Banijay Entertainment negocia con la propietaria de All3Media fusionar sus divisiones de producción de televisión

All3Media destaca como grupo independiente del Reino Unido, con éxitos como 'Traitors', 'Llama a la comadrona' y 'Los asesinatos de Midsomer'.

La fusión crearía uno de los mayores grupos de producción de Europa, con presencia en televisión tradicional y plataformas de streaming.

Banijay Entertainment, la empresa de medios francesa propietaria de programas de telerrealidad como Gran Hermano, Supervivientes o MasterChef, está en conversaciones con RedBird IMI, propietaria de All3Media, sobre una posible fusión de sus negocios de producción televisiva.

Las negociaciones se han enfocado en fusionar sus respectivas divisiones de Entertainment & Live. Banijay agrupa varias productoras españolas que trabajan con los grupos audiovisuales más importantes de España como Atresmedia, Mediaset o RTVE.

Entre las productoras están Cuarzo, Gestmusic, DLO, Shine Iberia, Diagonal TV, Zeppelin o Pokeepsie Films. En el país ibérico, están detrás de formatos como La isla de las tentaciones, Maestros de la Costura, Operación Triunfo o Tu cara me suena.

Según informa Reuters, si las negociaciones llegasen a buen puerto, la fusión provocaría la creación de uno de los grupos de producción más importantes de Europa. Detrás de Banijay están también importantes producciones de ficción como Peaky Blinders o Black Mirror; o series españolas como La Caza o Sueños de libertad.

La presencia de Banijay no sólo está en grandes grupos de comunicación con televisiones tradicionales, sino también en plataformas de streaming como Disney+, Netflix o Prime Video.

Imagen de Cristina Lora ganado 'OT 2025'. Prime Video

El pacto incluiría que All3Media inyecte fondos en la entidad combinada, al no ser tan grande como Banijay, según señala la agencia de noticias, la cual señala que las negociaciones comenzaron en diciembre del año pasado.

Banijay, que cotiza en la Bolsa de Ámsterdam, abandonó su plan de comprar la británica ITV Studios (La Voz, Pasapalabra) justo durante el mes de diciembre. Tal y como señala Reuters, las conversaciones entre el grupo galo y All3Media están ya en fase avanzada, aunque todavía el acuerdo no está cerrado.

All3Media es uno de los grandes grupos independientes de producción y distribución del Reino Unido, así como también en Europa. Con sede en Londres, tiene más de 50 sellos repartidos en diferentes mercados internacionales.

Creada en 2003 como una compañía “indie”, fue comprando distintas productoras como Neal Street Productions o Studio Lambert. Actualmente, es el mayor productor de televisión en el país británico por volumen, con un catálogo que cuenta con proyectos de ficción y no ficción y que abarcan más de 4.000 horas anuales de contenido.

Plató de Gran Hermano. Mediaset

Entre los proyectos más populares de All3Media están Traitors y Hasta el fin del mundo. Ambos formatos han podido verse en España, el primero en HBO Max y Antena 3 y el segundo en La 1 de TVE. Eso sí, ambos fueron producidos por compañías de Banijay: Gestmusic y Zeppelin.

Entre la ficción famosa de All3Media, están series como Llama a la comadrona o Los asesinatos de Midsomer. Además, la compañía ha ejercido como distribuidora mundial de títulos como It’s a Sin, Queer as Folk o Liar.