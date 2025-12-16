GfK DAM incorpora el consumo de vídeo y audio online a sus informes oficiales de audiencia digital multidispositivo

El desarrollo, impulsado por el Media Hub de GfK, refuerza la posición de la compañía como referente en innovación de medición de medios en España.

La herramienta ofrece a los anunciantes información detallada para dirigir estrategias publicitarias a audiencias que consumen contenidos en plataformas digitales, televisiones y OTTs.

La nueva solución Streaming Audience permite conocer datos sociodemográficos, hábitos de consumo y dispositivos empleados por los espectadores.

GfK DAM incorpora por primera vez la medición de audiencias audiovisuales multidispositivo, cubriendo vídeo y audio online en España.

GfK DAM da un paso más en su labor de la medición de consumo audiovisual en España. Por primera vez, va a incorporar audiencias audiovisuales multidispositivo. Este progreso se concreta en su innovadora solución híbrida, Streaming Audience, una propuesta pionera dentro del mercado español.

Hasta el momento, GfK DAM ofrecía una medición completa del volumen de consumo digital de vídeo y audio, con información sobre el tráfico distribuido en plataformas como YouTube y los indicadores principales de todos los agentes del mundo audiovisual, incluyendo plataformas en streaming, televisiones generalistas y medios de comunicación.

La compañía consigue así ampliar su alcance, gracias a que ahora incorpora la medición de espectadores únicos asociados a contenidos audiovisuales específicos.

Esta nueva medición ofrece una visión completa del perfil de estas audiencias, al contar con datos sociodemográficos, hábitos de consumo y los dispositivos que se han empleado para el visionado.

Así, GfK DAM no solamente va a analizar el consumo, también proporcionará un conocimiento profundo sobre los perfiles que consumen contenidos audiovisuales en España.

"Por primera vez, los anunciantes en España podrán dirigir sus estrategias publicitarias a unas audiencias que consumen exclusivamente contenidos en formatos audiovisuales multidispositivo ya sean plataformas digitales, televisiones u OTTs", comenta David Sánchez, director de GfK Media, a EL ESPAÑOL.

"Aquellas entidades que están colaborando con GfK han hecho públicos sus datos de consumo por primera vez, marcando un nuevo hito de transparencia para los anunciantes y para la optimización de sus estrategias publicitarias", prosigue.

David Sánchez, director de GfK España. GfK

"Y, además de ser un hito para la industria, también lo es para GfK y para nuestro Media Hub, que está detrás de este desarrollo", añade.

En las próximas semanas será cuando estos datos estén disponibles para la planificación publicitaria. Esto hará posible, por primera vez, desarrollar estrategias orientadas concretamente a los espectadores que consumen vídeo y audio.

Un avance que supone una nueva oportunidad para el mercado publicitario y fomenta la inversión en plataformas con contenido audiovisual.

El desarrollo ha sido impulsado por el Media Hub de GfK, que reúne a especialistas en data science, inteligencia artificial e investigación. Con esta iniciativa, la compañía avanza hacia una medición más completa del consumo de vídeo y audio.

Una mujer usando una tablet. SPC El Androide Libre

Va hacia delante apoyada en tecnología propia y adaptada a una industria digital en constante transformación y con la vista puesta hacia lo audiovisual.

GfK se ha consolidado este año como uno de los grandes polos de innovación en medición de medios en España. La compañía ha reforzado su producto, estructura y posicionamiento en el ecosistema publicitario.