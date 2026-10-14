El Consejo de Informativos de TVE señala a 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' por "numerosos incumplimientos normativos"

El Consejo ha solicitado a la CNMC que extienda la vigilancia sobre la información que emiten los programas de actualidad y que promueva la existencia obligatoria de estos órganos.

El CdI critica la escasa colaboración de la dirección de RTVE, denunciando la degradación de sus relaciones institucionales y ataques en redes por parte de un alto directivo.

El órgano de control interno señala un sesgo favorable al Gobierno, falta de objetividad y responsabilidad editorial opaca en dichos espacios de coproducción externa.

El Consejo de Informativos de RTVE denuncia en su Informe Anual 2025 que los programas 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' cometen numerosos incumplimientos normativos y de estilo.

El Consejo de Informativos (CdI) de Radio Televisión Española (RTVE) ha vuelto a señalar a los programas de actualidad Mañaneros 360 y Malas Lenguas en el marco de su Informe Anual 2025 conocido este miércoles.

Recordemos que el CdI realizó una investigación de estos programas tras varias denuncias recibidas y concluyó que estos formatos incumplen las normas de RTVE, presentan un sesgo favorable al Gobierno y operan bajo decisiones de personas ajenas a la cadena pública.

El órgano de control interno emitió un informe de más de 140 páginas en el que acusaba también de falta de objetividad y responsabilidad editorial opaca a estos programas de coproducción externa.

Es así como el CdI señala las investigaciones realizadas a estos dos programas como parte de sus trabajos realizados en 2025.

"En el caso de los programas de actualidad Mañaneros 360 y Malas Lenguas, nos preocupan los numerosos incumplimientos normativos de dichos programas, desde la Ley de RTVE, Ley de Comunicación Audiovisual, Estatuto de la Información de RTVE y el Manual de Estilo de RTVE", concluyen

Además se quejan de la poca colaboración de la dirección para aclarar estos puntos. "Debemos constatar la escasa colaboración de la Dirección en las preguntas y requerimientos que hemos enviado sobre estos temas", indican en el informe.

El CdI también pide a la CNMC que estudie estos informes (respecto de estos programas remitidos hace unos meses) "para ampliar su vigilancia a la información que dan los programas de actualidad".

El CdI también ha confirmado que en 2025 han podido constatar una degradación de la relación de la dirección de RTVE y el CdI de TVE. "Empezamos el año con un trato cordial, que fue empeorando en cuanto se anunciaron las investigaciones anteriormente comentadas y sobre todo cuando en el mes de septiembre el CdI de TVE anunció la realización de una encuesta telemática a los profesionales de la información".

"Esto ha supuesto que las reuniones con la dirección se han reducido, que la dirección ha reducido la información sobre los cambios organizativos, la falta de respuesta a algunas preguntas y requerimientos e incluso la negación de competencia sobre los programas de actualidad por parte de la dirección de magacines", continúa el informe.

Y agregan que desde el inicio de las investigaciones del especial sobre la pandemia de Mañaneros 360 y Malas Lenguas y durante el proceso de la encuesta, "el CdI de TVE ha estado sufriendo el acoso y ataque en redes sociales de un alto directivo de RTVE, el director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público, Roberto Lakidáin".

Indican también que pidieron al presidente, José Pablo López, su intervención. "Solicitamos a la asesoría jurídica que estudiara la situación y no hemos recibido respuesta a una situación que entendemos grave".

También han señalado que tras las elecciones de 2025, "solicitamos a la dirección que mejorara la información de los censos. Algo que se reiteró durante el proceso de la encuesta que finalmente realizó el CdI de TVE con urnas. Seguimos sin avances a día de hoy".

Y han concluido pidiendo al Consejo de Administración que "trabaje activamente para preservar, defender, facilitar el trabajo y promover este órgano esencial en la defensa de la mejor deontología profesional en RTVE".

"Creemos que, desde la CNMC, deberían plantear al gobierno que, en la transposición legal del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) en España, se incluya la obligación de constituir Consejo de Informativos en los medios de Comunicación, al menos en los públicos y que se les dote de los medios para poder realizar correctamente sus competencias", sentencian.