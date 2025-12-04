Alba Pérez, redactora de EL ESPAÑOL-Invertia, galardonada con el Premio de la Energía 2025 de Enerclub

Las claves nuevo Generado con IA Alba Pérez, periodista de EL ESPAÑOL-Invertia, ha recibido el Premio de la Energía 2025 de Enerclub por sus trabajos en el sector. El galardón fue otorgado en la categoría de 'Economía Circular', patrocinada por Moeve, destacando su cobertura sobre energía e infraestructuras. Durante el último año, Pérez abordó temas clave como el gran apagón, la regulación y la transformación tecnológica en el sector energético. La entrega de premios destacó la importancia de la comunicación en la transición energética y el papel de los periodistas en informar y fomentar la participación ciudadana.

Alba Pérez, periodista de EL ESPAÑOL-Invertia, ha sido galardonada con el Premio de la Energía de Enerclub (El Club Español de la Energía) en reconocimiento a sus trabajos publicados en este diario.

En concreto, Alba Pérez recibió el Premio de la Energía en la categoría de 'Economía Circular', patrocinado por Moeve. Nacida en Vigo en 1999, estudió un grado de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó en el año 2021.

Desde entonces, ha cubierto información económica y empresarial en un primer momento en El Economista para trabajar en EL ESPAÑOL-Invertia desde enero de 2024 donde también se ocupa de temas de Energía e Infraestructuras.

Durante un año convulso, Alba Pérez ha abordado con profundidad los temas clave del sector energético, desde el gran apagón y la regulación hasta la información empresarial y la transformación tecnológica que están redefiniendo el panorama del sector en plena transición energética.

"Volvemos a reunir a una amplia representación del sector energético español para reconocer y agradecer la importante labor que realizan los profesionales de la comunicación", afirmó Francisco Reynés, presidente de Enerclub durante la entrega de premios.

Foto de familia de los premios Enerclub.

Y añadió: "Ellos son capaces de traducir temas técnicos a un lenguaje comprensible, enfrentarse al reto de la desinformación, y despertar el interés general por los temas energéticos, fomentando así la tan importante participación ciudadana”.

Por su parte, Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, definió la relación entre la energía y la comunicación como "un servicio público trascendente, perseguimos una energía asequible y acceso a una información veraz".

Y concluyó haciendo hincapié en que “la transición energética es parte de la respuesta a la crisis climática pero, sobre todo, es una oportunidad industrial, económica y social, para nuestro país”.

El resto de premiados de esta edición han sido: Pedro Biurrun, Expansión; Concha Raso, El Economista; Antonio Martos, periodista; Raúl Masa, ABC; Antonio Cerrillo, La Vanguardia; Ana de la Torre, RTVE; Sandra Acosta, El Periódico de la Energía; Carlos Segovia, El Mundo, y Olalla Pena, TPA.