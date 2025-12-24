Pedro J. Ramírez asumirá las funciones de CEO en El Español para impulsar su calidad, diversificación y crecimiento

El plan estratégico contempla dos nuevas direcciones generales: Daniel Muñoz en Producto y María Fuensanta Salcedo en Gestión, reforzando así la estructura del periódico.

Mamen Vázquez ha sido nombrada consejera delegada de Hathor, principal filial de El Español, y se incorpora al Consejo de Administración del grupo.

La reestructuración incluye la ampliación de competencias de Cruz Sánchez de Lara, quien suma el área de LifeStyle a su rol como Editora de Magas.

Pedro J. Ramírez asumirá el cargo de CEO en El Español, además de continuar como director durante cinco años, para liderar una nueva etapa de crecimiento y diversificación.

EL ESPAÑOL comenzará el próximo 1 de febrero la segunda etapa de su vida, tras cumplir su décimo aniversario como líder absoluto de la prensa española y cerrar el año 2025 con el mejor resultado de su historia.

Esta segunda etapa estará marcada por la aspiración de convertir a El ESPAÑOL en el mejor periódico en castellano del planeta y por la necesidad de adaptar la estrategia del grupo editorial, configurado por el diario, sus filiales y medios asociados, a la evolución del mercado.

Esa evolución, marcada por la “multicanalidad” y la Inteligencia Artificial, impone una diversificación en las actividades y fuentes de ingresos del grupo.

Con todo ello en mente, Pedro J. Ramírez ha presentado este martes ante el Consejo de Administración un plan de reestructuración de la cúpula del grupo y ha anunciado la inminente adaptación del plan estratégico en marcha a esa nueva realidad.

El propio Pedro J. Ramírez asumirá como presidente ejecutivo el papel de CEO de la empresa matriz. Continuará siendo además director de EL ESPAÑOL por un periodo de cinco años. “Quiero dejar claro mi compromiso con esta nueva fase de nuestro proyecto y transmitir el entusiasmo que siento ante las nuevas oportunidades que la tecnología brinda al periodismo de calidad”, explicó ante el Consejo.

La reestructuración implica en segundo lugar el fortalecimiento y ampliación de las competencias de la Vicepresidenta Ejecutiva de la compañía, Cruz Sánchez de Lara, que a su condición de Editora de Magas verá incorporada también el área de LifeStyle, con proyectos e importantes novedades que se anunciarán próximamente.

En tercer lugar, el plan incluye el nombramiento de Mamen Vázquez como nueva consejera delegada de Hathor, principal filial de EL ESPAÑOL, desde la que gestionará de forma integral todos los ingresos del grupo. Mamen Vázquez ha sido nombrada además miembro del Consejo de Administración de EL ESPAÑOL.

Dos direcciones generales

La reestructuración se completa en el primer nivel empresarial con el nombramiento de dos nuevos Directores Generales en áreas clave del periódico. Daniel Muñoz ejercerá como director general de Producto y María Fuensanta Salcedo como directora general de Gestión.

Bajo su liderazgo y coordinación se impulsarán las distintas direcciones operativas del periódico.

El Consejo ha hecho constar en acta su felicitación por la gestión de Mamen Vázquez como directora general de El Español y por su nuevo nombramiento, así como su bienvenida a los dos nuevos directores generales.

Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Mamen Vázquez, Daniel Muñoz y María Fuensanta Salcedo integrarán la Comisión Ejecutiva del Comité de Dirección del Grupo.

Dicho Comité de Dirección seguirá integrado además por Sergio Sanz (Tecnología), Álvaro Mazariegos (Audiencias), Verónica Milo (Suscripciones), Prisca Dumas (Datos), Pablo Grandío (Obelisco), María Peral (Adjunta al director), Mario Díaz (Director Adjunto), Arturo Criado (Invertia), Vicente Ferrer (España), Jorge Calabrés (Investigación), Javier Corcuera (Redes) y Lina Smith (Nuevas Narrativas).