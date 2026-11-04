Los dueños de 'La Séptima' crean una productora para financiarse y vender programas a plataformas como Movistar+

El Gobierno facilitó un espacio en la TDT y la CNMC permitió usar la frecuencia de Atreseries, lo que evita resintonizaciones y mejora la visibilidad inicial; ese respaldo facilita las negociaciones comerciales pero dependará del contexto electoral.

¿Cómo influye el apoyo del Gobierno y la resolución sobre la frecuencia en las opciones comerciales de La Séptima?

Aunque Devera pretende vender producciones a RTVE y plataformas, en el sector no es habitual que cadenas en abierto compren contenidos a empresas vinculadas a competidores, lo que puede dificultar esas ventas.

¿Qué limitaciones tiene Devera para colocar sus programas en otras cadenas como RTVE o en las plataformas?

La cadena invertirá 30 millones, diez en el primer año, espera ingresar entre 10 y 15 millones anuales y aspira a ser rentable en 2029, mientras que afronta avales y costes recurrentes como 4,5–5,5 millones anuales por el transporte de señal.

¿Qué ingresos y costes prevé La Séptima con la puesta en marcha de Devera Films?

La sociedad está ligada a Wap Media Group y es filial al 100% de SIETE; Andrés Varela Entrecanales figura como responsable mayoritario y José Miguel Contreras posee el 10% y asume el control operativo y editorial de la productora.

Para separar la gestión operativa y editorial de la prestación del servicio televisivo y abrir nuevas vías de ingresos vendiendo programas y contenidos a plataformas como Movistar+, Netflix o Disney+.

¿Por qué han creado los dueños de La Séptima la productora Devera Films Studio?

Esta estrategia busca financiar las operaciones de la cadena, que prevé llegar a la rentabilidad en 2029 tras asumir elevados costes de emisión y plantilla.

Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras lideran la nueva compañía, mientras que José Luis Manzano ha optado por no participar orgánicamente en ella.

El objetivo de la filial es gestionar la operativa del canal y diversificar ingresos mediante la venta de formatos, programas, series y películas a plataformas como Netflix o Movistar+.

Los dueños de 'La Séptima' asumen el control de Devera Films Studio, una nueva productora que operará como filial al 100% de la matriz SIETE.

Los dueños de La Séptima han tomado el control de una nueva productora de televisión, Devera Films Studio, a pocos días del estreno de la cadena en la TDT española el próximo 5 de noviembre.

El objetivo es separar las actividades de la prestación del servicio televisivo de SIETE, dueña de la licencia, y su operativa y además financiarse con nuevos ingresos como la venta de programas y contenidos a plataformas como Movistar+ o Netflix.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, la sociedad se inscribió originalmente en el Registro Mercantil en junio de este año y ligada a Wap Media Group, compañía de la órbita de Andrés Varela Entrecanales, dueño del 65% de SIETE.

No obstante, a mediados del pasado mes de octubre Devera Films Studio pasó a ser una filial de SIETE. Según ha confirmado este diario, participada en un 100% por la dueña de La Séptima.

Sus responsables también son Andrés Varela Entrecanales (dueño del 65% de la sociedad matriz) y José Miguel Contreras (propietario del 10%), quien además asume el control operativo y editorial de la nueva compañía.

José Luis Manzano, el tercer socio de SIETE (con el 25%) no participa orgánicamente esta nueva compañía después de renunciar a subir a un 45% del capital y a ser uno de sus accionistas mayoritarios.

Devera Films será a todos los efectos la sociedad que articulará toda la operativa de La Séptima, es decir la verdadera gestora de sus programas y de su producción propia.

Al mismo tiempo, el plan es que Devera haga producciones fuera de la emisión de La Séptima, tanto series como programas o incluso películas que luego puedan ser vendidas a plataformas como Movistar+, Netflix, Disney+ o Amazon Prime.

Esto implica que incluso la productora podría intentar vender programas a RTVE, aunque en el sector audiovisual español no es común que cadenas de la televisión en abierto compren programas a empresas vinculadas a sus competidores.

La nueva sociedad también será la encargada de la organización de eventos para la búsqueda de ingresos alternativos o la elaboración de contenidos digitales de todo tipo.

La Séptima invertirá 30 millones de euros de los que diez millones se gastarán en el primer año. Y dentro de las previsiones está ingresar entre 10 y 15 millones al curso.

El problema son los gastos. La Séptima ya tuvo que aportar un aval de seis millones de euros para obtener la licencia y necesitan entre 4,5 y 5,5 millones anuales solo para pagar a Cellnex el transporte de la señal, a lo que hay que sumar los costes fijos y de plantilla.

Precisamente, una de las incógnitas del lanzamiento es la fórmula en la que podría generar ingresos adicionales a un limitado mercado publicitario.

La cadena ha nacido bajo el patrocinio del Gobierno que le creó un espacio ad hoc en la TDT con una reordenación del espectro radioeléctrico y luego les adjudicó la licencia a la que SIETE se presentó junto con Mediaset.

En su presentación en sociedad a comienzos del curso, el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y la ministra de Sanidad, Mónica García; apadrinaron a La Séptima y la intervención de Contreras.

Este diario también publicó hace una semana que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) falló a favor de La Séptima y le permitió utilizar la frecuencia de Atreseries en la nueva parrilla que nacerá el 5 de noviembre.

Esto supone que los hogares podrán ver La Séptima sin tener que resintonizar sus televisores y la nueva cadena "heredará" el 2% de la frecuencia de Atresmedia.

Una resolución que se produjo gracias al resquicio abierto por el propio plan de TDT del Gobierno y por un informe favorable del Ministerio de Transformación Digital de Óscar López.

En esta línea hay quien cree que la forma de echar una mano a la SIETE es que el Gobierno presione a cadenas y plataformas cercanas a su órbita para que compren programas a la nueva cadena de TDT.

Calendario electoral

De momento, la sociedad ya está montada aunque el escenario electoral y la posibilidad de que el Partido Popular llegue a La Moncloa tras el 29-N podría complicar estas previsiones.

La Séptima espera lograr la rentabilidad para el año 2029 y tener pérdidas hasta entonces. Por ello, es clave esta diversificación del negocio que puede aportar Devera.

A efectos prácticos esta es la primera productora que constituye José Miguel Contreras tras la creación de La Coproductora. El también fundador de Globomedia (al igual que Varela Entrecanales) creó la compañía en 2018.

Y desde entonces TVE se convirtió en uno de sus mejores clientes. Por otro lado, Prisa se incorporó a su capital en 2022 y completó su adquisición total en agosto de 2024, por unos 10 millones de euros. Aunque nunca se llegó a confirmar oficialmente la cifra.

Nueva productora de Contreras

En febrero de 2024, Contreras se incorporó a Prisa como director de contenidos de Prisa Media, pero un año después -en febrero de 2025- salió de la compañía en medio de la guerra que él y Varela emprendieron contra el presidente Joseph Oughourlian.

Desde entonces intentó buscar apoyos para desbancar a Oughourlian, pero sin éxito. Desde mayo de este año trabaja en la puesta en marcha de La Séptima tras la concesión de la licencia.