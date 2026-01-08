El cine español cierra 2025 por debajo de los 80 millones de euros en taquilla y pierde un 3,2% respecto a 2024

La tendencia de descenso en recaudación y público continúa desde 2022, tanto para el cine español como para la taquilla mundial, que sigue lejos de las cifras prepandémicas.

Solo una película española superó el millón de espectadores en 2025: 'Padre no hay más que uno 5', con más de 2 millones de asistentes.

La cuota de pantalla del cine español se mantuvo en el 19%, aunque el número de espectadores bajó un 5,4% respecto al año anterior.

El cine español cerró 2025 con 79 millones de euros en taquilla, un 3,2% menos que en 2024, y 12,27 millones de espectadores.

2025 no ha sido un año halagüeño para la taquilla del cine español. Si bien, ha logrado mantener su cuota de pantalla en el 19%, las cifras del año pasado reflejan una pérdida del 3,2% en materia de recaudación frente a 2024 y una bajada del 5,4% en el número de espectadores.

Según los datos provisionales de Comscore de este pasado 2025, la cinematografía española ha cerrado con 79.076.886 euros, lo que se ha traducido en 12.270.020 espectadores.

Son 3.193.345 euros menos y 716.165 entradas menos vendidas frente a 2024. La pérdida frente a 2023 es mayor, incluso, dado que la diferencia es de 7,8% menos en recaudación y también un 6,8% de espectadores menos.

El cine español arrastra ya tres años de descenso de espectadores frente al pico que fue 2022, cuando se llegó a 82.715.451 euros y 13.806.764 entradas vendidas, el cual ya era un 12,12% menos de taquilla y un 14% menos de espectadores frente a 2019, el último año previo a la pandemia.

Realmente, no es un comportamiento ajeno. La propia taquilla española global, combinando cifras tanto de largometrajes de producción nacional como internacional, lleva ya dos años de bajada. Un 8% en 2025 frente a 2024. Y ya en 2024 fue un 6% menor frente a 2023. La caída acumulada frente a 2019 es superior al 38%.

Fotograma de la película 'Padre no hay más que uno 5'. Atresmedia Cine/Sony Pictures

En 2019, las salas españolas lograron reunir a 105,93 millones de espectadores, marcando un récord histórico. Respecto a cine español, este fue de 16.050.136 asistentes, lo cual fue un 15% de cuota. En 2025, sólo fueron a las salas españolas 65 millones de asistentes.

Sí, son 4 puntos menos de cuota de cine patrio frente a las cifras de 2025. Pero también este 15% de cuota era sobre un número mayor a los 100 millones de espectadores, mientras que la cuota de 2025 está sobre 65 millones de entradas vendidas, un 19% fueron para cintas producidas en España.

Gráfico con el acumulado de cine español entre 2025 y 2019. El Español

La recaudación en 2019 fue de 616 millones de euros en total, de los cuales 94.115.228 fueron para el cine español. El dato de 2025 es de 453 millones de euros, de los que 79.076.886 corresponden a producciones propias.

En este 2025, sólo un largometraje ha superado el millón de espectadores. Este fue Padre no hay más que uno 5, que obtuvo 2.043.434 asistentes, que se tradujeron en un total de 13.406.008 euros. En 2024, el número de películas que superaron la barrera del millón de entradas vendidas fueron dos (Padre no hay más que uno 4, con 2,18 millones de espectadores y La infiltrada, con 1,27 millones).

El resto de la taquilla de cine español de 2025 queda así: El cautivo se convirtió en el segundo film más visto del año. La cinta de Amenábar obtuvo 5.285.371 euros y 792.199 espectadores. La medalla de bronce fue para Wolfgang (Extraordinario), con 3.974.083 euros acumulado y un total de 597.938 asistentes.

Los domingos obtuvo 3.917.743 euros y 623.474 espectadores. Cierra el top 5 la comedia negra La cena, con 3.742.080 euros y 611.017 asistentes. De estas cinco producciones, tres son de grandes distribuidoras (Sony, Disney y Universal) y dos de distribuidoras medianas o pequeñas (BTeam y A Contracorriente).

Gráfico con las 10 películas españolas más taquilleras de 2025. El Español

De los cinco largometrajes, dos son grandes producciones de cadenas privadas (Padre no hay más que uno 5 de Atresmedia y Wolfgang (Extraordinario) de Telecinco Cinema), mientras que los otros tres cuentan con participación de RTVE.

Tanto el rendimiento del cine español como el de la taquilla en general sigue la tendencia decreciente tras picos vividos en 2022 o 2023. La recaudación mundial ha vivido un notable descenso desde hace dos años, cuando el pico llegó en 2023, pero a gran distancia de las cifras prepandémicas.

Según Box Office Mojo, en 2025, la taquilla mundial de 23.955 millones de dólares y 4.300 millones de espectadores. Es un 3,32% menos frente a los 24.776 millones de dólares y 0,2% espectadores menos frente a 2024, pero un 15,12% menos de acumulado en dólares respecto al año pico que fue 2023 y también 0,8% de entradas menos.

De la misma manera, la recaudación mundial está lejos de lo obtenido en 2019, cuando estuvo en 39.132 millones de dólares y 7.100 millones de espectadores en todo el mundo.