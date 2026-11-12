GfK DAM seguirá siendo el medidor recomendado de las audiencias digitales a partir de 2027 tras renunciar Comscore

GfK fue medidor recomendado desde 2022 tras ganar el contrato en 2021; la AIMC seleccionó a Comscore en julio de 2026 por sus desarrollos metodológicos recientes y su oferta de nuevas utilidades, pero la adjudicación no se formalizó por la retirada de la matriz de Comscore.

Cómo hemos llegado hasta la situación actual: por qué GfK era el medidor y por qué se eligió a Comscore en julio de 2026.

Comscore ofrecía una metodología híbrida con integración de audiencias en redes sociales, desarrollos en IA y medición de televisión conectada, elementos que la Comisión y GfK están negociando para incluir en la evolución del medidor.

Qué aporta Comscore que la industria valoró y que ahora se intenta integrar en la oferta de GfK.

Afecta en que los medios y anunciantes mantendrán continuidad en metodologías y datos de audiencia mientras se negocian evoluciones; además deberán seguir los cambios que la Comisión de Seguimiento pacte con GfK para incorporar métricas adicionales como audiencias de redes sociales.

Cómo afecta a los medios y anunciantes que GfK continúe como medidor recomendado en 2027.

Como consecuencia inmediata, GfK DAM seguirá siendo el medidor recomendado a partir de 2027 y la Comisión de Seguimiento y GfK están trabajando en la renovación y formalización de los acuerdos. A medio plazo, la industria negociará la incorporación de nuevas métricas que Comscore proponía.

¿Qué consecuencias tiene para GfK DAM que Comscore haya renunciado al contrato adjudicado en 2026?

Comscore renunció porque su matriz en Estados Unidos cerró filiales y frenó acuerdos dentro de una reestructuración global que dejó a España fuera de los mercados rentables. La decisión impidió formalizar el contrato que la AIMC había adjudicado en julio de 2026.

¿Por qué Comscore ha renunciado al contrato para ser el medidor recomendado de audiencias digitales en España?

GfK busca incorporar nuevos criterios, como la medición de audiencias en redes sociales, en su oferta renovada para la industria digital.

Comscore había ganado la licitación gracias a metodologías que incluían redes sociales, televisión conectada e Inteligencia Artificial.

La Comisión de Seguimiento y GfK negocian renovar el contrato tras la renuncia de Comscore, que decidió cerrar su filial en España.

GfK DAM continuará siendo el medidor recomendado de audiencias digitales en España a partir de 2027.

GfK DAM continuará como medidor de referencia de las audiencias digitales en España a partir de 2027. En estos momentos, la Comisión de Seguimiento (AEA, AIMC e IAB Spain) y el medidor trabajan en el proceso de renovación

El objetivo es -según han indicado- dotar a la industria digital española de una medición del consumo digital consensuada, robusta y representativa de las necesidades del mercado.

De esta forma, GfK continuará ejerciendo este rol a partir de 2027 (lleva siendo el medidor de referencia desde 2022), "garantizando el servicio a sus clientes y evolucionando la medición en coordinación con la Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo ya comunicado previamente a sus clientes y a la propia industria".

Actualmente, los acuerdos se encuentran en fase de formalización y serán comunicados al mercado en las próximas semanas, concluye la Comisión de Seguimiento.

En julio de 2026, la Junta Directiva de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), seleccionó a Comscore como nuevo medidor recomendado de audiencias digitales para el mercado español.

De esta manera, la compañía recuperaba el contrato que perdió en 2021 -a manos de GfK- para medir las audiencias de los periódicos, plataformas y soportes digitales.

Comscore fue el medidor de audiencias digitales en nuestro país desde 2011 y durante los cinco años que ha estado GfK ha seguido midiendo audiencias aunque sin ser el medidor recomendado.

No obstante, en agosto de este año la empresa estadounidense de investigación en canales digitales decidió cerrar su filial en España con lo que formalmente renunció al contrato recientemente adjudicado.

El nuevo contrato nunca se llegó a formalizar ya que la matriz en Estados Unidos frenó los acuerdos hasta presentar una profunda reestructuración en la que cerró varios mercados no rentables, entre ellos España.

Una de sus ventajas de Comscore para ganar el contrato es que incorporaba la audiencia en redes sociales a sus datos. Es por ello que ahora uno de los puntos de las negociaciones es precisamente sumar estos criterios en la nueva oferta de GfK.

La AIMC se había decantado por Comscore ya que su medidor ha ido incorporando a su metodología híbrida -que combina datos censales con datos provenientes de diferentes paneles-, nuevos desarrollos y servicios en los últimos años, en cuanto a redes sociales e Inteligencia Artificial.

También se había comprometido a completar esta oferta con nuevas utilidades como la incorporación de las audiencias online provenientes de la televisión conectada, a través de un acuerdo con Fifty5Blue.

El objetivo era además incorporar una mayor granularidad regional por comunidades autónomas y provincias, para lo cual ampliará sus actuales paneles, y la creación de un panel multidispositivo representativo de la población internauta española.