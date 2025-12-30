El Español cierra el año de su X aniversario liderando también la prensa española en la primera quincena de diciembre

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL cierra su décimo aniversario siendo líder absoluto de la prensa española según los datos de GfK DAM de la primera quincena de diciembre. En los primeros 15 días de diciembre, EL ESPAÑOL alcanzó 13,241 millones de usuarios únicos, superando a El Mundo y El País. El periódico suma 33 meses de liderazgo en los últimos tres años, una trayectoria inédita en la prensa digital europea sin respaldo de una edición impresa. Durante este periodo, EL ESPAÑOL destacó por sus exclusivas sobre escándalos de corrupción en el Gobierno y cobertura del brote de peste porcina en Cataluña.

EL ESPAÑOL termina 2025, año de su X aniversario, tal y como lo empezó: líder absoluto de la prensa española.

Así lo indican los datos de GfK DAM de la primera quincena del mes. En este periodo, EL ESPAÑOL lideró la clasificación de usuarios únicos de la prensa española durante la primera quincena de diciembre.

En los primeros 15 días del último mes del año,13,241 millones de usuarios únicos se informaron a través de EL ESPAÑOL. Con esta cifra se coloca por delante de El Mundo, que se quedó en 13,207 millones de lectores, y El País, que no pasó de los 12,816 millones.

Cierran este Top 5 el periódico 20 Minutos, que reunió en este periodo a 11,610 millones de fieles, y ABC, que congregó a 11,552 millones.

A falta de conocer el dato final de diciembre, ya son diez los meses en los que EL ESPAÑOL ha sido líder de la prensa en España en 2025. Tan solo falló en septiembre, cuando fue víctima de un ciberataque que provocó afectaciones al tráfico procedente de los distintos servicios de Google.

De hecho, de confirmarse el primer puesto de diciembre, este periódico sumaría 33 meses de liderazgo en la prensa española durante los últimos tres años, según GfK Dam. Algo que refleja su fortaleza.

La primera mitad de diciembre fue un periodo de alta intensidad informativa. EL ESPAÑOL publicó varias exclusivas sobre los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, así como las sucesivas denuncias por acoso laboral y sexual en el PSOE. También informó puntualmente del brote de peste porcina localizado en Cataluña.

La trayectoria de EL ESPAÑOL es algo nunca visto en la prensa europea de calidad. Nunca un diario digital ha ocupado la primera posición sin el respaldo de una edición impresa detrás.