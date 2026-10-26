El Español aumenta su ventaja como líder de la prensa en más de 5 millones al agregar las redes sociales, según Comscore

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves EL ESPAÑOL alcanzó en septiembre una audiencia digital de 26,47 millones de visitantes únicos, lo que representa el 64,20% del total de la audiencia digital en España. El diario lidera la medición de Comscore al sumar el tráfico en redes sociales (X, Instagram y Facebook), logrando 23,22 millones de usuarios en esa categoría. Aventaja a ELMUNDO.ES en más de 5,3 millones de seguidores y a ELPAIS.COM en más de 6,52 millones de visitantes únicos en la medición de audiencia total. EL ESPAÑOL mantiene además el liderazgo en la categoría de Desktop&Mobile con 14,67 millones de visitantes únicos y consolida su dominio en las principales Comunidades Autónomas. Preguntas ¿Por qué El Español crece hasta 26,47 millones de visitantes únicos según Comscore en septiembre de 2026? Porque Comscore suma al cómputo el tráfico procedente de redes sociales, la web de escritorio y la móvil, y El Español obtuvo un alto alcance social que elevó su audiencia total a 26,47 millones. ¿Qué papel ha tenido el tráfico procedente de redes sociales en la ventaja de El Español sobre El Mundo y El País? El tráfico social fue decisivo: El Español registró 23,22 millones de personas desde redes, frente a 17,40 millones de El Mundo y 14,09 millones de El País, lo que amplió su ventaja. ¿Qué consecuencias ya han ocurrido para la competencia tras contabilizarse las redes sociales en la medición de Comscore? Ya ocurrido: El Español amplió su liderazgo sobre El Mundo y El País en varios millones de visitantes únicos; algunos competidores sin muro abierto mantienen cifras menores en alcance social. ¿Cómo ha influido la cobertura en Ceuta y la presencia local en las comunidades autónomas en los datos de audiencia de El Español? La cobertura sobre la invasión de Ceuta y la red de delegaciones locales (Sevilla, Málaga, Galicia, País Vasco, Valencia, etc.) incrementaron el tráfico regional y contribuyeron al liderazgo en varias zonas.

El león de EL ESPAÑOL ruge de nuevo. En septiembre este diario logró una audiencia digital de 26,47 millones de visitantes únicos.

Estos datos implican que el 64,20% del total de la audiencia digital en España pasó en algún momento por las páginas de este diario.

Hablamos de un público que engloba la hibridación de todas las personas que leyeron EL ESPAÑOL en redes sociales, su página web a través de ordenador y en dispositivos móviles.

Comscore datos Audiencia Total, septiembre de 2026, España. EE EE:Arte

EL ESPAÑOL marca distancias con sus inmediatos competidores, todos ellos legacy media. Así, ELMUNDO.ES se sitúa a 5,3 millones de seguidores, mientras que la ventaja sobre ELPAIS.COM supera los 6,52 millones de visitantes únicos.

El Top 5 lo completan 20MINUTOS.ES, con 16,18 millones, y OKDIARIO.COM, con 15,11 millones de seguidores.

Cabe decir que estos dos últimos medios no tienen muro de pago y, por tanto, ofrecen todo su contenido abierto. Todo lo contrario de lo que sucede con el Top 3.

EL ESPAÑOL logra también el liderazgo en cuanto al tráfico procedente de redes sociales: X, Instagram y Facebook.

Sólo a través de tráfico social este diario logra 23,22 millones de personas que interactuaron durante el mes con sus publicaciones.

Comscore datos Audiencia Total, septiembre de 2026, España. EE EE:Arte

Le siguen ELMUNDO.ES con 17,40 millones y ELPAIS.COM con 14,09 millones.

No todos los medios auditados por Comscore han decidido aportar también el tráfico de redes sociales a sus datos de medición.

Septiembre fue un mes informativamente intenso. Dominó la información en torno a la invasión de Ceuta, un acontecimiento en el que EL ESPAÑOL se volcó desde el primer momento con cobertura sobre el terreno.

Este diario también logró ocupar posiciones de dominio en lo que se refiere a tráfico procedente de móviles y ordenadores sobremesa. Un universo que está muy influido por el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el tráfico directo a los diarios, y que está provocando caídas generalizadas.

Así, en la categoría de Desktop&Mobile agosto cerró con 14,67 millones de visitantes únicos, 765000 seguidores más que ELMUNDO.es y superando a EL PAIS.COM en 825.000 visitantes

Comscore datos Audiencia Total, septiembre de 2026, España. EE EE:Arte

Lidera las CCAA

El liderazgo de EL ESPAÑOL también se deja sentir en las distintas comunidades autónomas.

En la Zona Sur EL ESPAÑOL alcanzó los 3,17 millones de lectores. Esta es una región donde este periódico cuenta con una redacción propia en Sevilla y un vertical de información local, EL ESPAÑOL de Málaga. Aquí también computa la audiencia en Canarias, donde Diario de Avisos es la marca de este diario.

EL ESPAÑOL es el más leído en la Zona Norte, donde consiguió 3,06 millones de visitantes. Este periódico cuenta en esta zona con dos de los portales líderes en sus respectivos territorios: Quincemil, en La Coruña, y Treintayseis, en Vigo y su área de influencia.

Este área está compuesta por la medición de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco. Precisamente, en esta última, EL ESPAÑOL cuenta con presencia a través de Crónica Vasca.

Buen dato también en la Zona Centro, que engloba Castilla-La Mancha y Castilla y León. En ambas regiones este diario está presente a través de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y EL ESPAÑOL de Castilla y León, que ocupan posiciones de dominio gracias a los 1,59 millones de fieles que visitaron sus páginas en marzo.

En la Zona Este (Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia), este diario logró que 1,99 millones de personas visitaran sus páginas en agosto. Se trata de una región donde está presente a través de una delegación propia en Valencia y donde también ofrece información local a través de EL ESPAÑOL de Alicante.

Cataluña es una zona donde este diario ha hecho buena parte de sus esfuerzos a través de Crónica Global y Metrópoli Abierta y el resultado es que, con ambas marcas, se sitúa en la segunda posición. En agosto se lograron 2,55 millones de visitantes únicos.

EL ESPAÑOL alcanzó los 2,30 millones de visitantes únicos en Madrid.