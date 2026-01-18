El Español, líder total en 2025: único diario que supera los 19M promedio en usuarios al mes y los 3M diarios

El grupo editorial refuerza su estructura directiva con nuevos nombramientos y apuesta por la multicanalidad y la inteligencia artificial para afrontar el futuro.

Pedro J. Ramírez asume funciones de consejero delegado y se implementa un nuevo plan estratégico enfocado en calidad, suscriptores y adaptación tecnológica.

El periódico ha liderado el ranking en 10 de los últimos 12 meses y 33 de los últimos 36, destacando frente a otros diarios como El Mundo y 20 Minutos.

EL ESPAÑOL cierra 2025 como el diario líder en España, superando los 19 millones de usuarios únicos mensuales y los 3 millones diarios según GfK Dam.

No podía haber mejor broche de oro para el X aniversario de EL ESPAÑOL que cerrar el 2025 como líder indiscutible de la prensa en España.

El promedio de audiencia de GfK Dam en los últimos doce meses muestra cómo este diario es el único diario en España que supera los 19 millones de usuarios al mes y los 3 millones al día.

Los datos del medidor recomendado reflejan que EL ESPAÑOL logra 19,27 millones de usuarios únicos alcanzando así el liderazgo anual de la prensa en España.

La segunda posición en el ranking la logra El Mundo que se sitúa a más de 1,3 millones de seguidores de EL ESPAÑOL. Le sigue 20 Minutos que promedia 17,21 millones de fieles. El Top 5 lo acaban de configurar el ABC con 16,66 millones y El País que tiene una media de 16,58 millones de usuarios únicos.

No solo eso. Es que además ha liderado el mercado en diez de los últimos doce meses. Si se extiende la mira, ha sido líder en 33 de los últimos 36 meses.

Tabla release de datos de diciembre de 2025.

Se trata de una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad que, además, carece del respaldo de una edición impresa detrás.

El liderazgo de 2025 tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que la audiencia de este diario se vio resentida en septiembre por los ciberataques sufridos a finales de agosto y que se extendieron durante los primeros días del noveno mes del año.

Pero EL ESPAÑOL lidera también en la otra métrica clave de GfK Dam: la audiencia media diaria. Es clave dado que refleja la fidelidad de los usuarios con la cabecera. Es, por tanto, muy valorada por las agencias de publicidad a la hora de planificar sus campañas.

Según el promedio de GfK DAM, EL ESPAÑOL logra una media de 3,06 millones de usuarios al día, un dato que lo sitúa como líder a más de 230.000 seguidores de El Mundo

La tercera posición es para El País con 2,54 millones de seguidores promedio en 2025. El Top 5 lo completan y El Confidencial con 2,44 millones y 20 Minutos, que promedia 2,40 millones.

Estos datos suponen un cierre de oro para un décimo aniversario mágico que este diario ha celebrado -como ya es tradición- a bordo de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Se abre así una nueva etapa para el diario de Pedro J. Ramírez pensando ya en los diez años que vienen por delante. Para ello se va a poner en marcha un nuevo plan estratégico que pondrá el énfasis en mejorar -aún más- la calidad de los contenidos y en incrementar el número de suscriptores.

Todo ello manteniendo la esencia de la primera década, la de hacer un periodismo combativo, ecuánime, independiente, vigilante, comprometido con la verdad e innovador.

Punto este último vital pues EL ESPAÑOL va a seguir apostando por adaptarse a los nuevos formatos de lectura bajo la premisa del follow the reader. Es decir, seguir al lector allá donde esté para ofrecerle la información que necesita.

El objetivo será el convertir a EL ESPAÑOL "en el mejor periódico en español del mundo", tal y como dijo Pedro J. Ramírez durante lo que se ha convertido en el "ritual" de celebrar el liderazgo del diario a bordo de un autobús.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta. Javier Carbajal.

Para lograrlo se necesitará también adaptar la estrategia del grupo editorial, conformado por EL ESPAÑOL, sus filiales y medios asociados, a la evolución del mercado.

Una evolución que estará marcada por la "multicanalidad" y la "Inteligencia Artificial", lo que impone una diversificación de las actividades y las fuentes de ingreso del periódico.

Para ello hace unas semanas el consejo de administración de la empresa matriz de EL ESPAÑOL aprobó un cambio en la estructura del grupo en la que Pedro J. Ramírez asumirá las funciones de consejero delegado, algo que compaginará con la función de presidente y de director del diario durante cinco años.

Muestra así su "compromiso con esta nueva fase del proyecto que me genera un gran entusiasmo ante las nuevas oportunidades que la tecnología brinda al periodismo de calidad".

Los cambios aprobados por el consejo suponen un fortalecimiento de las competencias de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, que a su condición de editora de Magas verá ahora también incorporada el área de LifeStyle.

Mamen Vázquez se convierte en la nueva consejera delegada de Hathor, desde la que gestionará de forma integral los ingresos del grupo. Vázquez, además, formará parte del consejo de administración de EL ESPAÑOL.

Por último, se nombran dos nuevos directores generales. Daniel Muñoz ejercerá y liderará el área de Producto y María Fuensanta Salcedo el área de Gestión.

Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Mamen Vázquez, Daniel Muñoz y María Fuensanta Salcedo integrarán la Comisión Ejecutiva del Comité de Dirección del Grupo.

Dicho Comité de Dirección seguirá integrado además por Sergio Sanz (Tecnología), Álvaro Mazariegos (Audiencias), Verónica Milo (Suscripciones), Prisca Dumas (Datos), Pablo Grandío (Obelisco), María Peral (Adjunta al director), Mario Díaz (Director Adjunto), Arturo Criado (Invertia), Vicente Ferrer (España), Jorge Calabrés (Investigación), Javier Corcuera (Redes) y Lina Smith (Nuevas Narrativas).