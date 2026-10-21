Dircom incorpora los Asuntos Corporativos a su denominación oficial y renueva sus Estatutos

Los nuevos Estatutos refuerzan los mecanismos de transparencia, diversidad y ética, reconociendo a la Comisión Deontológica como un órgano permanente.

Se reconoce al Consejo de Jóvenes Profesionales como órgano delegado permanente y se establece que al menos un vocal de la junta directiva deberá ser menor de 35 años.

La reforma permite celebrar asambleas telemáticas y mixtas para facilitar la participación de los socios, y crea la figura del vocal de coordinación territorial.

Dircom aprueba la actualización de sus Estatutos Sociales y pasa a denominarse Asociación Profesional de Directivos de Comunicación y Asuntos Corporativos, manteniendo Dircom como marca.

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) aprueba una actualización de sus Estatutos Sociales y de su marco reglamentario durante una Asamblea General Extraordinaria celebrada en la sede de CEOE, en Madrid.

Entre los principales cambios figura la incorporación expresa de los Asuntos Corporativos a su denominación oficial, así como nuevas medidas destinadas a ampliar la participación de sus socios y reforzar la representación de los profesionales.

Con esta reforma, la entidad pasa a denominarse Asociación Profesional de Directivos de Comunicación y Asuntos Corporativos, aunque mantendrá Dircom como marca.

El cambio responde a la evolución de las funciones de estos profesionales, que abarcan ámbitos como la gestión de la reputación, la sostenibilidad, las relaciones institucionales, los asuntos públicos y los activos intangibles de las organizaciones.

La Asamblea contó con la participación de Joaquín Mouriz, presidente de Dircom, y Jorge Álvarez-Naveiro, secretario general. También asistieron los vicepresidentes Doris Casares, Fernando Geijo y Sebastián Cebrián, junto con la tesorera, Mónica Escusa, y la directora general, Nieves Rey.

Una de las principales novedades de la reforma es la posibilidad de celebrar asambleas presenciales, telemáticas o mixtas, con el objetivo de facilitar la participación de los socios independientemente de su ubicación geográfica.

Los nuevos Estatutos también reconocen al Consejo de Jóvenes Profesionales como órgano delegado permanente y establecen que al menos uno de los vocales de la junta directiva deberá ser menor de 35 años.

Asimismo, se incorpora la figura del vocal de coordinación territorial, que formará parte tanto de la junta directiva como del comité ejecutivo de la asociación. Esta medida busca reforzar la representación de los distintos territorios en los órganos de decisión.

La actualización contempla, además, el compromiso de procurar juntas directivas diversas y amplía los mecanismos de transparencia y control ante posibles conflictos de interés. En este sentido, la Comisión Deontológica queda reconocida como órgano permanente para promover la ética y las buenas prácticas profesionales.

El nuevo modelo organizativo incluye también la creación de mesas de trabajo vinculadas a proyectos concretos impulsados por los socios, así como la posibilidad de constituir un consejo asesor temporal que incorpore conocimientos y perspectivas de otras disciplinas.