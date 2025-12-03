Paramount consigue fondos de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes para mejorar su oferta de compra a Warner Bros

Comcast también ha presentado una oferta, buscando fusionar su división NBCUniversal con Warner Bros Discovery, aunque excluyendo los activos de televisión lineal.

La oferta de Paramount cuenta con el respaldo de RedBird Capital, Apollo Global Management y los fondos soberanos de Oriente Medio, sin superar el umbral que exige aprobación de CFIUS en EE.UU.

La propuesta de Paramount busca adquirir la totalidad del conglomerado de Warner Bros Discovery, a diferencia de sus competidores que solo quieren los estudios y el negocio de streaming.

Paramount Skydance ha conseguido fondos de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos para mejorar su oferta de compra por Warner Bros Discovery.

La puja por hacerse con Warner Bros Discovery vive otro episodio. Después de que Netflix consiguiese ventaja frente a sus competidores al ofrecer una oferta en efectivo, ha sido el turno de los otros estudios. Paramount Skydance se ha aliado con fondos de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos para mejorar su propuesta.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance, está decidido a unir a las dos grandes majors de Hollywood. En la segunda ronda de la puja, cuyas ofertas debían presentar los estudios interesados a WBD antes del 1 de diciembre, el gigante cinematográfico presentó una propuesta con la que igualar a la de Netflix.

A diferencia de Netflix y Comcast, las cuales sólo desean los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros y no sus activos en la televisión lineal, Paramount Skydance busca una adquisición completa del conglomerado del entretenimiento.

La última oferta en efectivo de Paramount sigue estando respaldada principalmente por la familia Ellison, en la que está el cofundador y multimillonario Larry Ellison. Pero ahora incluye financiación de RedBird Capital y Apollo Global Management.

En la primera, uno de sus inversores es Mansour bin Zayed Al Nahyan, jeque de Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia gobernante en Abu Dabi. Zayed es propietario también del conglomerado deportivo City Football Group, en el que están equipos como el Manchester City.

En su momento, Zayed, a través de RedBird y la firma IMI (International Media Investments) intentó ser socio minoritario del diario británico The Telegraph.

Tal y como señala Variety, esta oferta de Paramount Skydance incluye también financiación del PIF, Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. También cuenta con capital de la Autoridad de Inversión de Catar (QIA) y la Autoridad de Inversión de Abu Dabi (ADIA).

Logo de Warner Bros logo en el evento anual MIPCOM, el mercado internacional de televisión en Cannes, Francia. Éric Gaillard Reuters

El mismo rotativo señala que el nivel de participación de los fondos procedentes de los tres países de Oriente Medio no llegaría al umbral para requerir la aprobación del CFIUS, el Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos.

El CFIUS es el organismo interinstitucional del gobierno estadounidense que revisa las inversiones extranjeras en empresas del país y los riesgos potenciales para la seguridad nacional.

Además de la oferta en efectivo de Netflix para hacerse con HBO Max y el estudio cinematográfico, Comcast también presentó una nueva propuesta.

La oferta de Comcast

La compañía liderada por Brian L. Roberts busca fusionar su división NBCUniversal con WBD. Por ello, la oferta incluye una combinación de efectivo y acciones en la nueva entidad que surja de la fusión. Hacerse con HBO Max impulsaría a Comcast en el negocio del streaming.

Los últimos datos recogidos por FlixPatrol, una de las fuentes clave para estimar el consumo del streaming en Estados Unidos, la plataforma de Comcast, Peacock, se sitúa en séptima posición en consumo entre enero y septiembre de 2025.

Edificio de Comcast en Los Ángeles, California. Mike Blake Reuters

Mientras, HBO Max está situada en el quinto puesto, incluyendo el contenido de HBO y el de Discovery+. La combinación de ambas les permitiría superar las cifras de Paramount+, cuarta, y poder competir contra Netflix, Prime Video y Hulu, que copan las tres primeras posiciones.

Por otro lado, Comcast no compraría el apartado de la televisión lineal de WBD. Es más, continuaría con sus planes de escindir cadenas de televisión por cable como MS Now y CNBC en una nueva firma llamada Versant. Se trata de un movimiento similar al que está ejecutando Warner Bros Discovery con su división en dos empresas, dado que Discovery Global se quedaría con CNN y TNT.