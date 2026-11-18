Este periódico aventaja en 592.000 visitantes a El Mundo, según GfK DAM.

El Español, líder 'ex aequo' con 'El País': 2.865 usuarios les separan entre 16,5M de lectores. 38 de 45 meses en cabeza

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves EL ESPAÑOL y El País lideran la prensa digital en España con un empate técnico de más de 16,5 millones de usuarios únicos en octubre, separados por solo 2.865 lectores. Con este resultado, EL ESPAÑOL se mantiene al frente del sector tras ocupar la primera posición en 38 de los últimos 45 meses. El podio lo completa El Mundo, superado por EL ESPAÑOL en 592.000 usuarios, seguido por ABC y OkDiario en el Top 5. El diario alcanza una audiencia media diaria de 2,25 millones de usuarios únicos, consolidando la fidelidad de sus lectores en un mes de caídas generalizadas por el impacto de la IA. Preguntas ¿Por qué EL ESPAÑOL y El País quedan prácticamente empatados en audiencia en octubre? Porque GfK DAM registró en octubre 16,577 millones de usuarios para EL ESPAÑOL y 16,580 millones para El País, una diferencia de 2.865 usuarios dentro de una muestra que mide visitas únicas. Este empate refleja variaciones mensuales normales en tráfico y en todo el sector informativo. ¿Qué consecuencias tiene para EL ESPAÑOL mantener 38 meses consecutivos en el primer puesto? Ha consolidado su posicionamiento comercial y de marca ante anunciantes y suscriptores y ha reforzado su argumento para modelos de pago; a la vez, mantiene la presión competitiva sobre otras cabeceras para retener audiencias en un mercado en contracción. Cómo afecta a los lectores el “impacto de la inteligencia artificial” que menciona la pieza? El artículo señala que la llegada de la IA y cambios en productos como Google Discover han reducido el tráfico general de prensa, lo que puede traducirse en menos descubrimiento casual de noticias y mayor dependencia de suscripciones y fuentes directas para acceder a contenido. ¿Qué datos de audiencia diarios presenta EL ESPAÑOL y qué miden exactamente? EL ESPAÑOL alcanza una audiencia media diaria de 2,25 millones según GfK DAM; esa métrica busca medir la fidelidad de usuarios eliminando factores estacionales y picos informativos puntuales para comparar consistencia de lectura. Qué papel juegan las suscripciones en el top 5 de diarios más leídos de España? Cuatro de los cinco diarios con más audiencia tienen un modelo de suscripción, lo que indica que los ingresos por pago ayudan a sostener y fidelizar audiencias en un contexto de caída de tráfico por cambios en búsquedas y productos digitales.

EL ESPAÑOL sigue al frente de la clasificación de la prensa en España. Aunque octubre es un liderazgo 'ex aequo' con El País.

A ambos medios les separan 2.865 usuarios entre un total de algo más de 16,5 millones de usuarios para cada uno de ellos.

En concreto, EL ESPAÑOL reunió durante el mes de octubre a 16,577 millones de usuarios únicos, según datos de GfK DAM frente a los 16,580 millones del diario del grupo Prisa.

Un liderazgo que supone ocupar la primera posición durante 38 meses consecutivos de los últimos 45.

El podio de la prensa lo cierra El Mundo al que este diario aventaja en 592.000 usuarios únicos.

GfK refleja también que el Top 5 de diarios más leídos lo completan ABC con 15,725 millones de visitantes y OkDiario con 15,533 millones.

Es importante destacar que cuatro de los cinco diarios con más audiencia tienen un modelo de suscripción.

Octubre fue un mes de alta intensidad informativa, que estuvo marcada por el accidente de Urda (Toledo); la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre y la cuenta atrás para las midterms en Estados Unidos.

El impacto de la IA

Ha sido también un mes de caídas generalizadas de la prensa en el que se sigue notando el impacto de la inteligencia artificial y su aterrizaje en las búsquedas de Google, así como los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

Por otro lado, la audiencia media diaria de EL ESPAÑOL alcanza los 2,25 millones. Es una de las métricas clave en GfK DAM y mide la fidelidad de los usuarios con las cabeceras y elimina factores estacionales y acontecimientos informativos puntuales.

El liderazgo de EL ESPAÑOL se extiende también a las comunidades autónomas. En la mayor parte de ellas ocupa las primeras posiciones.