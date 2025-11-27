El Español amplía su liderazgo en noviembre: aventaja en más de un millón de usuarios a 'El Mundo' y en dos a 'El País'

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL consolida su liderazgo en la prensa digital española en noviembre, alcanzando 14,02 millones de usuarios únicos y superando ampliamente a 'El Mundo' y 'El País'. La cabecera digital lidera el ranking de audiencia en 32 de los últimos 36 meses, un hito inédito en Europa para un medio sin edición impresa. EL ESPAÑOL destaca también en audiencia media diaria, empatando con 'El Mundo' y mostrando alta fidelidad de sus lectores, un valor clave para los anunciantes. El diario ha sufrido recientes ciberataques que han supuesto riesgos reputacionales y se investiga si están vinculados a su línea editorial, considerándose un posible ataque a la libertad de expresión.

EL ESPAÑOL amplía su liderazgo en noviembre. En la primera quincena de mes este diario ha logrado 14,02 millones de usuarios únicos, según el medidor recomendado GfK DAM.

Un dato con el que este diario se vuelve a afianzar en el podio de la prensa en España, al aventajar en más de 1,2 millones de visitantes a El Mundo, que ocupa la segunda posición.

La ventaja se amplía a los 1,9 millones en el caso de El País que pasa a ocupar el tercer puesto del podio.

El dato de la primera quincena de noviembre refleja la fortaleza de EL ESPAÑOL y cómo su audiencia se va recuperando progresivamente tras los ciberataques sufridos en agosto y septiembre.

De hecho, de confirmarse el dato a cierre de mes, habrá liderado el ranking de audiencias en 32 meses de los últimos tres años. Una trayectoria nunca vista para un diario nativo digital en Europa.

Tampoco nunca antes un diario había conseguido llegar a la primera posición sin el respaldo de una edición impresa.

El Top 5 de la prensa en España lo ocupan 20 Minutos con 11,87 millones de fieles y El Confidencial con 11,85 millones. Es decir, empate técnico con un ABC recuperando terreno al reunir en la primera quincena a 11,24 millones de seguidores.

EL ESPAÑOL también se sitúa a la cabeza de la audiencia media diaria, con un empate técnico con El Mundo. Un dato relevante pues muestra la fidelidad de la audiencia con los medios, lo que hace que sea muy valorada por los anunciantes.

Noviembre está siendo un mes de gran intensidad informativa, con el acuerdo de paz entre Israel y Palestina pilotado por Estados Unidos, el inicio de la precampaña electoral en Extremadura o las distintas exclusivas que EL ESPAÑOL ha destapado sobre la presunta corrupción en el entorno del Gobierno con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán como máximos exponentes.

Con estas cifras este diario confirma su liderazgo al frente de la prensa en España, mientras se mantienen activas las investigaciones por los ciberataques que se produjeron en los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.

Los hechos denunciados consistieron en una ofensiva basada en cinco frentes:

- Una suplantación de identidad mediante un proxy malicioso y un ataque de intoxicación SEO.

- La apropiación de credenciales para realizar envíos de correos phishing.

- Denuncias falsas masivas contra nuestras publicaciones en redes sociales.

- Manipulación del píxel de Facebook (Meta).

- Un intento de estafa a la dirección del periódico a través de correos electrónicos.

La coincidencia temporal de todas estas agresiones presuntamente delictivas sufridas por EL ESPAÑOL puede conducir a la hipótesis de que exista algún tipo de coordinación mediante la elaboración de un plan concertado por sus autores.

Los ataques, además, han supuesto un riesgo reputacional para EL ESPAÑOL. También consideramos la posibilidad de que puedan guardar relación con la línea editorial de nuestro periódico, y supongan un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de nuestra empresa informativa.