Miguel Ángel Mellado, premio 'Legado Quijote': “La locura necesaria ahora de un periodista es no ser extremista”

Miguel Ángel Mellado, director del Máster de Periodismo de El Español, recibe el premio nacional 'Legado de Quijote'.

El periodista castellano manchego expuso que el hidalgo de La Mancha debe servir como modelo a los informadores para ser independientes, defender a los débiles y luchar, si es preciso, contra poderosos gigantes.

El periodista Miguel Ángel Mellado, director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela, ha recibido el premio nacional ´Legado de Quijote´ en su primera edición.

“Este galardón distingue su dilatada trayectoria profesional y su defensa del periodismo independiente y analítico que ha contribuido a fortalecer el debate público y la libertad de información en España”, según el fallo de este premio promovido por la Diputación de Ciudad Real.

En el acto, presentado por la periodista Lorena García, de Antena 3, se señaló que Miguel Ángel Mellado “simboliza el compromiso con la verdad, la ética y el servicio a los ciudadanos”.

Defender a los débiles

El galardonado resaltó en su intervención el reto que supone aceptar un legado como el que se representa don Quijote de la Mancha.

“El Quijote nos enseñó a defender a los débiles frente a los poderosos, aunque sean gigantes y en una batalla desigual. A desfacer entuertos y a luchar contra las injusticias. También, que hay locuras justificadas cuando se persigue el bien”, señaló Mellado.

“Quizás la mayor locura que podemos cometer hoy los periodistas es no practicar el extremismo, no ser un extremista, y no contribuir a la peligrosa polarización de la vida social española. Los periodistas debemos huir del partidismo y defender la libertad para informar a la sociedad de las arbitrariedades y corrupciones, vengan de donde vengan. Nuestro único carné debe ser no tener carné”, dijo.

Miguel Ángel Mellado ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en EL ESPAÑOL, el diario líder de información en España al cumplirse el décimo aniversario de su fundación. Vinculado a El Mundo más de 23 años, con Pedro J. Ramírez como director, fue vicedirector del diario, creó y dirigió diferentes suplementos y revistas, como Crónica, LOC y Yo Dona.

Entrega de premios 'Legado de Quijote'.

También fueron premiados otros destacadísimos periodistas y comunicadores nacionales, nacidos todos en Castilla-La Mancha, como la fotógrafa Cristina García Rodero, Casimiro García Abadillo -actual director de El Independiente-, Ángela Vallvey, Luz Sánchez Mellado, Tomás Roncero y Roberto Brasero. La directora de los premios es María Manjavacas, periodista de la Cadena Ser.

Estos premios nacen con la convicción de convertirse en un referente nacional en homenaje al periodismo de calidad. “Porque don Quijote de la Mancha es un libro de viajes, de historias, de aventuras, ingredientes indispensables para hacer periodismo entretenido y de calidad”, como coincidieron varios periodistas en una noche muy informativa y formativa en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.