Sindicatos acusan a RTVE de "manipulación informativa" con 'Directo a la gente' y de externalizar contenidos

'Directo a la gente' obtuvo un 6,9% de cuota de pantalla y fue la cuarta opción del prime time, siendo calificado como "entretenimiento ideológico" financiado con dinero público.

Las críticas denuncian que el especial no cumplió con los estándares de pluralidad, rigor e independencia exigidos a los Servicios Informativos de RTVE.

El programa, emitido en prime time el 9 de enero y presentado por Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora, fue producido por empresas externas.

Sindicatos como USO y CCOO acusan a RTVE de manipulación informativa y externalización de contenidos con el especial 'Directo a la gente'.

RTVE vuelve a ser acusada de externalizar contenido informativo. El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) ha lanzado un comunicado en el que denuncia que Directo a la gente, el especial de Directo al grano emitido el pasado 9 de enero, es un "entretenimiento ideológico financiado con dinero público".

Comisiones Obreras (CCOO) ya acusó, el mismo día de la emisión, que la Corporación de emitir un "especial informativo externalizado". Todo a raíz de los propios rótulos del programa, en el que se señalaba que se trataba de un formato como tal.

"Rechazamos de manera rotunda la decisión de la dirección de RTVE de emitir esta misma noche [9 de enero] en prime time un 'especial informativo' sobre la situación que marca la agenda 'política y social'", compartía en un comunicado.

"Se trata de una decisión grave […] y contraria a la legalidad vigente, adoptada además en un contexto internacional de especial complejidad y de máxima relevancia de los acontecidos en los últimos años", expresaba, recordando que deben ser los Servicios Informativos de RTVE los encargados de este tipo de formatos.

El especial fue presentado por Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora, los conductores de Directo al grano y Malas lenguas. Tal y como anunció RTVE en un comunicado, tuvo entrevistas exclusivas, invitados y analistas que hablaron sobre la intervención de Donald Trump en Venezuela y sus amenazas sobre Groenlandia.

USO, además, no sólo ha señalado la "externalización", sino también la "manipulación informativa" del especial. "Supone un nuevo incumplimiento del mandato de servicio público y un engaño deliberado a la audiencia", ha denunciado.

USO en RTVE denuncia el programa *Directo a la Gente* por suponer un nuevo incumplimiento del mandato de servicio público y un engaño deliberado a la audiencia.https://t.co/IerTT1vrRp — USO RTVE (@usortve) January 12, 2026

"La dirección de RTVE vuelve a externalizar contenidos de naturaleza informativa, vaciando de funciones a los Servicios Informativos y eludiendo los controles profesionales, editoriales y deontológicos que exige la normativa vigente", ha expuesto.

"Lo que se presenta como cercanía a la ciudadanía es, en realidad, opinión y espectáculo, sin garantías de pluralidad, rigor ni independencia. No es información. Es entretenimiento ideológico financiado con dinero público", ha manifestado.

"RTVE no debe de estar para servir a una minoría ni a una línea editorial concreta sesgada, sino al conjunto de la sociedad. Cuando se confunde información con propaganda, se traiciona el servicio público y se degrada la credibilidad de la Corporación", proseguía.

“La radiotelevisión pública que pagamos todos debe servir a todos. Lo demás es incumplimiento y manipulación”, concluía.

Las críticas también han llegado de rostros veteranos de la cadena. María Escario tildó al especial de “engendro informativo”, recordando que pinchó en audiencias.

Rechazamos tajantemente la emisión de un "especial informativo", esta noche, al margen de los SSII de @rtve. La ley prohíbe que empresas privadas elaboren estos contenidos. ¿Quién toma las decisiones y con qué criterios? pic.twitter.com/IpefC5IGbp — CCOO RTVE (@ccoortve) January 9, 2026

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, Directo a la gente obtuvo un 6,9% de cuota de pantalla y 602.000 espectadores.

Fue la cuarta opción del prime time del viernes 9 de enero, siendo superado incluso por la emisión de cine en Cuatro. El espacio ha estado producido por Big Bang Media (The Mediapro Studio) y La Osa Producciones, mismas productoras que están detrás de Directo al grano y Malas lenguas. De hecho, se utilizó el plató del programa de sobremesa que conducen Marta Flich y Gonzalo Miró.