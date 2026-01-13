Warner Bros responde a la demanda de Paramount por su acuerdo con Netflix: "Carece de fundamento y es para distraer"

David Ellison, CEO de Paramount Skydance, insiste en conocer cómo se valora la parte de Discovery dentro del acuerdo con Netflix, considerando esta información crucial para los accionistas.

Warner Bros sostiene que la oferta de Paramount de 30 dólares por acción no supera la de 27,75 dólares de Netflix, ya que la primera es por la totalidad de la empresa y la segunda solo por Warner Bros tras su división.

Paramount Skydance presentó la demanda para que Warner Bros brinde información financiera relevante sobre su acuerdo de 82.700 millones de dólares con Netflix, argumentando que es clave para los accionistas.

Warner Bros Discovery ha respondido que la demanda de Paramount Skydance para conocer los detalles financieros del acuerdo con Netflix "carece de fundamento" y busca distraer a los inversores.

Warner Bros Discovery ha respondido a la demanda de Paramount Skydance para que el histórico estudio de Hollywood dé a conocer los detalles financieros de su acuerdo por 82.700 millones de dólares (aproximadamente 70.874 millones de euros) con Netflix. La compañía ha señalado que “carece de fundamento” este giro legal.

La junta directiva de WBD, mediante un comunicado, ha señalado que la continua campaña de Paramount Skydance para tratar de convencer a sus accionistas de que su opa hostil de 30 dólares por acción es superior a la de 27,75 dólares de Netflix es un intento “de distraer” a los inversores.

La demanda fue presentada este pasado 12 de enero en el Tribunal de Cancillería de Delaware para solicitar a la corte que “simplemente ordene a WBD proporcionar esta información para que sus accionistas tengan lo que necesiten para poder tomar una decisión informada”.

“Para, así, proponer sus acciones a nuestra opa”, expresaba David Ellison, CEO de Paramount Skydance y principal impulsor de fusionar ambos estudios cinematográficos, en una carta abierta a los accionistas de Warner Bros Discovery.

WBD ha señalado que PSKY no ha aumentado todavía el precio de su oferta para una posible compra, quedándose en los 30 dólares por acción. La principal diferencia con el pacto con Netflix es que la plataforma pagará 27,75 dólares por quedarse sólo con Warner Bros cuando la empresa se divida en dos.

Los 30 dólares por acción que propone Paramount en su compra es para hacerse con la totalidad de WBD.

“A pesar de haber pasado seis semanas y de una inmensa cantidad de comunicados de prensa de Paramount Skydance, ésta no ha aumentado el precio de su propuesta ni ha abordado sus numerosas y obvias deficiencias”, ha declarado WBD en el mismo comunicado, compartido en la tarde de este pasado lunes 12 de enero.

Imagen de torre de agua brandeada en Warner Bros Studios, en Burbank, California Allison Dinner EFE

“En cambio, Paramount busca distraer con una demanda sin fundamento y ataques a un consejo de administración que ha generado un valor para los accionistas sin precedentes”, manifiesta.

“A pesar de sus múltiples oportunidades, PSKY sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva ya concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix”, argumenta.

El último rechazo vino a la oferta actualizada de Paramount, que incluía 40.000 millones de dólares en acciones dentro de la “garantía personal irrevocable” de Larry Ellison, padre del CEO de la major de Hollywood, cofundador de Oracle, amigo de Donald Trump y uno de los grandes multimillonarios del país norteamericano.

La oferta actualizada incluía también 54.000 millones de dólares en deuda. La empresa matriz de CBS y Netflix han estado en una acalorada batalla por hacerse con el control de Warner Bros.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance, en la première de la película 'Transformers: El despertar de las bestias'. Amr Alfiky Reuters

David Ellison no ha cejado en su lucha por hacerse con WBD. En su demanda, nombra al CEO de Warner, David Zaslav, y a otros miembros de la junta directiva.

Ellison busca que revelen cómo el consejo de administración está valorando la otra parte de la empresa que se dividirá y buscará también venderse, Discovery Global. El CEO de Paramount busca que WBD explique con claridad cómo está calculando cuánto vale Discovery dentro de la gran operación con Netflix.

Estos detalles son cruciales para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo con Netflix frente a la oferta de Paramount, según ha argumentado la propia major liderada por Ellison.