La apuesta de Médiamétrie: una medición híbrida de audiencias para unificar la televisión abierta y el streaming en 2026

El sistema Watch reordenará la medición de audiencias en Francia, integrando datos de múltiples fuentes para proporcionar informes semanales y servir de base para una medición publicitaria híbrida.

La iniciativa posiciona a Francia a la vanguardia europea en medición unificada de TV y streaming, diferenciándose de modelos como el de España (Cross-Platform View) y el británico Barb.

El objetivo es crear una 'moneda única' de referencia para medir audiencias, facilitando cifras comparables para cadenas, anunciantes y plataformas OTT como Netflix, Prime Video y Disney+.

Médiamétrie lanzará en 2026 'Watch', un sistema híbrido de medición de audiencias que unificará datos de televisión tradicional y plataformas de streaming en Francia.

Si en España es Kantar Media el referente en la medición del consumo multivídeo, su contraparte en Francia es Médiamétrie. La compañía ambiciona revolucionar el sistema de medición de televisión en 2026. Será a mediados del año que viene cuando lancen Watch, que aspira a unificar audiencias tanto de cadenas generalistas como de plataformas en streaming.

Fundada en 1985, Médiamétrie ha cumplido 40 años decidida a iniciar una nueva etapa como medidora de audiencias. Su intención es publicar cifras semanales de plataformas como Netflix, Prime Video o Disney+.

"Queremos tener cifras similares a las de la audiencia televisiva", declaraba Julian Rosanvallon, subdirector general de la empresa de medición en una entrevista para Le Parisien el pasado 5 de octubre.

El instituto de medición se veía obstaculizado por la reticencia de las OTT, especialmente de las SVOD. Sin embargo, la irrupción de servicios de suscripción con publicidad ha eliminado esa barrera.

Se trata de un paso más en el análisis de datos cross-media. Hasta el momento, en Francia las audiencias de televisión se basaban en las cifras recogidas por Médiamat, centrado especialmente en la televisión tradicional.

Durante varios años, Médiamétrie realizaba sus estudios cross-media con TV 4 écrans (televisor, ordenador, móvil y tablet) uniendo varias fuentes. Eran el panel de Médiamat, el de vídeo ordenador, la medición site-centric (enfoque de análisis web que se centra en medir y entender la actividad dentro de un sitio web específico) de eStat Streaming y el de Google como fuente única.

Con Watch, esta lógica se reorganiza en un sistema continuo y unificado de audiencias, pensado para ofrecer una única foto TV+streaming comparable. Su objetivo a medio plazo es servir de base para una medida publicitaria híbrida.

Mando a distancia Pixabay

Dicho de otra manera, pasar de cross-media a un análisis cruzado que convierta esta nueva fórmula en una moneda única para estudiar la audiencia en el mercado galo.

Un movimiento que lleva a Francia a la vanguardia en Europa respecto a la medición unificada de televisión y streaming como moneda única para el mercado. Su vocación es ser la referencia común para dos modelos parecidos, pero diferentes.

El modelo, inicialmente, iba a implantarse a mediados de este 2025, pero se optó por llevarlo a mediados del año siguiente. Eso sí, el pasado mes de octubre se publicaron los primeros resultados de una prueba piloto.

Médiamétrie reunió 13 marcas, contando con televisiones generalistas y de pago (TF1, France Télévisions, M6, Canal+, RMC/BFM, etc) y plataformas OTT (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Dailymotion, Twitch y Pluto TV).

Resultados prometedores

Los resultados tuvieron buena recepción, con Canal+ aplaudiendo el sistema y Dailymotion difundiendo sus cifras, citando a Watch como estudio de mediación.

Esto ha hecho que Médiamétrie lleve la delantera frente a otros mercados europeos. En España, Kantar Media realiza estudios cross-media desde finales de 2023.

Lo hace a partir de Cross-Platform View, una "solución que ofrece una visión de todo el consumo audiovisual que se realiza dentro del hogar desde cualquier dispositivo".

España está al mismo nivel que sus competidores europeos. No obstante, hay diferencias destacables entre Watch y Cross-Platform View. Si bien, ambas tienen el mismo objetivo, juegan en ligas distintas.

Imagen con los logos de las principales plataformas de streaming. Reuters

Watch aspira a ser la fórmula oficial de televisión y streaming, con el objetivo de que cadenas, agencias y anunciantes lo adopten como referencia única. Cross-Platform View es una solución de análisis con la que dar una radiografía del consumo audiovisual y no sustituir formalmente a ningún medidor.

De ahí que Watch posicione a Francia como el país que busca innovar en la búsqueda de un medidor híbrido único y de referencia. El mercado más cercano respecto a un estudio de audiencia híbrido y unificado sería el de Barb Audiences del Reino Unido.

El referente de Barb

Considerado moneda común del sector televisivo británico, su actual funcionamiento es, de facto, muy similar a la apuesta de Médiamétrie con Watch. La compañía ha convertido su sistema tradicional de medición de audiencias en una versión híbrida que incluye a televisiones generalistas y plataformas.

Desde 2021 ofrece rankings que mezclan en la misma lista programas de BBC, ITV y Channel 4 con títulos de Netflix o Disney+. Desde 2022 Netflix y Disney+ se han integrado formalmente en el sistema como servicios medidos bajo estándares Barb.

En este 2025, Barb ha comenzado a reportar visionado en TV de unos 200 canales de YouTube, usando tecnología de Kantar (ACR + router meters) e integrándolo en los datos diarios.

Pero mientras que Barb es una evolución del propio sistema tradicional, Watch reordenará completamente la medición de audiencias en el país galo.

Logos de plataformas en streaming gratuitas.

Realmente, Francia no es el primer país del mundo en apostar por la medición híbrida como indicador de referencia. A finales de 2024, Australia apostaba por el sistema VOZ (Virtual Australia en inglés), gestionado por OzTAM y Regional TAM con Nielsen.

VOZ ha unificado la audiencia de la televisión lineal y en diferido de todas las generalistas en una sola base, con datos diarios y reportes semanales.

Contrapunto a EEUU

Por otro lado, la irrupción de Watch de Médiamétrie también supone un contrapunto para los modelos que se están llevando a cabo en Estados Unidos. En el país norteamericano, la medición híbrida está muy avanzada, pero se ha optado por tener multimoneda (varios medidores comerciales conviviendo) en lugar de una sola.

Entre las más destacadas están Nielsen ONE, iSpot.tv y VideoAmp, todas ellas aprobadas por el JIC (Comité Conjunto de la Industria). Las tres aplican la medición híbrida.

2026 será el año en el que se verá cómo comienza a funcionar este sistema en el país vecino. Será también la prueba de si Watch puede consolidarse como estándar de medición híbrida para cadenas y plataformas. Su éxito (o no) abrirá un nuevo debate sobre el futuro del análisis de audiencias.