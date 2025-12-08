El doble rasero de RTVE con Israel: del boicot a Eurovisión a la buena sintonía con la UER para no perder Mundial y JJOO

La decisión de RTVE contrasta con la cobertura de otros eventos celebrados en países señalados por violaciones de derechos humanos, como Catar, donde no hubo protestas.

No se han planteado boicots ni protestas en RTVE respecto a la presencia de Israel en competiciones deportivas internacionales, a diferencia de Eurovisión.

La cadena pública española mantiene una buena relación con la UER para retransmitir otros eventos como los Juegos Olímpicos y el Mundial, donde Israel también participa.

RTVE ha decidido retirar la participación de España en Eurovisión 2026 como protesta por la presencia de Israel en el certamen.

Las peores previsiones se cumplieron: RTVE ha retirado la presencia de España en el Festival de Eurovisión 2026. El presidente de la Corporación, José Pablo López, cumplió con su amenaza y boicoteará el certamen por la presencia de Israel. Ahora bien, parece que la cadena no tiene problemas con la participación del país hebreo en otros eventos.

En el argumento que lanzó la cadena tras el primer día de la Asamblea General de la UER, celebrada el 4 y 5 de diciembre en Ginebra, se señaló que las medidas adoptadas eran “insuficientes”.

Así lo señalaba el secretario general del Ente, Alfonso Morales, al considerar que no se había castigado a la cadena pública israelí, la KAN.

“Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, comunicaba.

“No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y la transparencia son un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, argumentaba.

El propio José Pablo López ponía en cuestión la credibilidad de la UER y la votación que impidió la expulsión de la KAN. “No fue espontánea, sino que Israel maniobró en la sombra durante meses”, escribía en su cuenta de X.

“Lo que parecía un debate democrático en Ginebra, era sólo una farsa cocinada en despachos. El principal argumento de la UER ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora”, expresaba.

“El gobierno de Israel seguirá utilizando el festival como considere oportuno. Pero a esta hora, la UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio”, exclamaba.

Sede la UER en Ginebra, Suiza. EFE

López señalaba a la organización paneuropea, diciendo que había “consentido ataques a RTVE muy graves”, dado que se había calificado a la cadena como “propagadores de odio”. “Han mirado para otro lado”, denunciaba.

Los Juegos Olímpicos

Una reacción muy polémica que contrasta con la aparente buena sintonía que tiene RTVE con la UER respecto a la emisión de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina d’Ampezzo.

A pesar de que Israel participará en esta competición deportiva, una de las más seguidas en materia de audiencias, parece que al presidente de la Corporación y al propio Ente en sí no le molestan la presencia del país hebreo en los Juegos Olímpicos.

“No sólo tenemos los derechos, tampoco tenemos limitaciones horarias. Vamos a poder explotar los Juegos Olímpicos de Invierno en su conjunto gracias al acuerdo de adquisición conjunta con la UER”, declaraba el presidente de RTVE en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación el pasado 27 de noviembre en el Senado.

“En la UER, además de Eurovisión, hacemos otras cosas”, apostillaba con cierto tono de humor, anunciando orgullosamente una “cobertura televisiva, radiofónica y digital muy amplia”. “Más de 40 profesionales se van a desplazar para llevarla a cabo”, anunciaba.

Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Reuters

Un contraste curioso respecto a Eurovisión. Aunque RTVE tiene margen de realización propia, no puede ‘borrar’ selectivamente a un país o a unos atletas, dado que eso sería incumplir con los principios de no discriminación del movimiento olímpico.

Con lo cual, si quiere emitir la ceremonia de inauguración de los Juegos completa, no puede suprimir la presencia del país hebreo. De ahí, que se produzca la paradoja frente a Eurovisión.

No hubo mención alguna en la Comisión Mixta a la presencia israelí en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, pero sí en la cuestión sobre el Festival de la Canción.

La pregunta sobre la cobertura de los Juegos de invierno la realizó una senadora del PSOE, Paula Alicia Somalo. En su intervención en el Senado, tampoco se habló de la presencia de un país que sólo parece incomodar en Eurovisión.

Israel llevará a tres atletas: dos para el esquí alpino y uno en patinaje artístico. “RTVE desempeña un papel insustituible, porque garantiza que una niña o un niño de un pequeño municipio o de barrio tenga las mismas oportunidades de descubrir referentes deportivos”, expresaba Somalo.

Kirsty Coventry, presidenta del COI, en una imagen de archivo. Reuters

Al no haber queja alguna sobre la presencia de atletas israelíes, parece que a Somalo no le preocupaba que los menores puedan tener como referente a Mariia Seniuk, patinadora artística hebrea que luchará por medalla en Milán-Cortina d’Ampezzo.

Lo mismo puede decirse del Mundial de Fútbol 2026. Israel se ha quedado fuera del torneo al quedar en tercera posición de su grupo, por detrás de Noruega e Italia.

Sin embargo, de haberse clasificado, RTVE tenía el dilema de emitir los partidos en los que participara Israel si se hubiera enfrentado a España.

RTVE en ambos eventos deportivos sólo tiene poder en los derechos de emisión, no tiene poder de decisión. Pero eso no le ha impedido buscar la emisión de ambas citas, cuyas audiencias le darán beneficios a RTVE.

Aunque hubo presiones al COI de expulsar a Israel, que no hizo caso a las protestas. En el caso del Comité Olímpico Internacional, reiteró públicamente que tanto los comités de Israel como los de Palestina “cumplen” con la Carta Olímpica.

Sí que existió un movimiento desde el Gobierno de Sánchez y el Consejo Superior de Deportes para que se excluyera al país hebreo de las competiciones deportivas internacionales. Demandas que cayeron en saco roto.

A pesar del fracaso, no ha habido movimientos de boicot para retirar a los atletas españoles de los JJOO de Milán-Cortina d’Ampezzo.

Mundial de Fútbol 2026

La FIFA también vivió presiones para expulsar a Israel. La Federación alegó que no tenía la capacidad de “resolver problemas geopolíticos”, manteniendo a la selección hebrea. Ante este fiasco, no hubo movimientos de boicot de la Selección española ni de la RFEF.

Trofeo del Mundial 2026.

De la misma manera, parece que los derechos humanos sólo importan cuando se trata de Israel. RTVE no tuvo problemas para emitir los partidos de España en el Mundial de 2022 en Catar.

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch documentaron durante años cómo Catar atentó contra los derechos humanos, especialmente con la explotación de trabajadores inmigrantes para la construcción de infraestructuras para el torneo futbolístico.

Tampoco hubo problemas para realizar una cobertura deportiva en un país con restricciones severas a las libertades civiles, con una discriminación estructural contra las mujeres o como el colectivo LGBT está perseguido con penas de prisión de siete años o con la pena de muerte.

Con lo cual, parece que el rechazo de Israel sólo se centra en Eurovisión. Una extraña paradoja en la RTVE actual.

Un rechazo a Israel que dentro de la UER es minoritario. De los 1.122 votos de la Asamblea General, 738 fueron a favor de los cambios, 264 en contra y 120 abstenciones. Eso se traduce en apenas un 23,53% de los votos. Un fracaso imposible de tapar.