Carlota Navarrete, reelegida por la Eurocámara como su representante en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE

La EUIPO gestiona marcas, diseños e indicaciones geográficas y es responsable de iniciativas estratégicas clave en propiedad intelectual, fundamentales para la economía europea.

Navarrete seguirá siendo suplente del alemán Patrick Sensburg en el Consejo de Administración de la EUIPO, donde participan representantes de la Comisión Europea y los Estados miembros.

La jurista española, especializada en propiedad intelectual y sector cultural, continuará también como directora de la Coalición de Creadores.

Carlota Navarrete ha sido reelegida como representante del Parlamento Europeo en el Comité Presupuestario de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) ha reelegido, por un segundo mandato, a Carlota Navarrete Barreiro como representante de la Eurocámara en el Comité Presupuestario de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

La jurista española está especializada en asuntos regulatorios del sector cultural, industrias de contenidos y propiedad intelectual. Renueva así su mandato con la confianza del Parlamento Europeo. Navarrete, además, proseguirá con su labor como directora de la Coalición de Creadores.

La EUIPO es la entidad responsable de liderar la estrategia comunitaria para la gestión de las marcas registradas, los diseños, las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y la cooperación europea e internacional en el ámbito de la propiedad intelectual.

João Negrão, director ejecutivo de la EUIPO, ha valorado el papel activo de Navarrete en el fortalecimiento de la cooperación entre la Oficina y el Parlamento Europeo.

“Refleja su valiosa experiencia, compromiso y contribución al intenso trabajo de los órganos de gobierno de la EUIPO”, ha comentado en un comunicado.

Para Negrão, la labor de la abogada es clave para “continuar con una colaboración constructiva que permita seguir desarrollando el importante sistema de propiedad intelectual de la UE y alcanzar sus objetivos”.

Navarrete, además, seguirá siendo también la suplente del alemán Patrick Sensburg, como representante del Parlamento Europeo en el Consejo de Administración de la EUIPO.

Carlota Navarrete en una imagen cedida. Ricardo Coral

El Consejo está formado, al igual que el Comité Presupuestario, por representantes de la Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE. También participa el personal altamente cualificado de la Agencia.

En algunos casos, se incorporan representantes de otros organismos, como la Oficina Europea de Patentes o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otros. Estas instituciones solo asisten a la parte no confidencial de las sesiones.

La propiedad intelectual es crucial para el PIB de la UE, aporta 6,4 billones de euros, el 47% del total y genera más de 81 millones de empleos.

Representa un tercio de todos los trabajadores de la Unión. Además, impulsa más del 80% de las importaciones y exportaciones comunitarias, fomentando la inversión, siendo los sectores intensivos en PI, motores clave de crecimiento y superávit comercial para la Unión Europea, según el Consejo Europeo.

Sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en Alicante, España. EFE

La labor estratégica de la EUIPO a escala comunitaria va más allá del registro de marcas y diseños. Incluye la armonización de las prácticas de registro y el desarrollo de herramientas comunes para gestionar a nivel europeo las marcas, los diseños y las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.

También promueve la actividad del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, un referente europeo por sus estudios en este ámbito.

Además, impulsa la creación del Centro de Conocimiento de los Derechos de Autor y gestiona la Base de Datos de Obras Huérfanas de la UE.

Por último, trabaja en el desarrollo de un portal único y público para las obras que están fuera del circuito comercial. La EUIPO prevé ingresar en 2026 más de 530 millones de euros.

La directora general de La Coalición, Carlota Navarrete, en un acto del Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo en Contenidos Digitales 2020, en el Museo Antropológico Nacional en octubre de 2021. Isabel Infantes Europa Press Madrid, España

Nacida en Madrid en 1974, Navarrete cuenta con más de veinte años de trayectoria en el área de la Propiedad Intelectual y la industria cultural. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid.

Amplió su formación en Comercio Internacional en la Bolsa de Madrid y cursó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Kent (Londres) y en Harvard (EEUU).

Ha desarrollado parte de su carrera en el ámbito internacional, con experiencia en la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos del gobierno de Tony Blair, el Parlamento Británico y la Liberal Internacional.

Tras su regreso a España, fue asesora en Análisis Estratégico Internacional y responsable de relaciones institucionales en la SGAE.

Desde 2013 dirige la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Digitales y desde 2022 representa al Parlamento Europeo en el Comité Presupuestario de la EUIPO, cargo en el que continuará.