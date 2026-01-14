Prime Video y RTVE alcanzan un acuerdo para la emisión en directo de los canales de la Corporación en España

Prime Video refuerza su posición como agregador de contenidos en Europa, ofreciendo la televisión tradicional junto a su catálogo de streaming.

La integración permite disfrutar de eventos deportivos como La Vuelta y los Juegos Olímpicos, así como programas destacados y contenido infantil de RTVE.

Los suscriptores de Prime Video pueden acceder sin coste adicional a La 1, La 2, Canal 24 horas, Clan y Teledeporte en directo.

Prime Video y RTVE han firmado un acuerdo para emitir en directo los canales de RTVE en España a través de la plataforma de Amazon.

Prime Video y RTVE han alcanzado un acuerdo histórico este miércoles 14 de enero para distribuir los canales de la Corporación pública dentro de la plataforma. Desde este mismo día, los suscriptores del servicio de Amazon pueden acceder en directo a La 1, La 2, Canal 24 horas, Clan y Teledeporte.

Se trata de un servicio sin coste adicional para los usuarios de la plataforma en streaming, que refuerza así su posición de servicio de pago de video-on-demand que proporciona la opción de ver la televisión tradicional en su aplicación.

Una apuesta que Amazon tiene especialmente en Europa, un mercado en el que Prime Video se refuerza como agregador y donde conviven VOD, suscripciones externas, servicios FAST como Pluto TV y la televisión en abierto.

El acuerdo con RTVE ofrece a los espectadores españoles una forma conveniente de descubrir y disfrutar de la diversa programación de RTVE a través de Prime Video con una sección dedicada en la página principal de TV en Directo.

De hecho, esta integración entrará dentro de su sección específica mencionada en el párrafo anterior. De esta manera, Prime Video busca el mismo nivel de visibilidad que otros contenidos de la plataforma.

Logo de Prime Video en el mando de un televisor. Dado Ruvic Reuters

Entre la programación destacada de RTVE, los miembros Prime podrán disfrutar de cobertura deportiva, como La Vuelta a España. También de otros eventos deportivos que cubre la Corporación, como los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

También toda la cobertura informativa y de divulgación del Canal 24 horas. Espacios de éxito de La 1 como MasterChef, La Revuelta, La Promesa o Valle Salvaje; así como eventos como el Benidorm Fest.

Contenido cultural de La 2 y formatos como Saber y ganar, La noche temática o Cifras y letras. También entrará la programación infantil de Clan, como Peppa Pig, Momonsters y Los Lunnis.

"Tras las exitosas integraciones de suscripciones adicionales en toda Europa, nos complace enormemente ampliar nuestra colaboración con RTVE", ha expresado Elisabetta Carruba, directora de canales de Prime Video en Europa, Medio Oriente y África.

Sede de RTVE en Torrespaña. EFE

"Con este acuerdo que permitirá a nuestros suscriptores Prime en España acceder a la oferta completa de canales de RTVE directamente desde Prime Video", ha expresado en el mismo comunicado.

"Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de entretenimiento más completa, reuniendo contenido de máxima calidad en un único servicio de streaming y consolidando así a Prime Video como un destino de referencia para el entretenimiento en España", concluye.