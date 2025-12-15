Mediaset reestructura su área de Deportes y consolida a Matías Prats Jr como su rostro para el fin de semana

El grupo busca un modelo transversal para fortalecer la marca El Desmarque y adaptarse tras cambios recientes en la directiva.

Manu Carreño y Ricardo Reyes también asumen ediciones en ambas cadenas, mientras que Lucía Taboada, Luis García y Joseba Larrañaga salen del equipo.

Matías Prats Jr. se consolida como el rostro de los fines de semana en ambas cadenas, presentando la edición sábados y domingos.

Mediaset España ha reestructurado su área de Deportes, unificando presentadores en las ediciones de Telecinco y Cuatro.

Mediaset España ha reestructurado su área de Deportes. El grupo ha optado por reducir el número de presentadores de su formato El Desmarque. Un cambio que unifica a conductores, dado que se encargarán de la edición tanto de Telecinco como de Cuatro. Un movimiento que impulsa a Matías Prats Jr como rostro del fin de semana.

En esta nueva fase del formato, Prats presenta la edición de sábados y domingos tanto en Telecinco como en Cuatro. Ese mismo movimiento ha pasado también en la versión de sobremesa y en la nocturna, tal y como ha confirmado el propio grupo de comunicación y que comenzó este pasado sábado 13 de diciembre.

Manu Carreño, quien conducía la edición de sobremesa de El Desmarque en Cuatro, pasa a encargarse también de la versión para Telecinco. Ricardo Reyes, quien se encargaba de la edición nocturna para el segundo canal de Mediaset, también conducirá la versión para el prime time de la primera cadena del grupo.

Esto se traduce en la salida de Lucía Taboada, Luis García y Joseba Larrañaga. Taboada presentaba la edición de sobremesa del programa deportivo de lunes a viernes en Telecinco.

Mientras que García conducía la edición nocturna del formato deportivo en Telecinco. Joseba Larrañaga era el encargado de estar al frente de la edición del fin de semana de Cuatro.

El grupo anuncia que, con estos cambios, busca "un modelo transversal" para Telecinco y Cuatro. "Refuerza la marca y unifica su equipo de presentadores", ha anunciado en un comunicado.

"Este planteamiento permite potenciar El Desmarque como marca deportiva de Mediaset España, sin alterar la identidad ni los contenidos que Telecinco y Cuatro ofrecen a sus espectadores", argumenta la cadena ubicada en el barrio madrileño de Fuencarral.

Unos cambios que vienen tras la renovación en la cúpula directiva de Mediaset España. A inicios de este mes de diciembre, el grupo audiovisual anunciaba el fichaje de Unai Iparragirre y Fernando Hernaiz para las áreas de Antena y Marketing tras la salida de Javier López Cuenllas.

El grupo no ha logrado recuperar la segunda posición en audiencias. Entre enero y noviembre, se ha estancado en la tercera posición. El pasado mes, Telecinco firmó un 9% de share.

Se quedó por 4 puntos por debajo de la cadena líder, Antena 3, que obtuvo un 13% de cuota. También se quedó lejos del canal que quedó en segunda posición, La 1, que firmó un 12,3% de share, 3,3 puntos más que el primer dial de Mediaset.