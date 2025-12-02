Emma Lustres ('Vaca Films'): "Para las plataformas, somos un servicio. Nos permite asumir menos riesgos económicos"

Lustres destaca la diferencia entre producir para plataformas, donde asumen menos riesgos económicos, y para cine independiente, donde la productora asume más responsabilidades y riesgos.

La productora gallega apuesta por la coproducción internacional y la producción de proyectos en Galicia, promoviendo el sector audiovisual en la región.

Vaca Films se ha consolidado como referente del cine español, con colaboraciones clave con plataformas como Netflix, Movistar Plus+ y Prime Video, lo que ha impulsado su facturación y estabilidad.

Emma Lustres, cofundadora de Vaca Films, recibirá la Medalla de Oro en los Premios Forqué 2025, siendo la primera mujer productora en obtener este reconocimiento.

Una de las compañías audiovisuales que se ha consolidado como referente de la industria cinematográfica española es Vaca Films. Con títulos emblemáticos como Celda 211, El Niño o Cien años de perdón. Emma Lustres, cofundadora de la productora, ha recibido la Medalla de Oro en los Forqué 2025.

La productora gallega recogerá el galardón en la gala de la 31ª edición que se celebrará el 13 de diciembre en Madrid, como reconocimiento a su trabajo por hacer cine independiente con relevancia internacional. Se convierte también en la primera mujer productora en obtener este premio.

El principal motivo es que es una de las responsables de haber convertido Vaca Films en un referente del audiovisual español. En este 2025, la empresa ha estrenado tres largometrajes, dos de ellos para salas de cine y otro para plataformas.

Fundada en 2003 por Lustres y Borja Pena en La Coruña, la compañía ha buscado mantenerse fiel a su objetivo de crear producciones pensadas para el gran público.

"En nuestros inicios no teníamos la experiencia con la que contamos ahora, pero sí que teníamos claros nuestros objetivos", declara Lustres en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

"En estos 23 años, nuestra hoja de ruta ha sido muy concreta y nos hemos esforzado mucho. Era esencial tener una línea editorial clara a la hora de producir el tipo de cine que buscábamos, que era especialmente comercial", comparte.

"Al mismo tiempo, queríamos realizar títulos con trascendencia y valores, con historias muy pegadas a la sociedad española", añade.

La productora Emma Lustres recibe la medalla de Oro de los Premios Forqué 2025, en la Antigua Fábrica de Cerveza El Águila. A. Pérez Meca Europa Press

Considerada una de los referentes del panorama español. Vaca Films, a través de Vaca Films Studio y Vaca Net TV, cerró 2024 con una facturación conjunta de unos 6,95 millones de euros y unos beneficios de alrededor de 1,5 millones. Un año antes, la productora obtuvo 2,26 millones de ganancias, según señala la información del Registro Mercantil.

El fenómeno del ‘streaming’

Se trata de cifras que sólo muestran el buen estado de la compañía y que, en parte, se deben a la buena colaboración que tiene Vaca Films con Netflix. Con la plataforma en streaming, comenzaron a trabajar en 2020, con la miniserie El desorden que dejas.

Tras ello, han producido para el servicio OTT las ficciones Infiesto, Hasta el cielo: La serie y Clanes. "Hace diez años, la mayor parte de las productoras de cine, como nosotros, realizaba una película anual o bianual. Ese era nuestro nivel de producción", expresa.

"La llegada de las plataformas ha multiplicado por diez el negocio. Se factura mucho más porque hay mayores oportunidades. Está habiendo mucha inversión en el sector y es, principalmente, Netflix", señala Lustres.

No obstante, Vaca Films ha trabajado con otras plataformas. Con Movistar Plus+ produjo La Unidad y estrenará el 12 de diciembre su primer proyecto para Prime Video, la cinta juvenil Dímelo bajito.

Su relación con Netflix

Sin embargo, Lustres hace especial hincapié en cómo la relación de Vaca Films con Netflix ha impulsado un nuevo modelo de producción con el que la compañía ha logrado consolidarse en la industria.

Emma Lustres, cofundadora de Vaca Films

"Ha sido para quien más trabajamos. No es lo mismo producir una película independiente que una serie u original para una plataforma. Lo que hemos producido para Netflix han sido títulos de estos últimos", detalla.

"Son encargos de producción. Es un servicio en el que, realmente, ellos son los propietarios de todo lo que hacemos. Es una fórmula estupenda de producir, estoy encantada", reconoce.

"Nos da una estabilidad que nos permite tener una estructura más grande, con más empleados, más departamentos en marcha. Nos facilita tener una producción mucho más constante, así como tener un equipo de trabajadores de manera más recurrente, aquellos que contratamos para proyectos en particular", expone.

"Nosotros trabajamos a cambio de un servicio. Asumimos muchos menos riesgos desde el punto de vista económico, porque se trata de un encargo. Es como cuando a un arquitecto le encomiendan hacer un edificio: es constructor, no promotor. Aquí, igual", argumenta.

Lustres diferencia la manera en que se produce para plataformas frente a trabajar con televisiones generalistas, tanto privadas como públicas.

"Con las películas independientes, nosotros somos tanto los constructores como los promotores. Somos los que asumimos los riesgos y somos los que planteamos una película para venderla. Una vez está prevendida, pues la hacemos", manifiesta.

Emma Lustres en las oficinas de Vaca Films junto con varios galardones para la productora, incluido el Premio Goya. Vaca Films

"Son formas muy diferentes de trabajar. Lo ideal es mantener ambas líneas de producción, porque tienen sus ventajas e inconvenientes. Destaco mucho nuestra relación con Netflix por la buena sintonía que tenemos", remarca.

"Nos deja una autonomía y una libertad absoluta a la hora de afrontar los proyectos y tomar decisiones. Es más, nos pone la responsabilidad de nuestro lado, que nos gusta. Nos aporta conocimiento y visión de negocio", prosigue.

"Tienen muy claro lo que buscan: producir, emitir y tener clientes que los vean. Eso no sucede con otras plataformas o con otras cadenas, que tienen más diversificado su negocio. No sólo producen ficción, sino también informativos, programas, concursos y su enfoque del entretenimiento está en distintos sectores", argumenta.

Diferentes modelos

Sobre sus producciones para el cine, Lustres señala cómo la experiencia ha permitido a Vaca Films elaborar los proyectos minuciosamente antes de ser propuestos a televisiones privadas o públicas.

"Hacemos un trabajo interno de desarrollo muy profundo. Cuando los proyectos están muy armados es cuando salimos a hacerlos. No recibimos muchos noes, pero porque no somos de presentar muchas propuestas", relata.

"Sí que a veces desarrollamos ideas, pero que no terminan de cuajar y no salen para ser propuestas. Sólo ofrecemos lo que creemos que tiene el nivel suficiente para ello. El proceso de descarte ya lo realizamos previamente nosotros mismos", detalla.

La productora Emma Lustres y el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, en la Antigua Fábrica de Cerveza El Águila. A. Pérez Meca Europa Press

Precisamente, Lustres pone en valor cómo la entrada de las plataformas en streaming ha logrado capear la crisis que vive la industria cinematográfica tanto en España como en el resto del mundo.

"La recaudación en salas está peor que hace diez años. Todo lo que tiene que ver con el ICAA y las subvenciones, también. En el caso de las televisiones privadas, hay más efecto embudo que hace diez años. Con TVE, hay muchísima más producción, pero eso también implica mucha mayor competencia", reconoce.

"Con las televisiones privadas, lo normal es que coproduces el proyecto con ellas. Vendes los derechos y produces a medias. En el caso de TVE, sólo compra derechos de emisión", aclara.

"Con las privadas, los resultados han sido muy beneficiosos, se implican completamente en la promoción, creen en el producto. Lo que pasa es que ese poder de visibilidad total ha ido perdiéndose”, manifiesta. “Los espectadores no sólo están en la televisión tradicional", añade.

"Los costes han subido mucho y no es sólo que haya aumentado la inflación, sino que la producción en sí es más cara. Lo que sí ha mejorado sustancialmente para la producción independiente de cine son las deducciones fiscales, pero son un poco insuficientes y poco competitivas si las comparas con el entorno europeo", expone.

Rodar en Galicia

Aunque hay zonas de España con mayores bonificaciones fiscales, es el caso de Canarias por ser territorio ultraperiférico de la UE, Lustres remarca la importancia de Vaca Films de producir en su Galicia natal.

"Además de amor al cine y de valentía, tanto Borja [Pena, el otro fundador de la compañía] como yo intentamos producir nuestros proyectos en Galicia y desde allí. Queremos apoyar al sector en nuestra región y a la gente que vive en la zona y quiere dedicarse al sector audiovisual y que no tenga por qué venirse a Madrid u otras zonas de España", razona.

Otro aspecto que destaca Lustres de la relación con las plataformas es que la mentalidad del streaming es diferente.

Emma Lustres posando tras la rueda de prensa de la Medalla de Honor de los Forqué 2025 en la Antigua Fábrica de Cerveza El Águila. A. Pérez Meca Europa Press

"Se nota que, en la industria de Hollywood, el productor tiene una posición muy fuerte y dominante. Eso lo noto con el trato que dan a los productores Amazon y Netflix respecto a los operadores de aquí en España. Aquí, la firma del director se mira más. Eso sí, el productor es muy importante, pero es muy invisible", reflexiona.

Otro elemento que termina de consolidar que los proyectos cruzan fronteras es tanto producir para plataformas como realizar coproducciones para sus títulos en cine.

De sus estrenos para salas de este 2025: Vírgenes fue coproducido con Portugal y Golpes con Francia. Su proyecto para 2026, Las vidas posibles de mi madre, está cofinanciado con Luxemburgo.

"Tenemos la filosofía de coproducir casi todas nuestras películas, eso nos ayuda a lograr mayor financiación. Con Francia, sabemos que el tipo de cintas que hacemos suele venderse bien en Canal+. Llevamos muchísimos años trabajando con Playtime, que gestionan nuestros derechos internacionales. Es una confianza de muchos años", afirma.

Eso sí, Lustres considera que, lo importante, es 'ser profeta en su propia tierra'. "Nuestro mercado principal es España, incluso con nuestros proyectos para Netflix. Si consigues que una producción funcione bien en nuestro país, es más fácil llevarlo fuera y si tiene éxito, se ve como un triunfo doble", asegura.

"Pero esto sucede en todos los países. Alemania, Francia e Italia producen pensando inicialmente para su propio público y luego exportan. Ocurre igual en el mercado latinoamericano", concluye.