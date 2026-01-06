Netflix se corona líder mundial del 'streaming' en 2025 y supera a YouTube en ingresos por vídeo por primera vez

En número de suscriptores, Netflix mantiene su dominio con unos 300 millones, seguido de Prime Video (200-220 millones) y Disney+ (131-196 millones, sumando Hulu).

YouTube sigue siendo la plataforma más vista en cuanto a tiempo de visionado, concentrando el 12,9% del uso de televisión en EE. UU.

El liderazgo de Netflix se debe a la combinación de ingresos por suscripciones y publicidad, tras introducir en 2022 un plan con anuncios.

Netflix superará a YouTube en ingresos por vídeo en 2025, alcanzando los 46.400 millones de dólares frente a los 45.600 millones de la plataforma de Google.

Netflix y YouTube se reparten el liderazgo del streaming en 2025. Mientras el portal de vídeo gratuito domina en tiempo de visionado, la plataforma roja ha logrado superarle en ingresos generados por su negocio de vídeo

2025 ha supuesto un año en el que las OTT no sólo valen por el número de suscriptores que tienen, sino también cuánto ingresan por cada minuto de visionado y cuánta caja genera ese consumo.

En ese sentido, se considera que Netflix ha conseguido superar ligeramente a la plataforma de Google. Las últimas estimaciones de Omdia, una de las empresas de referencia en estudios de mercado, apuntan a que la compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters cerrará 2025 con 46.400 millones de dólares en ingresos de vídeo, ligeramente por encima de los 45.600 millones de YouTube.

Ese sorpasso vendría por la combinación de dinero por suscripciones e ingresos publicitarios, un elemento que no contaba originalmente en Netflix.

La plataforma roja introdujo el servicio de pago con publicidad en noviembre de 2022, que se ha ido imponiendo como principal puerta de entrada al servicio en muchos mercados, sustituyendo al antiguo plan básico sin anuncios.

A pesar de ello, YouTube se mantiene como la plataforma más vista de este 2025, gracias a ser un portal de vídeo gratuito.

Según los datos de Nielsen, el portal de vídeos de Google concentra el 12,9 % del tiempo total de uso de televisión en Estados Unidos, frente al 10,5 % del grupo Disney y en torno al 8,3 % de Netflix, si se cuenta solo su plataforma de streaming.

Logo de Netflix en un smartphone delante de un teclado de ordenador. Reuters

Netflix, líder en suscripciones

Ahora bien, eso en lo referente a consumo televisivo. En materia de suscripciones mundiales, Netflix mantiene un dominio férreo. Eso sí, YouTube, aunque no califica por su carácter gratuito, cuenta con un aproximado de 2.500 millones de usuarios únicos en todo el mundo, según estimaciones de eMarketer.

Según señala Reuters, Netflix, tras dejar de informar del dato de abonados, los analistas sitúan en torno a 300 millones sus suscriptores de pago a finales de 2025. Mientras la propia compañía ha comunicado que su inventario publicitario alcanza a unos 190 millones de espectadores al mes.

Prime Video se quedaría con la segunda plaza. Las mismas estimaciones sitúan entre 200 y 220 millones el número de suscriptores que tiene la plataforma de Amazon en todo el mundo.

En tercera posición, muy por detrás, estaría Disney+. Los resultados fiscales del último trimestre, publicados en noviembre, situaron el número de suscriptores entre los 131 y 132 millones de abonados en todo el mundo.

La cifra de Disney subiría a 196 millones si se incluyen los datos de Hulu, plataforma que en varios mercados internacionales está fusionada con Disney+, pero que en otros (como Estados Unidos, Canadá o Japón) funciona de manera autónoma, aunque pertenezca a la misma compañía. Hulu cuenta con 64 millones de usuarios estimados.

HBO Max se queda con la cuarta plaza. Según Ampere Analysis, la plataforma de Warner Bros Discovery cierra el año entre 95 y 128 millones de suscriptores.

YouTube

La quinta plaza sería para Paramount+, que cerrará 2025 con un estimado de entre 75 y 80 millones de suscripciones. Esta plataforma no está operativa en todos los mercados (en países como España, opera dentro de la marca SkyShowtime, en un acuerdo con Comcast y combinando sus contenidos con los de Peacock).

Apple TV+ y Peacock serían las que cerrasen el ranking. Ambas entrarían en una horquilla de los 40 y 41 millones de usuarios en todo el mundo respectivamente, según estimaciones publicadas en Bloomberg.