pero el 'cara a cara' no termina cuando acabe el debate en la Academia de Televisión. Ahí llegará el momento del análisis, la interpretación y la opinión con Cristian Campos, Ana Núñez-Milara o José Ignacio Wert.

La cobertura de EL ESPAÑOL se extenderá también a las redes sociales, en donde se ofrecerán los mejores análisis pero también vídeos analíticos del debate en su totalidad y de cada bloque temático.