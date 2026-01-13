El Consejo de Informativos de RTVE denuncia que 'Malas lenguas' y 'Mañaneros' "no se rigen por criterios periodísticos"

El Consejo advierte que la externalización de estos espacios genera falta de rigor y neutralidad, provoca duplicidad de equipos y sobrecostes, y afecta negativamente a la credibilidad de RTVE.

Se acusa a ambos formatos de sesgo a favor del Gobierno y el PSOE, de mezclar información y opinión, y de permitir lenguaje agresivo y mensajes de odio en sus debates.

El informe señala que la responsabilidad editorial de estos programas es opaca y que las decisiones clave estarían en manos de personas ajenas a RTVE, algunas inhabilitadas judicialmente.

El Consejo de Informativos de RTVE denuncia que los programas 'Malas lenguas' y 'Mañaneros 360' incumplen reiteradamente las normas fundamentales de elaboración de información de la corporación.

El Consejo de Informativos de RTVE ha emitido un informe sobre Mañaneros 360 y Malas lenguas en el que señala que ambos programas “incumplen de forma habitual y reiterada” las “normas fundamentales de elaboración de información” de la Corporación pública.

El organismo ha realizado este informe tras “recibir más de 100 quejas” de trabajadores y “actuando también de oficio”. En sus conclusiones, el comité es rotundo al denunciar que “las informaciones emitidas en estos programas no se rigen por criterios periodísticos”.

“Por ello entran incluso en contradicción con las elaboradas en los Servicios Informativos de RTVE”, argumentan. De la misma manera, el informe expresa que “la responsabilidad editorial de estos programas es opaca”.

“No se sabe, o al menos no se nos dice, quiénes son los responsables reales”, añaden, para después alertar de que dichas funciones no las estén llevando profesionales del Ente público.

“Lo que es más grave, según distintas indagaciones llevadas a cabo por este Consejo, parece que las decisiones fundamentales las toma gente ajena a RTVE”, manifiesta, expresando que, detrás de estas responsabilidades, habrían “condenados por la justicia por mala praxis”.

“Estos responsables […] han sido inhabilitados para ejercer este tipo de cometidos”, denuncia. De la misma manera, denuncia que se combine información y opinión de tal manera, que sea complicado diferenciarlas.

“La opinión en estos programas está unida a la información, lo que en muchas ocasiones dificulta diferenciarlas”, comparte, señalando también un enfoque parcial que favorece la visión del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y de su partido.

Adela González y Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'.

“Es habitual que los temas y el tratamiento de los reportajes den como resultado un contenido sesgado, en el que abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE”, manifiesta.

“Mientras, se tratan de forma discreta o no se tratan aquellos temas que pueden poner en un aprieto al Ejecutivo y se redunda en los asuntos que puedan debilitar a la oposición”, añade.

En el informe, el organismo acusa también a los conductores de ambos formatos de ejercer su labor de manera parcial. “Los presentadores de estos programas adolecen de sesgo, tanto en el contenido de sus opiniones como en la forma de exponerlas”, señala.

“Además, en el reparto de tiempos en la mesa, suelen favorecer solo a quienes defienden tesis de un determinado signo político, quienes suelen concluir los debates y cuyas opiniones son reforzadas por los colaboradores externos”, argumenta.

Imagen de ‘Malas lenguas’. RTVE

“A veces, el presentador también se une a la defensa de esas tesis, interrumpiendo de forma abrupta y grosera las opiniones de quienes están en contra. No ejercen el rol esperado de un moderador ni atienden a los principios de neutralidad e imparcialidad exigibles en RTVE”, prosigue.

De hecho, el Consejo acusa a que “algunos tertulianos y colaboradores usan un lenguaje agresivo” y que las “descalificaciones son frecuentes”.

“Aunque son opiniones personales y en ese sentido respetables, es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad”, recordando que ambos formatos deben regirse por el manual de la Corporación.

El organismo también acusa a ambos formatos de desinformar. “La emisión de noticias falsas, como por ejemplo acusar a un responsable de la UCO de querer atentar contra el Presidente del Gobierno, son incompatibles con programas que se anuncian como aquellos que quieren acabar con los bulos”, justifica.

Instalaciones de los estudios de RTVE en Prado del Rey en Pozuelo de Alarcón (Madrid). RTVE

“Estos programas y sus prácticas hacen que la credibilidad de RTVE se vea alterada y que algunas fuentes y expertos no quieran colaborar con nuestros informativos”, agrega, acusando a ambos formatos de ser ejemplos de “externalización de la información”.

“Consideramos que la externalización de la información, va contra el espíritu de la Ley 17/2006 y el Mandato Marco de 2007. Este tipo de programas no existían en esa época y, por tanto, estas normas no recogen sus límites”, argumenta.

“La cesión a terceros de estos espacios genera una falta de rigor y neutralidad informativa, ya que sus contenidos no siguen los mismos controles que el resto de información de RTVE”, continúa.

“Esta externalización de la información y su incompatibilidad con los contenidos de los informativos centrales, hacen que, muchas veces, se produzcan duplicidades de equipos y, por tanto, sobrecostes para RTVE”, manifiesta.

“Estos programas han sido los encargados en diversas ocasiones de hacer especiales informativos para cubrir eventos de gran relevancia, desplazando a la Dirección de Información de RTVE de su cometido y su responsabilidad. Este hecho es un ejemplo más de la externalización de los contenidos informativos en RTVE”, razona.

Torrespaña

Las conclusiones terminan señalando a la dirección de RTVE y en cómo ambos formatos deberían regirse con las directrices de los Servicios Informativos.

“Es evidente que estos programas ofrecen información, a pesar de que la presidencia y la dirección de RTVE lo nieguen. La Dirección los incluye en los servicios mínimos de una convocatoria de huelga”, arguye.

“Es imprescindible que se sometan a los mismos criterios de calidad que el resto de programas informativos y que se internalicen al 100%”, concluye.