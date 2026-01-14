La 1 de Javier Ruiz y Cintora: una tele de "opinión continua" que sufre una "involución de su independencia"

La externalización de contenidos genera duplicidades y sobrecostes en RTVE, afectando a la credibilidad y percepción del sello informativo de la cadena.

El CdI destaca que estos programas tienden a favorecer argumentos del Gobierno y PSOE, mientras tratan de forma discreta temas que podrían perjudicar al Ejecutivo.

La parrilla de La 1 está dominada por formatos de infoentretenimiento y opinión, dificultando la distinción entre información y opinión, según el informe del CdI.

El Consejo de Informativos de RTVE denuncia que programas como Mañaneros 360 y Malas lenguas incumplen normas periodísticas y suponen una involución en la independencia de La 1.

No sólo el informe del Consejo de Informativos de RTVE (CdI) ha señalado que Mañaneros 360 y Malas lenguas "incumplen de forma habitual y reiterada" las "normas fundamentales de elaboración de información" de la Corporación. Ha apuntado también a cómo La 1 se ha convertido, en la práctica, en un canal "de opinión e información continua", que vive una "involución en su independencia".

El organismo ha puesto el foco en estos formatos y cómo habrían incumplido tanto el manual de estilo de RTVE, el estatuto de la Información de RTVE, como el mandato marco de la Corporación, así como la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Pero en su extenso informe, también hay espacio para analizar cómo la proliferación de espacios de infoentretenimiento habría provocado un "retroceso" tanto "en su independencia" como en la variedad de contenidos de su programación.

"RTVE está sufriendo una involución en su independencia que preocupa mucho al Consejo de Informativos de TVE", expresa el organismo en el mismo informe.

"En este último año, hemos visto llenar la programación de TVE con programas de actualidad informativa, sobre todo en La 1. Todo esto hace que la información sea el tema exclusivo desde las 6:00 hasta las 21:45 horas, con excepción de las series de sobremesa, pero que se suple con estos mismos programas en La 2", argumenta.

Ese comentario puede comprobarse al revisar la parrilla de lunes a viernes. Entre las 03:00 y las 06:00 horas, La 1 emite el informativo del Canal 24 horas, y es justo a las seis de la mañana cuando comienza el Telediario matinal, presentado por Álex Barreiro.

Es el informativo que cede el testigo a La hora de La 1. El espacio de Silvia Intxaurrondo prosigue con el análisis informativo y el debate, introduciendo de lleno la opinión. El programa se emite entre las 07:50 y las 10:35 horas.

Javier Ruiz y Adela González en una imagen promocional de 'Mañaneros 360'. RTVE

Tras esta emisión es el turno de Mañaneros 360, formato que está externalizado al estar producido en colaboración con La Cometa TV. Este espacio ha sido justo uno de los protagonistas del informe del Consejo de Informativos.

Con el horario de 10:35 a 13:55 horas en su primera parte, Mañaneros 360 se intercala con la primera edición del informativo territorial, que se emite entre las 13:55 y las 14:20.

Tras ello, La 1 retoma Mañaneros 360, emitiéndose hasta las 15:00 horas. En ese momento, se pasa del espacio de infoentretenimiento a, de nuevo, el enfoque más profesional, al pasar al Telediario.

Hasta las 15:55 horas, La 1 emite información tanto del Telediario, como de la sección de Deportes y El tiempo. Tras ello, regresa al 'infoentretenimiento', con Directo al grano, el espacio presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró.

Jesús Cintora en 'Malas lenguas'. RTVE

No es hasta las 17:35 horas cuando La 1 desconecta de la información o la opinión e inicia su bloque de ficciones diarias: Valle Salvaje y La Promesa. Durante dos horas, la audiencia puede ver un espacio ajeno a la actualidad.

Pero tras ese lapso de tiempo, La 1 no se despega de los espacios informativos hasta las 21:45. Entre las 19:35 y las 20:30 es cuando se emite Malas lenguas, el magacín conducido por Jesús Cintora.

Entre las 20:30 y las 21:00 horas es el turno del espacio de divulgación Aquí la tierra. Después es el turno de la segunda edición tanto de Telediario como de Deportes y El tiempo.

No es hasta las 21:45 horas, con la emisión de La Revuelta, cuando La 1 de RTVE desconecta de manera más extensa de ese ciclo de actualidad. En esta franja horaria se intercalan espacios de producción interna que dependen de los Servicios Informativos con otros que han sido foco de las quejas de los trabajadores del Ente y del CdI.

Estudios de RTVE en Prado del Rey.

Aunque haya un breve descanso informativo' con las series diarias, lo cierto es que TVE sólo traslada temporalmente esa programación continua hacia La 2. En clara coincidencia con Valle Salvaje y La Promesa, cuando el segundo canal de la Corporación emite el primer bloque de Malas lenguas.

Esto hace que TVE sea una excepción entre el resto de cadenas generalistas y es donde el CdI pone el foco. En esa intercalación de formatos, se produce también esa sensación de que "información y opinión se confunden", señala el informe.

"La opinión en estos programas está unida a la información, lo que en muchas ocasiones dificulta diferenciarlas", alerta.

Esta estrategia ha impulsado sus audiencias. La 1 cerró 2025 como la segunda cadena más vista del año, con un 11% de share. Pero también ha provocado una airada reacción dentro del CdI y de los Servicios Informativos.

Estudio 1 de RTVE en Prado del Rey. RTVE

En esa emisión "continua" de espacios informativos se llega a ese punto que ha señalado el CdI. El reto es "diferenciar" qué es información y qué es opinión en el análisis de la actualidad. "La opinión e información deben estar claramente delimitadas", advierte.

"En Mañaneros se mezclan. Si bien los profesionales de RTVE deben evitar cualquier tipo de posicionamiento y estarán obligados a mantener una actitud neutral y que favorezca un debate enriquecedor para el ciudadano, el conductor del programa, Javier Ruiz, no lo cumple", recoge el documento del CdI."Sí que lo hacen los periodistas de Mañaneros que ejercen de informadores en sus conexiones en directo y que a veces se ven sorprendidos por las preguntas del presentador", añade.

Sobre Malas lenguas, el informe ha señalado que el CdI ha "podido constatar" que "no cumple" con su vocación de "rigor periodístico y espíritu crítico". "Ha contribuido a la desinformación, con datos poco o nada contrastados o, directamente, bulos; con opiniones ofensivas y sesgadas", acusa el documento.

Globalmente, de ambos formatos, el CdI denuncia que "es habitual que los temas y el tratamiento de los reportajes den como resultado un contenido sesgado". Sobre esto, advierte que "abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE".

"Mientras, se tratan de forma discreta o no se tratan aquellos temas que pueden poner en un aprieto al Ejecutivo y se redunda en los asuntos que puedan debilitar a la oposición", ha añadido sobre la Corporación presidida por José Pablo López.

Tanto Mañaneros 360 como Malas lenguas se sitúan entre otros formatos de información y de infoentretenimiento, como La hora de La 1 —que sí se rige por las directrices de los Servicios Informativos— o el también externalizado Directo al grano.

Pero para la audiencia, todos estos espacios forman parte de la misma cadena, La 1, y, por extensión, de la línea editorial de RTVE. De ahí que la falta de supervisión del CdI sobre estos espacios "externalizados" termine afectando a la percepción del sello informativo de la Corporación.

"Esta externalización de la información y su incompatibilidad con los contenidos de los informativos centrales, hacen que, muchas veces, se produzcan duplicidades de equipos y, por tanto, sobrecostes para RTVE", avisa.

José Pablo López, presidente de RTVE, en su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades del 27 de noviembre de 2025. Kiko Huesca EFE

"Los programas y sus prácticas hacen que la credibilidad de RTVE se vea alterada y que algunas fuentes y expertos no quieran colaborar con nuestros informativos", ha denunciado el CdI.

"Es evidente que estos programas ofrecen información, a pesar de que la presidencia y la dirección de RTVE lo nieguen. Es imprescindible que se sometan a los mismos criterios de calidad que el resto de programas informativos y que se internalicen al 100%", remata en su informe.