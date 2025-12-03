Mediaset España renueva sus áreas de Antena y Marketing con los fichajes de Unai Iparragirre y Fernando Hernaiz

Ambos directivos dependerán de Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España, impulsando una nueva etapa en la compañía.

Fernando Hernaiz, especialista en análisis, big data y marketing digital, proviene de AMC Networks International Southern Europe y se incorporará el 9 de diciembre.

Unai Iparragirre, exdirector de EITB y con amplia experiencia internacional en Discovery Inc., asumirá su cargo el 15 de diciembre.

Cambios en la cúpula directiva de Mediaset España. El grupo de comunicación ha anunciado este miércoles 3 de diciembre el fichaje de dos nuevos directivos en las áreas de Antena y Marketing. Unai Iparragirre y Fernando Hernaiz se incorporan a la compañía tras la salida de Javier López Cuenllas.

Ambos recogerán el testigo de López Cuenllas, quien ejercía de director de ambas áreas y que abandona el grupo audiovisual tras 16 años. Hernaiz comenzará en su nuevo puesto el martes 9 de diciembre, mientras que Iparragirre lo hará el 15 de diciembre.

Ambos dependerán del director general de Televisión y Digital de Mediaset España, Alberto Carullo. Con estos cambios, Mediaset espera emprender una nueva etapa en ambas áreas.

Unai Iparragirre ha sido hasta ahora director de EITB, donde ha ejercido como máximo responsable de sus canales de televisión lineal y servicios OTT, donde, entre otros hitos, ha liderado el reciente y exitoso lanzamiento de la plataforma de streaming Primeran.

Formado en Ingeniería Informática y Arte Dramático por la Universidad del País Vasco, Iparragirre inició su carrera profesional en Euskal Telebista como reportero, guionista y presentador.

Antes de su desembarco en 2021 en EITB, desarrolló su carrera durante más de 15 años en Discovery Inc., asumiendo diferentes cargos de creciente responsabilidad en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) hasta acabar siendo vicepresidente de Desarrollo de Producto e Innovación, director editorial y de Canales en Abierto en Turquía y, finalmente, vicepresidente de Desarrollo Editorial en EMEA.

En su etapa en Discovery Inc, en la que también ejerció como productor ejecutivo de Programación en Discovery Max España, su labor ha sido merecedora de varios premios Promax, reconocidos internacionalmente como los galardones más prestigiosos en el ámbito del marketing y la promoción audiovisual.

Fernando Hernaiz, hasta el momento director de Investigación de AMC Networks International Southern Europe, cargo que ha desempeñado desde 2007 y en el que ha llevado a cabo análisis cuantitativos y cualitativos para sus canales temáticos de televisión lineal.

Hernaiz acumula una amplia formación en análisis e investigación, big data, data science y marketing digital. Es Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense y cuenta con un Executive MBA en ESIC Business & Marketing School. También cuenta con un máster en Data Science y Big Data por IEBS – Innovation & Entrepreneurship Business School.

En el plano profesional, también ha ejercido como coordinador de investigación en The Walt Disney Company Iberia, entre 2004 y 2007, y como analista de contenido y audiencias en la consultora audiovisual GECA de 2000 a 2003.

Además, ha sido representante del grupo TV de Pago en el Consejo de Control y Comité de Usuarios de Kantar Media y miembro de Insights + Analytics España, la asociación que representa al sector de la investigación de mercados y data science en nuestro país.