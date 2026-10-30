El Español de nuevo líder de la prensa española en octubre, ya lo ha sido en 38 de los últimos 45 meses

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves EL ESPAÑOL revalida su liderazgo en la prensa española durante la primera quincena de octubre alcanzando los 11,77 millones de usuarios únicos. El diario aventaja en cerca de 400.000 usuarios a El País y en más de 810.000 a OkDiario, situándose a la cabeza del ranking. Registra una audiencia media diaria de 2,25 millones de usuarios, consolidando la fidelidad de sus lectores frente a caídas generalizadas en el sector. El medio mantiene sus posiciones de liderazgo en la gran mayoría de las comunidades autónomas. Preguntas ¿Por qué EL ESPAÑOL vuelve a ser líder de la prensa española en octubre? Según GfK DAM en la primera quincena de octubre EL ESPAÑOL alcanzó 11,77 millones de usuarios únicos, cifra que le sitúa por delante de sus competidores en un mes de alta intensidad informativa. ¿Qué consecuencias tiene para El País y OkDiario que EL ESPAÑOL supere sus audiencias en octubre? Ya ocurrido: El País y OkDiario pierden posiciones en el ranking mensual, con diferencias de cerca de 400.000 y 810.000 usuarios respectivamente; posible consecuencia: menos influencia relativa en tendencias informativas y comerciales si la tendencia se mantiene. ¿Cómo ha influido la convocatoria electoral del 29 de noviembre en el liderazgo de EL ESPAÑOL en octubre? La cobertura de la convocatoria electoral y otros grandes sucesos de octubre concentró la atención y elevó el tráfico de EL ESPAÑOL, posicionándolo como referencia informativa durante ese periodo. ¿Qué papel juega la métrica de audiencia media diaria de GfK DAM en medir el liderazgo de EL ESPAÑOL? La audiencia media diaria de EL ESPAÑOL es 2,25 millones y mide fidelidad de usuarios eliminando factores estacionales y picos puntuales, por lo que refuerza la validez del liderazgo más allá de eventos concretos. ¿Qué hay detrás de la caída generalizada de la prensa que menciona EL ESPAÑOL en octubre? El artículo atribuye las caídas a la llegada de la inteligencia artificial a las búsquedas de Google y a cambios en servicios como Discover, que han modificado el tráfico de muchas cabeceras.

El león de EL ESPAÑOL vuelve a rugir en octubre, y ya van 38 meses de los últimos 45.

Según los datos de la primera quincena de octubre, este diario fue líder de la prensa en España con 11,77 millones de usuarios únicos.

Aventaja en cerca de 400.000 usuarios a El País, que ocupa la segunda posición, y en más de 810.000 a OkDiario, que ocupa la tercera plaza.

Cabe decir que tanto EL ESPAÑOL como el diario del grupo Prisa son medios bajo suscripción.

El Top 5 lo completan el ABC con 10,86 millones de seguidores y El Mundo con 10,80 millones.

Los datos confirman que ante los grandes acontecimientos EL ESPAÑOL es la referencia informativa para los lectores de prensa en España.

Octubre está siendo un mes de gran intensidad informativa en el que se ha vivido la convocatoria electoral para el 29 de noviembre, así como los decretos Maricarmen de vivienda y las distintas manifestaciones en Madrid que desembocaron en la acampada de Sol.

Caídas generalizadas

Ha sido también un mes de caídas generalizadas de la prensa en el que se sigue notando el impacto de la inteligencia artificial y su aterrizaje en las búsquedas de Google, así como los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

Por otro lado, la audiencia media diaria de EL ESPAÑOL alcanza los 2,25 millones. Es una de las métricas clave en GfK DAM y mide la fidelidad de los usuarios con las cabeceras y elimina factores estacionales y acontecimientos informativos puntuales.

El liderazgo de EL ESPAÑOL se extiende también a las comunidades autónomas. En la mayor parte de ellas ocupa las primeras posiciones.