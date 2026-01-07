Warner Bros rechaza por "unanimidad" la oferta revisada de Paramount, a pesar de la "garantía personal" de Ellison

Netflix, con una capitalización de 400.000 millones de dólares, es vista como una opción más sólida y estable para la adquisición según el Consejo de Administración de Warner Bros.

Warner Bros reafirma su compromiso con el acuerdo de venta a Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares, que incluye marcas icónicas como HBO, DC Comics, Friends y Harry Potter.

El Consejo de Administración de Warner considera que la propuesta de Paramount Skydance implica un riesgo excesivo por su alto nivel de endeudamiento y la incertidumbre de cierre.

Warner Bros Discovery ha rechazado la oferta revisada de compra de Paramount Skydance, valorada en 108.400 millones de dólares, pese a la garantía personal de Larry Ellison.

Se cumplen los pronósticos. Warner Bros Discovery ha comunicado que rechaza la oferta actualizada de Paramount Skydance, calificándola como "una compra apalancada arriesgada que entraña riesgos importantes". El Consejo de Administración, liderado por David Zaslav, se reafirma en su acuerdo con Netflix.

De esta manera, rechaza la opa hostil de 108.400 millones de dólares (92.215 millones de euros, aproximadamente), a pesar de contar con una "garantía personal irrevocable" de Larry Ellison, cofundador de Oracle, padre del CEO de la major y amigo personal del presidente Donald Trump.

La "garantía personal" estaba cifrada en 40.400 millones de dólares (un cambio aproximado en euros de 34.500 millones). Se confirman así las filtraciones que surgieron el pasado 31 de diciembre, antes de que la junta se reuniese. La decisión ha sido unánime.

En una carta a los accionistas este mismo miércoles 7 de enero, la Junta Directiva de WBD ha afirmado que la oferta de Paramount Skydance (PSKY) sigue sin convencerle. El argumento es que depende de una cantidad extraordinaria de financiación de deuda, lo que aumenta el riesgo de cierre.

En la misma misiva, el Consejo de Administración reafirma su compromiso de compra con Netflix. Un acuerdo de 82.700 millones de dólares (unos 71.000 millones de euros al tipo de cambio actual) para quedarse con su estudio cinematográfico, así como las marcas HBO, HBO Max, DC Comics y sus respectivas franquicias.

Paramount y Netflix han estado compitiendo por hacerse con el control de Warner Bros, así como con sus preciados estudios de cine y televisión.

Entre sus lucrativas franquicias están Harry Potter o Juego de tronos, el universo de DC Comics, series como Friends, The Big Bang Theory, Los Soprano o emblemáticos clásicos del séptimo arte como Casablanca o Ciudadano Kane.

Imagen de torre de agua brandeada en Warner Bros Studios, en Burbank, California Allison Dinner EFE

El plan de financiación de Paramount Skydance dejaría al centenario estudio de Hollywood con una deuda de 87.000 millones de dólares una vez cerrada la adquisición, lo que la convertiría en la "mayor compra apalancada de la historia" de la industria cinematográfica.

"[La opa revisada] sigue siendo inadecuada, en particular dado el valor insuficiente que proporcionaría, así como la falta de certeza en la capacidad de PSKY para completar la oferta, los riesgos y costes asumidos por los accionistas de WBD si Paramount no completa la propuesta", puede leerse en la carta del consejo de Warner.

Paramount Skydance tiene un valor de mercado aproximado de 14.000 millones de dólares. Junto con los 40.400 millones de dólares que Ellison pondría como "garantía personal irrevocable" se le añadiría 54.000 millones en deuda para financiar el acuerdo. PSKY ha propuesto pagar 30 dólares por acción de WBD.

El estudio considera que el plan de financiamiento debilitaría todavía más su calificación crediticia, que S&P Global ya considera "basura". Eso afectaría a su flujo de caja, lo que aumenta el riesgo de que el acuerdo no llegue a buen puerto.

Dos sillas de director con el logo de Netflix sobre el escenario de una convención de la plataforma en Lucca, Toscana, Italia. Claudia Greco Reuters

Netflix, que ha ofrecido 27,75 dólares por acción en efectivo y acciones, tiene una capitalización bursátil de 400.000 millones de dólares y una calificación de crédito de grado de inversión.

De esta manera, el Consejo de Administración de WBD sigue los planes de su director ejecutivo, David Zaslav.

Fuente de su entorno aseguraron a Variety que el CEO está centrado en que el acuerdo con Netflix sea el que salga ganador, así como en dejar Warner Bros y HBO Max en la mejor situación financiera posible cuando se cierre la operación.

Tras conocerse el rechazo de la junta de WBD a la opa revisada de PSKY, los dos CEO de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, han acogido con satisfacción esta decisión.

Ambos han declarado a Reuters que su acuerdo con el gigante cinematográfico es "la propuesta superior que ofrecerá el mayor valor a sus accionistas, así como a los consumidores, a los creadores y a la industria del entretenimiento en general". Según el Nasdaq, las acciones actuales de WBD están en 28,47 a fecha del pasado 6 de enero.