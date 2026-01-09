Emma Tucker: "En la era de los hechos alternativos, el mundo no necesita más ruido; necesita fuentes confiables de noticias"

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal; la Reina Leitiza y Laurent Richard, fundador del consorcio internacional Forbidden Stories. EL MUNDO.

La directora de 'The Wall Street Journal' ha sido galardonada en los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo.

Las claves nuevo Generado con IA Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, alerta sobre el aumento de la desinformación y la necesidad de fuentes confiables en la era de los hechos alternativos. Tucker destaca que la disminución de la confianza en los medios crea una "tormenta perfecta" que amenaza el orden internacional basado en reglas. Laurent Richard, fundador de Forbidden Stories, denuncia la normalización de los asesinatos de periodistas, con más de 200 profesionales muertos en los últimos dos años. Joaquín Manso, director de El Mundo, subraya que la confianza en la democracia depende de hechos verificados y advierte sobre la creciente polarización y desinformación, incluso en gobiernos democráticos.

"En la era de los llamados hechos alternativos, el mundo no necesita más ruido; necesita más claridad, necesita más fuentes confiables de noticias e información". Es el llamamiento que hace la directora de The Wall Street Journal, Emma Tucker, ante el "aumento de la desinformación" que se vive en el mundo actual.

Un movimiento que está provocando al mismo tiempo "una disminución de la confianza en los medios", lo que crea "una tormenta perfecta" para que el "orden internacional basado en reglas se vaya destruyendo".

Unas palabras que Tucker pronunció durante la entrega de los Premios Internacionales de El Mundo en los que fue premiada en la categoría de 'Mejor labor periodística' y a los que acudió, entre otras autoridades, la Reina Letizia.

Los lectores

"Nuestros lectores buscan en nosotros el sentido de un mundo que parece moverse demasiado rápido para comprenderlo. Ya sean los cambios sísmicos que estamos viendo ahora mismo en Venezuela, o las revoluciones tecnológicas que transforman nuestra vida cotidiana, lo que está en juego nunca ha sido tan importante".



Por eso, para Tucker, que dirige el Wall Street Journal desde 2023, tras una trayectoria desarrollada en el Financial Times, este volumen de noticias que se están generando en los últimos tiempos "es a la vez una bendición y un desafío implacable".

No obstante, a pesar de toda esta situación, Tucker, considera que los diarios rigurosos están informando con firmeza sobre los pasos dados por el presidente americano Donald Trump y sobre sus consecuencias, pero "sin ser catastrofistas".



Todo ello sucede, como ha recordado Laurent Richard, fundador del consorcio internacional Forbidden Stories, premiado en la categoría de 'Libertad de Prensa', mientras siguen muriendo periodistas por hacer su trabajo, como los más de 200 profesionales que han sido asesinados en Gaza y en todo el mundo en los últimos dos años.

Asesinatos de periodistas

"Lo que estamos presenciando hoy es profundamente preocupante, una normalización de los asesinatos de periodistas", ha asegurado el fundador del consorcio de investigación, con sede en Francia, desde hace ocho años intenta seguir las investigaciones de periodistas asesinados, encarcelados o amenazados como consecuencia de su trabajo.

Un hecho en el que también incidió el director del diario El Mundo, Joaquín Manso, quien destacó que "una democracia no puede existir sin confianza, y la confianza se construye sobre los hechos verificados que crean una realidad compartida por encima de posicionamientos preconcebidos. Este es el fundamento de la convivencia".

Manso considera que no se trata sólo de "lamentar las injerencias de desinformación de Gobiernos autoritarios o industrias perversas, sino de advertir de que las mentiras y las estrategias de polarización de los Gobiernos democráticos son, cada vez con mayor frecuencia, la luz roja que anticipa su desprecio por las normas e instituciones".

Toda una demostración de que, como dijo Antonio Lucas, "el mundo está más peligroso. La realidad es más incalculable. Y el futuro no tiene sitio porque el presente no está claro".

De ahí que para el periodista "en este momento, el periodismo son los ojos necesarios, los oídos necesarios, el subtítulo necesario contra quienes apuestan por la oscuridad, la fuerza bruta, la violencia, los asaltos y el caos".

El Premio Internacional de Periodismo de El Mundo ha celebrado su 23 edición, y se crearon precisamente en homenaje a varios periodistas vinculados al diario que perdieron la vida, como Julio Anguita Parrado, Julio Fuentes y José Luis López de Lacalle.