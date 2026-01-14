Netflix quiere acelerar su acuerdo con Warner Bros y baraja convertir en efectivo toda su oferta de compra

El plan de Zaslav, CEO de WBD, contempla dividir la compañía en dos: Netflix adquiriría Warner Bros y sus marcas, mientras Discovery Global podría venderse a otro grupo.

Warner Bros Discovery ha rechazado repetidamente la opa de Paramount Skydance, valorada en 108.400 millones, por considerarla inferior a la de Netflix y con mayores riesgos financieros.

La oferta original de Netflix ascendía a 82.700 millones de dólares, incluyendo Warner Bros, HBO, HBO Max y DC Comics, pero podría cambiar debido a la caída en la cotización de sus acciones.

Netflix estudia modificar su oferta por Warner Bros Discovery, barajando realizar el pago totalmente en efectivo para acelerar la transacción.

Netflix mueve ficha tras la demanda de Paramount Skydance a Warner Bros Discovery para que dé a conocer los detalles financieros de su acuerdo con la plataforma. La compañía de streaming baraja la posibilidad de cambiar los términos de compra del histórico estudio de Hollywood.

La compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters está preparando hacer una oferta en efectivo por WBD, tanto de su estudio de cine como de los sellos HBO, HBO Max y DC Comics.

El objetivo es agilizar una transacción que podría tardar meses en concretarse debido a la potencial oposición política a la fusión, así como al interés de su rival, PSKY, en hacerse con el 100% de la empresa dirigida por David Zaslav.

El acuerdo original presentado el pasado 5 de diciembre proponía a los accionistas de WBD de recibir 23,25 dólares en efectivo y otros 4,5 dólares en acciones comunes de Netflix.

Esto convertía su acuerdo de compra en un pacto por 82.700 millones de dólares (unos 70.981 millones de euros al cambio). No obstante, según informa Bloomberg, la compañía ubicada en Los Gatos está considerando modificar la propuesta y que el pago sea completamente en efectivo.

Este cambio tendría sentido después de que la cotización de las acciones de Netflix haya perdido alrededor de un 25% de su valor desde que el pasado mes de octubre lanzó su interés por WBD.

"Netflix, que logró 59.000 millones de dólares (50.610 millones de euros) de financiación de bancos de Wall Street para respaldar la adquisición, cuenta con la capacidad financiera para obtener más préstamos y aun así mantener unas sólidas calificaciones crediticias", según Stephen Flynn, analista senior de crédito de Bloomberg Intelligence.

Imagen de torre de agua brandeada en Warner Bros Studios, en Burbank, California Allison Dinner EFE

Este movimiento viene después de la demanda de PSKY contra WBD presentada este pasado lunes 12 de enero. El objetivo de la compañía liderada por David Ellison es forzar al centenario estudio a desvelar los detalles de la oferta presentada por Netflix.

La denuncia viene después de que el consejo de administración liderado de WBD haya rechazado en repetidas ocasiones la opa de Paramount de 108.400 millones de dólares (92.215 millones de euros), al no considerarla "superior" a la de Netflix.

La última negativa vino tras una oferta actualizada que incluía una "garantía personal irrevocable" de 40.000 millones de dólares de Larry Ellison, padre del CEO de PSKY, cofundador de Oracle y amigo personal de Donald Trump.

En este sentido, la semana pasada, la dirección de WBD decidió rechazar "por unanimidad" la oferta de PSKY, modificada el pasado 22 de diciembre para incluir una garantía personal irrevocable de Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison.

Dos sillas de director con el logo de Netflix sobre el escenario de una convención de la plataforma en Lucca, Toscana, Italia. Claudia Greco Reuters

El presidente del consejo de WBD y dueño de HBO Max, Samuel di Piazza, afirmó que la propuesta de Paramount seguía ofreciendo "un valor insuficiente".

En concreto, Di Piazza destacó el "monto extraordinario" en cláusulas de financiación de deuda que generaba riesgos para el cierre de la transacción y que reducían la protección de los accionistas de WBD de no completarse la adquisición.

Por el contrario, la junta de WBD sostuvo que el acuerdo vinculante con Netflix ofrecía un valor superior y mayores niveles de certidumbre, sin los riesgos y costes que la oferta de Paramount impondría a los accionistas.

Aunque aparentemente superior en cifras, la opa hostil de PSKY busca comprar la totalidad de WBD por 108.400 millones de dólares. Por el contrario, el acuerdo de 82.700 millones de Netflix es sólo para quedarse con Warner Bros, HBO, HBO Max y DC Comics, incluyendo marcas, franquicias y estudios de cine y televisión.

El plan de Zaslav

La propuesta de Netflix encaja con el plan de Zaslav de dividir WBD en dos compañías. En esa estrategia, la plataforma no compraría la otra mitad, Discovery Global, la cual podría venderse a otro grupo de comunicación interesado.

Dentro de la marca Discovery estarían los canales de cable de WBD como Eurosport, CNN, TNT, TBS o Cartoon Network.