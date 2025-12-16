Prisa nombra a Raúl Romojaro como nuevo director de su plataforma transversal especializada en el Motor

La plataforma abarca noticias, análisis, comparativas y contenidos audiovisuales, con especial atención a la eficiencia energética y nuevas tecnologías en movilidad.

Prisa Media ha nombrado a Raúl Romojaro como director de Prisa Motor. Se trata de su plataforma transversal que engloba toda la información sobre el sector de la automoción en los medios del grupo. Para reforzar la estructura, Alfredo Serrano ha sido nombrado también como redactor jefe.

Esta plataforma se encarga de llevar las noticias relacionadas con el mundo del Motor en los medios del grupo: El País, As, Cinco Días, Cadena SER y El HuffPost.

Romojaro inició su trayectoria periodística en el diario As, al que se incorporó en 1988, siempre especializado en la información de Motor (competición y producto). Hasta 1996, fue enviado especial a los grandes premios de motociclismo, tarea que compaginó con la subdirección de las revistas Top Auto y Top Moto, dentro del Grupo Semana.

En 1998 fue nombrado responsable de la sección de Motor de As, pasando a ejercer de redactor jefe de la misma en 2004. En 2015 se encargó del desarrollo de la web El Motor, hasta su regreso a As en 2020.

Ya en 2021 retomó el proyecto transversal de Prisa Motor, también como redactor jefe, pasando a ejercer la subdirección del proyecto un año después.

Este 2025 ha servido para afianzar a Prisa Motor como uno de los referentes de la prensa especializada. Según los datos de GfK DAM España, el pasado mes de octubre congregó a 2,2 millones de usuarios únicos.

En total, el consumo fue de 5,7 millones de páginas vistas al mes. La misma medición sitúa en 80 segundos la duración media de lectura en cada página vista. Cifras que le han aupado en el liderato.

Con el nombramiento de Romojaro y Rueda se avanza en los objetivos de un proyecto que nació en 2021 y cuyo objetivo era convertirse en referente del periodismo de automoción en España.

Además de noticias, reportajes, novedades, análisis de modelos y comparativas de producto, también elabora informaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, con una atención prioritaria a la eficiencia energética en la movilidad.

Diferentes enfoques que han buscado adaptarse a múltiples narrativas: desde el texto al vídeo, pasando por las redes sociales.

En ese sentido, la distribución audiovisual ha experimentado un crecimiento significativo en este tiempo, incluyendo formatos cortos y dinámicos que atraen una audiencia más joven.

La plataforma también se ha consolidado con los Premios PRISA Motor, que busca ser una de las citas imprescindibles del sector en el año.