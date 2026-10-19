La principal figura de la CNN anuncia su salida dos semanas después de que David Ellison tomara el control de Warner

En su despedida, la periodista instó a defender el periodismo independiente apelando a su lema: "sean siempre veraces, no neutrales".

Amanpour continuará presentando su programa con menor frecuencia hasta mayo de 2027 y elaborando reportajes hasta su salida definitiva.

El anuncio se produce dos semanas después de que David Ellison, hijo de un empresario cercano a Donald Trump, tomara el control de Warner.

Christiane Amanpour, histórica periodista y principal figura de la CNN, dejará la cadena en junio de 2027 tras 43 años de trayectoria.

Christiane Amanpour, la principal figura periodística de la CNN, anunció este lunes que abandonará la cadena en junio de 2027. Lo hace solo dos semanas después de que David Ellison tomara el control de Warner, su empresa editora.

Ellison (dueño de Skydance y Paramount) es hijo de Larry Ellison, principal accionista de Oracle y uno de los milmillonarios más cercanos al presidente de EEUU, Donald Trump.

Precisamente, el posicionamiento político de la CNN (y de Amanpour), muy crítico con Trump, fue una de las razones que condicionaron la compra de Warner por parte de Paramount por 98.000 millones de euros.

Los críticos con este movimiento pidieron que se garantizara la independencia de la cadena frente al posicionamiento conservador de Ellison y Skydance. Así, hasta la fecha no se había producido ninguna salida en su equipo.

Es así como han ratificados en sus puestos el responsable de CNN, Mark Thompson, y la redactora jefa de CBS News, Bari Weiss, señalados por la propia Administración Trump hace algunos meses.

"Después de muchos meses de reflexión y algunas noches sin dormir, he decidido separarme de CNN, mi compañera durante 43 años fantásticos", dijo Amanpour en un comunicado.

Amanpour, de 68 años, dijo que "espera con entusiasmo nuevos e interesantes proyectos en el futuro y que siempre apoyará a CNN y seguirá defendiendo su trayectoria de periodismo independiente. Recuerden: sean siempre veraces, no neutrales".

Amanpour conduce desde 2009 un programa nocturno de entrevistas que lleva su nombre en CNN International. En enero de 2025, redujo su participación como presentadora a unos pocos días por semana.

En enero de 2027, el programa pasará a emitirse una vez por semana, hasta su finalización en mayo. Amanpour continuará realizando reportajes y viajando por el mundo para CNN hasta junio.

En su comunicado, Amanpour dijo que quería agradecer a "todas las personas increíblemente talentosas con las que he trabajado a lo largo de este extraordinario recorrido. Especialmente a los queridos equipos de mi programa y a los equipos de trabajo en terreno".

"Desde mi primera gran y emocionante cobertura de la primera guerra del Golfo hasta los horrores de la guerra de Bosnia, Rwanda, Afganistán, Ucrania e Irán, y todos los lugares y acontecimientos intermedios, fueron los equipos y la camaradería lo que tanto importó”, dijo, “mientras luchábamos juntos por encontrar los hechos, las pruebas y el lado humano, para que CNN siempre pudiera transmitir la verdad sobre el mundo y al mundo, sin temor ni favoritismos".

La versión de su programa para la pública PBS, Amanpour & Company, finalizará en diciembre. En su comunicado, Amanpour dijo que continuará con su podcast, The Ex Files, producido por Global, junto a su exesposo Jamie Rubin.