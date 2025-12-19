El Español termina el año de su X aniversario como empezó: líder absoluto de la prensa en diez de los once meses

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL cierra su X aniversario como líder absoluto de la prensa española en diez de los últimos once meses, según datos de GfK DAM. En noviembre, EL ESPAÑOL alcanzó 18,63 millones de usuarios únicos, superando a El Mundo y El País, que completan el Top 3 nacional. El periódico fue líder diario en audiencia media, reuniendo a 2,79 millones de usuarios únicos cada día de noviembre. EL ESPAÑOL encabeza la audiencia en 9 de las 17 comunidades autónomas y ha ocupado la primera posición 32 meses en los últimos tres años.

EL ESPAÑOL termina su X aniversario tal y como lo empezó: líder absoluto de la prensa española. Una posición que ha ocupado en diez de los últimos once meses.

Según los datos de GfK DAM de noviembre, este diario cerró el mes como primer medio tanto en usuarios únicos como en audiencia media diaria.

En los últimos 30 días, 18,63 millones de usuarios únicos se informaron a través de EL ESPAÑOL. Aventaja en algo más de un millón a El Mundo y en 2,2 millones a El País, que cierran el Top 3 de la prensa en nuestro país.

Cierran el Top 5 el periódico 20 Minutos, que reunió el pasado mes a a 16,36 millones de fieles, y El Confidencial, que congregó a 15,67 millones.

Son diez de los últimos once meses los que EL ESPAÑOL ha sido líder de la prensa en España. Tan sólo falló en septiembre, cuando fue víctima de un ciberataque que provocó afectaciones al tráfico procedente de los distintos servicios de Google.

Tabla release de datos personalizada, noviembre de 2025.

Los datos de noviembre y octubre demuestran que este periódico ha recuperado músculo y extiende su fortaleza hasta recuperar el trono de la audiencia media diaria.

Se trata de un dato clave, pues permite medir la fidelidad de la audiencia con los medios. Según GfK DAM, cada día de noviembre EL ESPAÑOL reunió a 2,79 millones de usuarios únicos para informarse.

La segunda y tercera posición la ocupan El Mundo y El País, respectivamente.

Noviembre fue un mes de alta intensidad informativa con el juicio y posterior condena al Fiscal General del Estado (Álvaro García Ortíz), nuevas noticias sobre los escándalos de corrupción del Partido Socialista y la petición de cárcel para José Luis Ábalos y Koldo García. También este diario informó sobre el abandono de España de Eurovisión.

La trayectoria de EL ESPAÑOL es algo nunca visto en la prensa europea de calidad. Nunca un diario digital ha ocupado la primera posición sin el respaldo de una edición impresa detrás.

Tabla release de datos personalizada, noviembre de 2025.

En 32 meses de los últimos tres años este periódico ha sido líder en GfK DAM, lo que refleja la fortaleza de este diario.

Por comunidades autónomas, EL ESPAÑOL es líder en 9 de las 17 regiones: Canarias, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.