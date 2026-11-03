El abogado general del TJUE dice que el chatbot de Google podría vulnerar los derechos de los editores de prensa

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LO ESENCIAL Las claves El abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, señala que el chatbot de Google podría vulnerar los derechos de autor al reutilizar la forma de expresión de artículos periodísticos en sus respuestas. El dictamen aclara que usar artículos para entrenar modelos de lenguaje es legal gracias a la excepción europea para la minería de textos y datos. Szpunar establece que existe infracción si el chatbot elude muros de pago o si su respuesta sustituye de forma sistemática y reconocible la necesidad de acudir a la fuente original. El pronunciamiento responde a una demanda de la empresa húngara Like Company contra Google y supone el primer caso sobre inteligencia artificial generativa que llega a la máxima instancia judicial europea. Preguntas ¿Por qué dice el abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, que el chatbot de Google podría vulnerar los derechos de los editores de prensa? Szpunar considera que podría haber vulneración cuando el chatbot no solo transmite hechos sino que reutiliza de forma reconocible la expresión de un artículo, hasta dejar al usuario sin necesidad de acceder a la publicación original. ¿Qué parte del uso de los artículos por parte de Google considera legal según Szpunar? Szpunar afirma que usar artículos para entrenar modelos de lenguaje entra en la excepción de minería de textos y datos y, por regla general, está permitido por la normativa europea. ¿Qué criterios propone Szpunar para determinar si el chatbot ha infringido derechos de un editor? Propone dos criterios: si el chatbot accedió ilegalmente al contenido (por ejemplo eludiendo un muro de pago) y si la respuesta reproduce la forma de expresión del artículo de modo reconocible y sustitutivo. ¿Qué alcance tiene el dictamen del abogado general Szpunar sobre el caso de Like Company contra Google? El dictamen no es vinculante; sirve de orientación al TJUE y la sentencia definitiva la decidirán los jueces del tribunal en los próximos meses. ¿Cómo afecta este pronunciamiento a los editores y a los chatbots como Gemini en la práctica? Ya ocurrido: obliga a los editores a reclamar si detectan acceso ilegal o replicación sustitutiva; posibilidad futura: si el TJUE sigue al abogado general, los chatbots podrían tener que limitar cómo reproducen la forma de expresión periodística o gestionar licencias.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, ha dictaminado este martes que el chatbot de inteligencia artificial generativa de Google podría estar vulnerando los derechos de los editores de prensa al reutilizar sus publicaciones en internet para generar respuestas a las consultas de los usuarios.

El pronunciamiento de Szpunar responde a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro y constituye el primer caso sobre IA generativa que llega a la máxima instancia judicial de la UE.

Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, aunque los jueces del TJUE suelen seguir sus recomendaciones en un alto porcentaje de casos. La sentencia definitiva se conocerá dentro de unos meses.

El litigio nace de una demanda de Like Company, operadora húngara de varios portales web, contra Google. La empresa acusa al gigante tecnológico de utilizar sus artículos para "entrenar" los modelos de lenguaje de Gemini y de reproducirlos y ponerlos a disposición del público a través de su chatbot en reiteradas ocasiones entre el 13 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

En sus conclusiones de este martes, Szpunar aclara en primer lugar que utilizar los artículos de prensa para entrenar Gemini no constituye una infracción, ya que Google puede acogerse a la excepción que contempla la normativa europea para la minería de textos y datos.

"Por regla general, está permitido utilizar libremente obras y otros objetos protegidos por derechos de autor y derechos afines para entrenar modelos de lenguaje de gran tamaño", sostiene.

No obstante, el abogado general advierte de que Google sí podría vulnerar los derechos de los editores cuando su chatbot recupera una publicación de prensa, la reutiliza para generar una respuesta y la ofrece al usuario.

A este respecto, el abogado general subraya que "el derecho de la editorial de prensa no protege los meros hechos relatados en las publicaciones de prensa, sino únicamente la forma de expresión específica de dichas publicaciones".

"Su objetivo es proteger la inversión que supone la elaboración de dicha publicación, no otorgar a los editores un monopolio sobre la noticia en sí misma", precisa.

Para determinar si se ha producido una infracción, el abogado general establece dos criterios. El primero es si el chatbot accedió ilegalmente a la publicación, en particular mediante la elusión de medidas técnicas de protección, como un muro de pago, destinadas a restringir el acceso o la extracción de sus contenidos.

El segundo es si la respuesta se limita a transmitir los hechos recogidos en el artículo original o si, por el contrario, "reutiliza la forma de expresión de dicha publicación de manera reconocible", hasta el punto de que el usuario "deja de tener necesidad de acceder a la publicación original".

En este último supuesto, Szpunar considera que, por regla general, se vulneran los derechos del editor cuando "la forma de expresión de la publicación de prensa es sistemáticamente reconocible" en las respuestas que el chatbot ofrece a las consultas de los usuarios.