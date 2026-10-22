Atresmedia eleva sus ingresos un 4% hasta los 724,3 millones entre enero y septiembre

AMVIA, incorporada tras su compra en agosto, aportó 12,8 millones de ingresos netos en agosto y septiembre y su integración eleva la línea de publicidad exterior incluida en los resultados del grupo.

¿Qué papel ha tenido la adquisición de AMVIA en los resultados de Atresmedia en 2026?

El negocio audiovisual aportó 657,5 millones en ingresos netos, un incremento del 2,2 respecto a 2025, y la publicidad en contenido audiovisual supuso 519,4 millones dentro de ese total.

¿Cómo contribuye el negocio audiovisual a los ingresos totales del grupo en los nueve primeros meses?

El beneficio descendió a 53,8 millones por el registro de 9,7 millones en intereses de demora derivados de un crédito frente a la AEAT tras una sentencia de la Audiencia Nacional, lo que redujo el resultado pese al aumento de ingresos.

¿Por qué el beneficio acumulado entre enero y septiembre cae un 15,2% pese al aumento de ingresos?

La desinversión en Fever y otras ventas han impulsado la posición financiera neta a 233,2 millones, 175,1 millones más que al cierre de 2025, tras financiar además la compra de AMVIA y el reparto de dividendos.

¿Qué impacto ha tenido la venta de Fever Labs en la posición financiera neta de Atresmedia a 30 de septiembre?

Atresmedia vendió su participación en Fever Labs por aproximadamente 227 millones, que generaron una plusvalía neta de impuestos de 205 millones; esa plusvalía, por normativa NIIF, se ha contabilizado dentro del patrimonio neto en los estados financieros consolidados.

¿Por qué Atresmedia declara una plusvalía de 205 millones por la venta de Fever Labs y cómo se ha registrado?

El grupo registró una posición financiera neta positiva de 233,2 millones de euros al cierre de septiembre.

La venta de la participación total en Fever Labs aportó un importe de 227 millones de euros, generando una plusvalía neta de 205 millones.

El beneficio acumulado se redujo un 15,2% hasta los 53,8 millones de euros debido a ajustes fiscales por intereses de demora de la AEAT.

Atresmedia aumentó sus ingresos un 4% entre enero y septiembre, alcanzando los 724,3 millones de euros.

El grupo Atresmedia -editor de Antena 3, La Sexta y Onda Cero- elevó un 4% sus ingresos hasta los 724,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

En los resultados remitidos al mercado este jueves, la compañía informó además de que el beneficio acumulado entre enero y septiembre llegó a los 53,8 millones, un 15,2% menos.

La cadena explica esta reducción de 9,7 millones de beneficio por el registro en 2025 de intereses de demora del crédito frente a la AEAT por la Sentencia de la Audiencia Nacional favorable a la Sociedad en la demanda sobre la compensación de bases imponibles negativas.

Además, la sociedad ha conseguido una plusvalía neta por la venta de Fever Labs de 205 millones de euros que en los estados financieros consolidados, bajo normativa NIIF, ha sido registrada dentro del patrimonio neto.

Por su parte, el resultado bruto de explotación ajustado fue de de 88,2 millones, un 2,3% menos que igual periodo del año anterior. Estos resultados excluyen el efecto derivado de la aplicación de la NIIF 16 en el negocio de publicidad exterior (AMVIA).

El negocio Audiovisual alcanzó unos ingresos netos de 657,5 millones frente a los 643,0 millones obtenidos en 2025, lo que supuso un incremento del 2,2%.

Por su parte, los ingresos netos de publicidad en contenido audiovisual llegaron a 519,4 millones. Éstos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el grupo.

Los ingresos de producción y distribución de contenidos que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD atresplayer y el negocio del Cine, alcanzaron los 79,5 millones frente a los 74,1 millones del año anterior, un incremento del 7,2%.

Los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox llegaron a 59,0 millones, un incremento del 45,7% respecto a los 40,5 millones obtenidos en 2025. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos desde julio de 2025.

El negocio Radio registró unos ingresos netos de 60,4 millones en los nueve primeros meses de 2026, en línea con los obtenidos en el mismo periodo del año anterior situados en 60,3 millones.

Tras completarse su adquisición el pasado mes de agosto, AMVIA (antes Clear Channel España) se incorporó al grupo Atresmedia aportando unos ingresos netos de 12,8 millones correspondientes a agosto y septiembre.

Asimismo, el 15 de septiembre de 2026, Atresmedia Corporación formalizó la venta de la totalidad de la participación que mantenía en Fever Labs, Inc. (Fever), superior al 5% de su capital.

El importe de la operación ascendió a aproximadamente 227 millones de euros, generando una plusvalía neta de impuestos de 205 millones de euros. Esta operación junto con las desinversiones realizadas en Fever durante 2023 y 2024, ha generado unos ingresos acumulados de 296 millones de euros y una plusvalía neta de 264 millones.

Atresmedia cierra septiembre con una posición financiera neta positiva de 233,2 millones, 175,1 millones más que al cierre de 2025, impulsada por la venta de la participación en Fever Labs y después de haber financiado la compra de AMVIA y el reparto de dividendos de junio.

En junio de 2026, Atresmedia distribuyó un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición de 0,21 euros brutos por acción, lo que supuso una retribución total al accionista de 47,3 millones de euros.

En cuanto al análisis del escenario , Atresmedia ha indicado que las perspectivas económicas para España se mantienen estables y relativamente positivas, pese a las incertidumbres políticas y económicas actuales.

El panel de Funcas de septiembre elevó su previsión de crecimiento para 2026 al 2,6% (frente al 2,3% estimado en julio).

En este contexto, indican, la inversión publicitaria acumulada hasta septiembre se mantiene en niveles ligeramente superiores a los de 2025, con diferencias por soporte.

La publicidad exterior continúa creciendo a ritmo de medio dígito mientras que la televisión y la radio también crecen, pero algo menos, entre el 1 y el 2%. Todo apunta a que esta tendencia del mercado se mantendrá hasta final de ejercicio.