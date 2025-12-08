Paramount lanza una opa hostil de 103.000M por Warner Bros Discovery para dinamitar el acuerdo con Netflix

Paramount argumenta que su propuesta ofrece un mayor valor y un proceso más seguro y rápido para los accionistas de Warner Bros Discovery.

Netflix había acordado la compra de los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros Discovery por 83.000 millones de dólares, ofreciendo 27,75 dólares por acción.

La oferta de Paramount es de 30 dólares por acción en efectivo, superando tanto en valor como en liquidez a la propuesta de Netflix.

Paramount ha lanzado una opa hostil de 103.000 millones de dólares para adquirir Warner Bros Discovery, buscando bloquear el acuerdo previo con Netflix.

Paramount contraataca para quedarse con Warner Bros Discovery. La productora ha lanzado una opa hostil de 103.000 millones de dólares (unos 88.400 millones de euros) para comprarla pocos días después de que la compañía de entretenimiento llegara a un acuerdo con Netflix. Así lo ha señalado este mismo lunes.

La compañía, dirigida por David Ellison, argumenta que su oferta de 30 dólares por acción en efectivo por la totalidad de Warner es un mejor acuerdo para los accionistas y tiene más probabilidades de superar las normas regulatorias.

Según el propio Ellison, la operación "proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que Netflix".

Así, la oferta “ofrece un valor superior y un camino más seguro y rápido hacia la finalización”, dijo Ellison en un comunicado.

Cabe recordar que hace unos días Netflix acordó la compra de los estudios de cine y televisión y el negocio de streaming (HBO Max) de Warner Bros Discovery (WBD) por 83.000 millones de dólares (unos 71.000 millones de euros al tipo de cambio actual).

Esta se impuso a Paramount, que inicialmente partía como la favorita y, de hecho, según medios estadounidenses, su oferta (30 dólares por acción) superaba a Netflix (27,5 dólares).

La plataforma de streaming acordó pagar 27,75 dólares por acción, por el estudio de Warner y el negocio de transmisión HBO Max después de que la compañía de entretenimiento se dividiera en dos, en un acuerdo en efectivo y acciones que las compañías anunciaron el viernes.

Así, se calculaba que los accionistas de Warner Bros Discovery recibirán 23,25 dólares en efectivo y 4,501 dólares en títulos de Netflix por cada acción que posean.

Con el acuerdo ya cerrado, Paramount ha lanzado una nueva oferta para hacerse con el gigante del entretenimiento que esperemos que se desencadene en los próximos días.