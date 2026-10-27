'La Séptima' llama a la puerta del Ibex prometiendo que su proyecto "de izquierdas" no atacará a las grandes empresas

Porque ese vínculo genera reticencias en anunciantes del Ibex, dado que el Ejecutivo suele poner en la diana a grandes empresas, lo que puede aumentar el riesgo reputacional y la cautela a la hora de contratar publicidad o patrocinios.

¿Por qué preocupa a algunas empresas la clara identificación de La Séptima con el Gobierno de Pedro Sánchez?

Varela asumió hasta el 65% del capital tras romperse un acuerdo con Manzano, lo que mantiene la inversión prometida pero deja la viabilidad más expuesta si Manzano abandona definitivamente y no aporta su capacidad financiera.

¿Cómo afectan los cambios en el accionariado —especialmente la salida parcial de Manzano— a la viabilidad de La Séptima?

La cadena prevé invertir treinta millones, con diez el primer año, debe avalar seis millones, pagar entre 4,5 y 5,5 millones anuales por transporte de señal y aspira a ingresar entre diez y quince millones en su primer curso.

Han prometido que las tertulias y contenidos no atacarán a las grandes empresas, intentando conciliar su impronta progresista con la seguridad de los anunciantes e sponsors.

¿Qué compromiso han ofrecido los dueños de La Séptima a las grandes empresas para ganarse su apoyo?

Buscan que esas compañías incluyan a La Séptima en su mix publicitario y ecosistemas de eventos para asegurar ingresos publicitarios y patrocinios que sostengan las cuentas iniciales de la cadena.

¿Por qué Andrés Varela y José Miguel Contreras están reuniéndose con empresas del Ibex 35 para promocionar La Séptima?

El estreno coincide con tensiones accionariales tras la renuncia del argentino José Luis Manzano a tener la mayoría del capital, obligando a Varela a asumir hasta el 65% de las acciones.

El proyecto prevé una inversión inicial de 30 millones de euros y afronta importantes costes, como entre 4,5 y 5,5 millones anuales para Cellnex y el objetivo de alcanzar la rentabilidad en 2029.

La dirección del canal ha prometido a las grandes compañías del selectivo que, aunque su impronta será progresista y centrada en la actualidad política, no se atacará a las grandes empresas desde sus tertulias.

Los promotores de la nueva cadena 'La Séptima', Andrés Varela y José Miguel Contreras, se reúnen con grandes empresas del Ibex 35 para buscar su apoyo publicitario antes de su estreno el 5 de noviembre.

La Séptima, la nueva cadena de TDT de izquierdas y cercana a Moncloa que prepara su estreno para el próximo 5 de noviembre, se ha volcado para conseguir el apoyo de las grandes empresas del Ibex 35.

Las informaciones confirmadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican los dueños de la cadena, Andrés Varela y José Miguel Contreras, se están reuniendo con compañías del selectivo desde antes del verano y que estos encuentros se han acelerado en el comienzo del curso.

Se trata de conseguir el apoyo que suelen brindar estas empresas a los medios de comunicación, lo que pasa por incorporarles en su pauta publicitaria, en su mix de medios y en sus respectivos ecosistemas de eventos y patrocinios.

El plan pasa por tener puentes institucionales principalmente en empresas del sector bancario, de la energía, tecnología e infraestructuras. Para ello, los directivos han prometido al Ibex que desde sus tertulias no se atacará a las grandes empresas.

En estas reuniones, han confirmado que su impronta será progresista, que apostarán principalmente por la actualidad política, pero que esto no está reñido con el apoyo de las grandes empresas.

En estas compañías hay lógicas ciertas reticencias, precisamente por la clara identificación de La Séptima con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo que suele poner en la diana a los grandes empresarios y al Ibex en particular.

De hecho, las dos principales figuras de la cadena, Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, no han dudado en señalar a muchas grandes empresas en sus anteriores experiencias televisivas, siguiendo la línea de la izquierda más radical.

Conseguir este apoyo es clave porque La Séptima necesita ingresos para apuntalar sus cuentas. Y estar en la planificación de las grandes empresas -que suelen estar entre los 20 mayores anunciantes privados de España- sería un empujón para estos números.

En especial, considerando que un nuevo Gobierno del PP podría cerrarles el grifo de la publicidad institucional, unos ingresos que se daban por seguros con Sánchez en La Moncloa.

La cadena indica que invertirá unos 30 millones de euros, de los que diez millones se gastarán en el primer año. Y dentro de las previsiones está ingresar entre 10 y 15 millones en este curso.

El problema es que los gastos son elevados. La Séptima ya tuvo que aportar un aval de seis millones de euros para que le concedieran la licencia para emitir.

Por otro lado, se necesitan entre 4,5 y 5,5 millones anuales solo para pagar a Cellnex el transporte de la señal, a lo que hay que sumar los costes fijos y de plantilla. La cadena quiere fichar de entrada a unas 300 personas.

En términos de ingresos, el mercado publicitario suele repartir unos 15 millones por cada punto de share en el caso de una cadena pequeña y La Séptima aspira a tener un 2% de cuota en su primer año, un 3% el segundo y un 4% a medio plazo.

Son metas ambiciosas que aseguran mayores ingresos a futuro, pero que obligan además a elevar la inversión en programas y contenidos.

En el sector se advierte de que una TDT pequeña en España debe escalar de una inversión de 15 a 20 millones a unos 35 a 40 millones para poder obtener los objetivos que se plantea esta nueva cadena.

En todo caso, La Séptima espera lograr la rentabilidad para el año 2029. Hasta entonces se asume que estarán en números rojos. Es por ello que es importante el apoyo de grandes empresas para superar esta travesía en el desierto.

Por otro lado, el estreno de la cadena en menos de dos semanas se produce en medio de una profunda reorganización accionarial de SIETE, la empresa editora de La Séptima.

Originalmente tenía cuatro socios: Andrés Varela, Diego Prieto, Adolfo Utor y el argentino José Luis Manzano, los que se repartían el capital (y las aportaciones patrimoniales) a partes iguales.

Pero hace un mes, Prieto y Utor abandonaron la sociedad y Varela, Manzano y Contreras acordaron repartirse este 50% del capital que quedaba en el aire.

Movimientos accionariales

De esta manera, se cerraron compromisos para que Varela y Manzano subieran al 45%, un 20% adicional a lo que ya tenían, y Contreras se quedara con el 10%.

Pero la semana pasada Manzano rompió el acuerdo tras aparecer las primeras diferencias por el control de la compañía. Por lo que Varela tuvo que asumir hasta un 65% del capital, dejando al argentino con su 25% inicial y Contreras con el 10%.

En la compañía descartan que estos movimientos pongan en riesgo la viabilidad del proyecto. Aseguran que los 30 millones de inversión inicial están asegurados y que Varela -ahora socio mayoritario- tiene los recursos suficientes para mantener la solvencia.

Por su parte, este diario ha contado que Manzano nunca estuvo cómodo y -fruto de las presiones del entorno del presidente argentino Javier Milei- decidió renunciar a ser uno de los mayores accionistas.

Posición de Manzano

El hecho de que Manzano (también este diario reveló su cercanía con Javier Negre) esté en las antípodas de La Séptima y del Gobierno de Pedro Sánchez se convirtió en la piedra de toque para que fuese el principal inversor de la cadena.

Sus asesores incluso advierten que este movimiento podría ser la antesala de una salida definitiva del capital en cuanto expiren sus compromisos de permanencia con SIETE.

El sector advierte también que sin el apoyo financiero del argentino (con unos activos valorados en más de 1.000 millones) La Séptima puede quedar muy tocada desde el punto de vista de su viabilidad en el medio y largo plazo.