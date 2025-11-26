Premian a Madrid Total por su cobertura sobre la "crisis de los aforos" en las discotecas locales

Las claves nuevo Generado con IA La periodista Sofía Antuña, de Madrid Total (EL ESPAÑOL), ha sido premiada por su cobertura sobre la "crisis de los aforos" en las discotecas madrileñas por la Asociación Noche Madrid. La gala Christmas Première – Gala de Navidad de Noche Madrid reunió a empresarios, autoridades y medios, destacando el compromiso del sector con la convivencia, sostenibilidad y calidad en el ocio nocturno. La problemática de los aforos en clubes madrileños ha generado incertidumbre por la falta de criterios homogéneos, inspecciones y diferentes interpretaciones administrativas, afectando a locales como la Sala COOL. Durante la gala también se reconoció la labor de medios de comunicación y autoridades que han apoyado la evolución y sostenibilidad del sector del ocio nocturno en Madrid.

La Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, ha premiado a la redactora de Madrid Total, Sofía Antuña, por su cobertura en EL ESPAÑOL sobre la "crisis de los aforos", un tema candente en las discotecas madrileñas.

Es el segundo galardón que recibe la sección local de Madrid de este periódico por parte de los empresarios del ocio nocturno. La plataforma celebró anoche en el Teatro Magno una nueva edición de la Christmas Première – Gala de Navidad, un encuentro que consolida su posicionamiento como uno de los grandes actos anuales del sector y que vuelve a demostrar la cohesión de la industria del ocio nocturno madrileño.

La gala, que reunió a representantes institucionales, medios de comunicación, empresarios, creadores y agentes sociales, volvió a poner en valor el compromiso del sector con la convivencia, la sostenibilidad y la calidad, tres ejes que definen la evolución del ocio madrileño y que marcaron el espíritu de los Premios Noche Madrid 2025.

En esta ocasión, Noche Madrid ha premiado a la periodista Sofía Antuña, antigua alumna del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, que realizó sus prácticas en la sección local, donde hizo un exhaustivo análisis sobre la problemática para medir y controlar los aforos en los clubs nocturnos madrileños, que ha generado gran incertidumbre en los últimos meses por la falta de criterios homogéneos, el aumento de inspecciones y la inseguridad jurídica derivada de diferentes interpretaciones administrativas.

Este año, además, el evento adquirió una dimensión reivindicativa ante la crisis de los aforos que ha afectado al sector durante los últimos meses.

Los premiados de Noche Madrid, en la noche de este martes.

Noche Madrid destacó especialmente el papel fundamental que han desempeñado varios medios de comunicación, como EL ESPAÑOL, ofreciendo un seguimiento continuo, riguroso y valioso que ha permitido arrojar luz sobre una situación generada por decisiones injustificadas y descoordinadas en el ámbito de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Otros medios premiados han sido Time Out, Madriddiario, Telemadrid, Gran Madrid – El Mundo, Local Madrid – El País y Km0. – EsRadio.

En este contexto, la asociación quiso rendir un homenaje especial a la Sala COOL, que continúa cerrada desde febrero de 2023 pese a disponer de informes favorables de los bomberos y de los técnicos de la propia Agencia de Actividades, una situación que evidencia la necesidad urgente de criterios homogéneos, seguridad jurídica y responsabilidad institucional.

Entre los reconocimientos institucionales, la gala destacó el premio concedido a Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, por su apoyo continuado al sector y por su liderazgo en el desarrollo del Club del Ocio Sostenible, iniciativa pionera orientada a promover la economía circular y la sostenibilidad en los locales madrileños.

También se premió a Carlos Segura, concejal-presidente del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid, por su impulso a la campaña 'La fiesta está dentro del club. En la cola, el silencio es tu mejor compañía', un proyecto que ejemplifica la colaboración efectiva entre administraciones, vecinos y locales.

"Esta ha sido una gala especialmente emotiva. Celebramos el talento, la creatividad y la enorme aportación social y económica que hace el ocio nocturno a Madrid, pero también hemos alzado la voz ante una crisis de aforos que nunca debió producirse. A pesar de las dificultades, el sector ha demostrado una vez más su fortaleza y compromiso con un ocio de calidad y su vocación de servicio. Seguiremos trabajando por un modelo sostenible, seguro, cultural y del que todos los madrileños puedan sentirse orgullosos", comenta Alejandro Zamarro, presidente en funciones de Noche Madrid.