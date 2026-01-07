La corporación que financiaba la radiotelevisión pública de EEUU se disuelve y complica el futuro de la PBS y la NPR

Los archivos históricos de la CPB serán preservados en la Universidad de Maryland para mantener la memoria de la radiotelevisión pública estadounidense.

Donald Trump sigue en su estrategia de asfixiar a la radiotelevisión pública de Estados Unidos. La Corporation for Public Broadcasting (CPB), la organización privada sin ánimo de lucro que gestionaba los fondos para la NPR y la PBS, se disolverá tras 58 años en activo.

La decisión ha venido tras la eliminación de los fondos federales para los medios públicos el año pasado. El presidente Trump priorizó en la supresión de estas subvenciones. En abril, emitió una orden ejecutiva que establecía que ni la PBS (televisión) ni la NPR (radio) "presentan una imagen justa, precisa e imparcial de la actualidad de los contribuyentes".

Como parte de la aprobación del paquete de rescisiones de Trump, se recuperaron 1.100 millones de dólares presupuestados para la CPB durante los dos próximos años fiscales.

La CPB afirmó que su consejo de administración determinó que, sin dichos recursos federales, no serviría al interés público continuar como una "entidad no funcional". La Corporación distribuyó la mayor parte de su financiación entre unas 1.500 estaciones de radio y televisión públicas distribuidas por todo el país norteamericano.

La decisión de retirar la financiación a los medios públicos ha creado incertidumbre financiera para radio y televisiones locales públicas de todo Estados Unidos. La PBS y la NPR pierden a su intermediario federal, lo que les hará más dependientes de los donativos de oyentes, filántropos y patrocinadores.

"Lo que ha sucedido con los medios públicos es devastador", ha declarado la presidenta del consejo de la CPB, Ruby Calvert, en un comunicado.

Tras su disolución, la CPB ha alertado de la viabilidad a largo plazo de la televisión y la radio públicas, sobre todo en áreas rurales. Antes de cerrar, la Corporación distribuyó los fondos que le quedaban conforme la finalidad marcada por el Congreso y cerró acuerdos para garantizar licencias musicales hasta 2027.

A pesar de ello, Calvert ha declarado estar "convencida de que los medios públicos sobrevivirán y que un nuevo Congreso abordará su papel en Estados Unidos, porque es fundamental para la educación de los menores y para preservar la historia, la cultura y la democracia".

La CPB se creó el 7 de noviembre de 1967, cuando el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Radiodifusión Pública de ese mismo año.

El objetivo era asegurar una financiación correcta para la radiotelevisión con el objetivo de blindar su independencia editorial frente al poder político y garantizar el acceso de contenidos a zonas rurales, en riesgo de exclusión social y minoría.

Sus archivos históricos pasarán a ser conservados en la Universidad de Maryland y seguirá apoyando el American Archive of Public Broadcasting para digitalizar y preservar el contenido de la radiotelevisión pública estadounidense.