Xavi Font, productor de ‘Sirāt’: “Sin distribución ni apoyo internacional, el cine español no puede crecer”

El cine español vuelve a tener presencia internacional en este 2025 gracias a Sirāt. El film de Óliver Laxe se alzó con el Premio del Jurado del 78 Festival de Cannes, opta a 9 Premios EFA y a dos Globos de Oro. Además, está en la shortlist de las 15 películas que aspiran a optar al Oscar al mejor film internacional en la gala de 2026, además de otras cuatro categorías.

Han sido muchos factores los que han aupado al tercer largometraje de Laxe en la temporada de premios. Nacido en París, el cineasta ha optado siempre por la producción entre España y Francia en sus proyectos, lo que le ha proporcionado la apertura directa en dos mercados, uno de ellos siendo líder en materia de industria cinematográfica y proyección internacional.

"El trabajo que ha habido es desde la coproducción con tres compañías independientes en España (Filmes da Ermida, Uri Films y El Deseo), más Movistar Plus+ y Francia [con 4A4 Productions]. Todas y cada una han sido imprescindibles", declara Xavi Font, productor habitual de Laxe, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL en la alfombra roja de los 31 Premios Forqué.

Una de estas productoras es El Deseo, de los hermanos Almodóvar y considerada una de las más importantes a nivel internacional. "Ha tenido un valor especial desde su experiencia. Ha sido simbólico que Pedro y Agustín Almodóvar apuesten por el talento de Laxe", remarca.

No obstante, no sólo El Deseo ha jugado un papel clave en la relevancia internacional del largometraje. Su amplia presencia en la temporada de premios en Estados Unidos ha venido respaldada por la distribuidora Neon.

Neon, fundada en 2017 por Tom Quinn y Tim League en Nueva York, en muy poco tiempo ha logrado convertirse en uno de los grandes referentes del cine independiente en Estados Unidos.

Según cifras de Box Office Mojo, ha logrado 83 millones de euros de recaudación en salas en Estados Unidos y Canadá entre enero y noviembre. Las previsiones apuntan a que supere por segundo año consecutivo los 100 millones de recaudaciones, representando el 1,25% del mercado.

Fotograma de la película 'Sirāt', dirigida por Óliver Laxe. BTeam Pictures

Aunque a larga distancia de los blockbusters de Disney, Universal o Warner Bros, sus calculadas campañas de promoción y distribución han hecho que Neon, en pocos años, se codee con productoras de prestigio en Estados Unidos como A24 o Lionsgate.

Parte del éxito de sus campañas es situar sus principales títulos en la carrera de premios. En 2019, Neon estuvo detrás de la histórica estatuilla a la mejor película para la cinta surcoreana Parásitos.

De la misma manera, la distribuidora ha estado detrás de éxitos recientes como El triángulo de la tristeza, Retrato de una mujer en llamas, Anatomía de una caída, La peor persona del mundo, Perfect Days, Robot Dreams, La semilla de la higuera sagrada o Anora, su segundo largometraje en alzarse con el Oscar a la mejor película.

De ahí, que desde que se supo que Neon había adquirido los derechos de Sirāt, muchos expertos intuyeron que la cinta española iba a lograr tanto una importante presencia internacional como una notable visibilidad en la temporada de premios.

"Ha sido buena parte mérito de nuestro agente internacional de venta, Match Factory, que ha estado detrás de títulos recientes de Paolo Sorrentino, Jim Jarmusch o Lucrecia Martel", expresa Font, fundador de la productora ZuZú Cinema.

"Michael Weber, director general de Match Factory, ha sido nuestro ángel de la guarda, ha velado mucho por la película durante todo su desarrollo. Logró que, durante su proyección en Cannes, tuviéramos varias ofertas de gran nivel en Estados Unidos, entre ellas Neon", recuerda.

El equipo de 'Sirāt' [con Xavi Font séptimo a la derecha] en la alfombra roja de la ceremonia de clausura en la 78ª edición del Festival de Cannes. Sarah Meyssonnier Reuters Cannes, Francia

"Confieso que les dije que tenían un buen catálogo de películas para este año. ¿Cómo podíamos asegurarnos de que no hubiera un conflicto de lealtades? Pero tuvieron muy buena respuesta", prosigue.

"Ryan Werner (director del área de cine internacional) acababa de entrar en la compañía y supo mostrarme que ellos eran la garantía de que Neon es la mejor entrada para un título internacional en Estados Unidos. Es la productora y la distribuidora no sólo del presente, también del futuro", afirma.

En ese sentido, Neon busca hacer historia y que los cinco títulos que opten al Oscar a mejor film internacional lleven su sello. Junto con Sirāt representando España, están la noruega Valor sentimental, la franco-iraní Un simple accidente, la brasileña El agente secreto y la surcoreana No hay otra opción.

"En parte es por Ryan Werner. Es un publicista legendario y es su primer año en Neon. Él no lleva todas las películas, sólo dos. Junto con la nuestra, se encarga de El agente secreto. Sabe moverse, por eso confiamos tanto en nuestras opciones", comparte. Mientras que Neon le da una presencia notable a Sirāt en la industria norteamericana, su naturaleza de coproducción le abrió la puerta por todo lo alto en el mercado francés.

Coproducir con Francia

Estrenado el pasado 10 de septiembre, tres meses después de su desembarco en salas españolas, el film recaudó 5,2 millones de euros, logrando 1,21 millones en su primer fin de semana y un acumulado total de 707.141 espectadores, según Box Office Mojo.

"Para nosotros, la coproducción entre países es algo natural. Es una manera que ayuda a entenderte con otras formas de ver el mundo. También, las películas, si tienen vocación de viajar y verse en otros países, tienen que estar pensadas para distintas culturas desde su origen", reflexiona Font.

"Francia es un mercado muy estratégico. Es el sitio donde nació el cine y tiene una industria muy fuerte. Sí que es verdad que ha perdido fuelle en los últimos años respecto a capacidad de financiación, pero sigue siendo los más potentes de Europa", reconoce.

En España Sirāt ha sido también un éxito. Desde su estreno el pasado 6 de junio, según Comscore, ha obtenido 2,9 millones de euros en taquilla y 586.999 espectadores, con dígitos alejados de los recaudados en el país galo. Aunque tiene el mérito de haber logrado dichos datos por ser una producción independiente,

El equipo de la película 'Extraño río (Estrany riu)' [con Xavi Font a la izquierda] en la alfombra roja de la 82ª edición del Festival de Venecia, Italia. Elastica Films

"Como productor, he tenido siempre presente la importancia de tener en cuenta la mirada de los programadores internacionales. Sin distribución ni apoyo de fuera, el cine español no puede crecer", afirma.

Y continúa: "Hay que pensar a largo plazo. Producimos 450 películas de media al año en España, ¿cuántas de ellas consiguen visibilidad internacional?: Pocas".

"De ahí, que sea importante contar con un buen agente internacional y saber con quién negociar para que un proyecto se estrene en el extranjero. Hay que escuchar al otro, descubrir diferentes realidades y encontrar nuevas voces", concluye.