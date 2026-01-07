RTVE renueva su imagen de sus canales principales y temáticos para celebrar el 70º aniversario de Televisión Española

El cambio afecta solo a los canales de televisión en abierto y no incluye a las emisoras de radio de la corporación.

La renovación busca fortalecer los valores de RTVE como grupo plural, líder y de servicio público, sin alterar la marca principal.

La actualización mantiene la esencia de la identidad visual actual, pero refresca elementos como tipografía, grafismos y colores corporativos.

RTVE ha renovado la imagen de sus canales principales y temáticos para celebrar el 70º aniversario de Televisión Española.

RTVE ha estrenado este miércoles, 7 de enero, una actualización de su imagen coincidiendo con el inicio de la celebración del 70º aniversario de su creación.

La cadena pública busca mantener la esencia de la identidad actual, pero 'refrescando' ligeramente todos los elementos visuales y gráficos: tipografía, continuidades, cierres de promoción o grafismos.

De esta manera, se quiere recordar cómo el 28 de octubre de 1956 inició sus emisiones TVE como cadena de televisión pública y la única que estuvo en emisión en España durante casi 10 años, dado que La 2 comenzó sus transmisiones el 1 de enero de 1965, pero no de manera habitual hasta el 15 de noviembre de 1966.

El cambio tiene como objetivo fortalecer los valores de la Corporación RTVE como grupo plural, líder, actual y con vocación de servicio mediante una apuesta por la reordenación de los elementos existentes.

Las moscas de la cadena se actualizan sin pasar por un cambio de la marca. Se ahonda y refuerza la imagen actual buscando y destacando elementos existentes dentro de la consolidada imagen de RTVE.

Esta renovación de la imagen On Air está impulsada por la Dirección de Imagen de TVE, incorpora nuevos elementos de pantalla complementarios para nutrir la continuidad y adaptarse a las nuevas necesidades sin dejar de lado el claim y colores corporativos, estos últimos más protagonistas que nunca.

Estudios de RTVE en Prado del Rey. RTVE

RTVE se mete así "dentro" de su producto para reforzar sus valores de identidad de marca actual, apostando por la televisión de todos, la que tú quieres y la que te quiere.

En principio, esta renovación se aplicará para los canales en abierto de la Corporación pública y no afectará a las cadenas de radio. RNE es más antigua que TVE. Radio Nacional comenzó sus transmisiones el 19 de enero de 1937, 19 años antes que su contraparte televisiva.

Este cambio de imagen refuerza los valores de identidad de nuestra marca, apostando por la televisión de todos, la que tú quieres y la que te quiere. ❤️ pic.twitter.com/4H8Ijx6aS9 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 7, 2026

Fue en 1980, con el Estatuto de la Radio y la Televisión, cuando se creó el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), que pasó a englobar las sociedades estatales de Radio Nacional de España, Radiocadena Española y Televisión Española.

Desde ese momento, RNE y TVE quedaron bajo una misma corporación pública, aunque mantuvieron sus marcas y estructuras diferenciadas para radio y televisión, lo que les ha permitido tener personalidad autónoma.

En 2006, la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal disuelve el antiguo Ente y a las sociedades TVE, S. A. y RNE, S. A., y crea la actual Corporación RTVE como sociedad mercantil estatal única.

Desde 2007, la gestión se articula ya como una corporación única con divisiones de radio (RNE) y televisión (TVE), lo que reforzó esa integración iniciada en 1980.