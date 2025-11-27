RTVE mantiene su veto a Israel: José Pablo López confirma la postura de España frente a Eurovisión 2026

Desde su debut en 1961, sería la primera vez que España se ausenta de Eurovisión, y supone la primera retirada de un miembro del Big 5 desde 1998.

España se suma al boicot iniciado por Eslovenia e Irlanda, que también han condicionado su participación a la exclusión de Israel.

La decisión de España responde al rechazo por la presencia de Israel en el certamen debido a la situación en Gaza, argumentando motivos de derechos humanos.

España no participará en el Festival de Eurovisión 2026 en Viena si Israel está presente, según confirmó el presidente de RTVE, José Pablo López.

España no participará en la 70 edición del Festival de Eurovisión, prevista para mayo de 2026 en Viena (Austria) si Israel está presente. Así lo ha confirmado el presidente de RTVE, José Pablo López, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación este 27 de noviembre en el Senado.

Lanzada la pregunta por el senador del PSOE Ramón Morales Quesada, "¿cuál será la posición que mantendrá Radiotelevisión Española (RTVE) en la Asamblea de Ginebra (Suiza) de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) respecto a su participación en Eurovisión 2026?", López fue tajante.

"La posición no se ha visto alterada, eso es lo que puedo plantear desde el inicio. Misma posición, la presencia de Israel era insostenible, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son", ha señalado en el Senado.

La Asamblea General de la UER, prevista para el 4 y el 5 de diciembre en Ginebra, debatirá sobre la participación del país hebreo en la 70ª edición del certamen.

Su presencia está condicionada con la aprobación del nuevo sistema de votación, más restrictivo con el televoto y prohibiendo explícitamente que haya campañas de voto por parte de instituciones gubernamentales de cada país.

España se mantiene en su boicot, siguiendo así los pasos de Eslovenia e Irlanda. RTVSLO, cadena pública de la antigua república yugoslava, ya ha anunciado oficialmente que sólo concursará en Viena si el país de Oriente Medio es excluido. RTÉ, la radiotelevisión irlandesa, también ha anunciado que mantiene su postura de veto.

En semanas previas, López ya había advertido que ni la presidenta de la UER, la francesa Delphine Ernotte, ni el CEO de la ORF (Radiotelevisión Pública Austríaca), Roland Weissmann, se habían puesto en contacto con él para acercar posturas tras el anuncio de cambios en el sistema de votación del concurso musical.

Se trata de una decisión histórica. Desde su debut en 1961, España nunca se había ausentado de Eurovisión. De la misma manera, el certamen ve perder a su primer miembro del Big 5, algo que no sucedía desde 1998, cuando Italia se retiró durante 12 años del festival.

