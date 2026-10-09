Netflix planea despedir a 850 trabajadores, alrededor de un 5% de su plantilla

A pesar del ajuste, Netflix logró un beneficio neto de 5.283 millones de dólares en el primer trimestre, impulsado por una indemnización millonaria tras frustrarse la compra de Warner Bros. Discovery.

Para mejorar ingresos, la plataforma ha implementado planes con publicidad, límites a las cuentas compartidas y subidas de tarifas.

La compañía comunicará previsiblemente la decisión a sus empleados la próxima semana ante una caída del 42% del valor de sus acciones en el último año.

Netflix planea recortar alrededor de 850 puestos de trabajo, lo que equivale al 5% de su plantilla global, como parte de un plan de reestructuración.

Netflix está preparando una oleada de despidos que supondrá la salida del 5% de su plantilla global, con lo que se recortarán unos 850 puestos de trabajo como parte de un plan de reestructuración que también han sufrido otras firmas tecnológicas y de medios.

Fuentes conocedoras del asunto citadas por el medio estadounidense 'Puck' han indicado que la plataforma de entretenimiento audiovisual por suscripción anunciará a sus trabajadores la decisión posiblemente la próxima semana.

La compañía se enfrenta a una caída del 42% de sus acciones en el último año y ha tratado de impulsar sus ingresos con diversas estrategias como nuevos planes de publicidad, restricciones en el acceso compartido a las cuentas y subidas de precios.

Netflix se anotó en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 5.283 millones de dólares (4.481 millones de euros), lo que supuso un 83% más que un año antes, tras recibir una indemnización de 2.800 millones de dólares (2.375 millones de euros) por la rescisión de su acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery.

Al cierre del trimestre, la deuda bruta era de 14.400 millones de dólares (12.214 millones de euros), mientras que el efectivo y equivalentes sumaban 12.300 millones de dólares (10.433 millones de euros).

El próximo 20 de octubre Netflix presentará sus siguientes cuentas trimestrales en las que los inversores se mantendrán atentos a su desempeño y futuras decisiones.