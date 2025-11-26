Brais Cedeira, redactor jefe de EL ESPAÑOL, galardonado con el Premio Defensa de Periodismo 2025

Brais Cedeira cuenta con otros reconocimientos como el Premio Cuerpo Nacional de Policía de Periodismo (2020) y el Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina (2019).

La ministra Margarita Robles elogió el trabajo de Cedeira como ejemplo de divulgación rigurosa y contribución al entendimiento público del papel de España en las misiones internacionales.

El jurado del Ministerio de Defensa destacó la excelencia, realismo y calidad de los reportajes, que ofrecen una visión técnica y humana de la presencia militar española en el flanco oriental de la OTAN.

Brais Cedeira, redactor jefe de EL ESPAÑOL, ha sido galardonado con el Premio Defensa de Periodismo 2025 por su serie de reportajes sobre la misión de la OTAN en Eslovaquia.

El Ministerio de Defensa ha concedido a Brais Cedeira, redactor jefe del diario EL ESPAÑOL, el Premio Defensa de Periodismo 2025 en la categoría de Prensa Escrita y Digital por su serie de reportajes sobre la misión de la OTAN que las Fuerzas Armadas comandan en Eslovaquia.

El jurado, que adoptó la decisión por unanimidad, reconoce la excelencia del trabajo de Cedeira titulado "Tres días en la cocina de la 'Misión OTAN' de España en Eslovaquia: ‘Si enciende un cigarro a 5 km le tenemos’".

La serie de tres reportajes abordaba desde todos los ángulos el trabajo de las Fuerzas Armadas en un enclave crucial para el futuro de Europa, al tratarse de la misión de la Alianza Atlántica más próxima a Rusia.

La serie de reportajes, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, "combina con solvencia los aspectos técnicos y humanos de la presencia militar española en el flanco oriental de la Alianza".

El galardón distingue los trabajos publicados durante 2024 que versan sobre defensa, paz y seguridad, tanto en prensa impresa como digital.

En este marco, los reportajes de Cedeira destacan por su "pertinencia", su "extraordinaria calidad" y su capacidad para ofrecer una mirada "realista" sobre las misiones que hoy desempeñan las Fuerzas Armadas españolas, según explica la ministra en el escrito en el que comunica el premio.

Robles expresa también su "reconocimiento y admiración" hacia el periodista, cuyo trabajo considera un ejemplo de divulgación rigurosa sobre "el papel de España como aliado firme y comprometido con la defensa colectiva", subrayando la contribución de Cedeira al entendimiento público de la labor de los militares desplegados en el exterior.

El premio, uno de los más relevantes en el ámbito informativo relacionado con Defensa, se entrega anualmente para destacar la labor de los profesionales que acercan a la ciudadanía la realidad de la seguridad nacional y de quienes sirven en las misiones internacionales.

Brais Cedeira es periodista de EL ESPAÑOL desde julio de 2016 y está especializado en asuntos de Interior, Defensa, Investigación y Sucesos.

En 2020 fue galardonado con el Premio Cuerpo Nacional de Policía de Periodismo. También ostenta el Boehringer Ingelheim 2019 al Periodismo en Medicina, en su categoría de Jóvenes Talentos.

Lea aquí los tres reportajes de la serie:

1. Tres días en la 'cocina' de la 'misión OTAN' española en Eslovaquia: "El enemigo ha entrado en nuestro territorio"

2. "Si enciende un cigarro a 5 km le tenemos": noche de asalto con paracaidistas españoles y francotiradores en Eslovaquia

3. Impresoras 3D, misiles 'spike' y drones: así hace la guerra moderna España en la misión de la OTAN en Eslovaquia