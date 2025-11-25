Onda Cero celebra su 35 aniversario con más 2,2 millones de oyentes y siendo pionera en innovación

El espacio deportivo 'Radioestadio', dirigido por Edu García, ha logrado cifras récord de audiencia tanto los sábados como los domingos.

Programas como 'Más de uno' de Carlos Alsina, 'La brújula' de Rafa Latorre y 'Julia en la Onda' con Julia Otero han alcanzado sus mejores registros históricos.

La emisora ha sido pionera en innovación, siendo la primera radio europea en emitir por Internet y la primera del mundo en ofrecer contenidos a la carta.

Onda Cero celebra su 35 aniversario con más de 2,2 millones de oyentes diarios, registrando sus mejores cifras de audiencia en la última década.

Onda Cero está de aniversario. Este 26 de noviembre, la emisora cumple 35 años en las antenas. La cadena de Atresmedia busca seguir siendo una radio "con espíritu joven, independiente y plural".

Con más de 2,2 millones de oyentes diarios, Onda Cero está firmando sus mejores datos de audiencias de los últimos 10 años. Según señala la propia emisora, es "gracias a una programación que combina información, análisis, entretenimiento y diversidad de voces".

A lo largo de sus 35 años, Onda Cero ha narrado grandes hitos nacionales e internacionales: del euro a la pandemia, del 11-M a la proclamación de Felipe VI, del fin de ETA a la entronización del papa León XIV, pasando por la riada de Valencia, el gran apagón eléctrico o los mandatos de cinco presidentes del Gobierno.

Onda Cero se ha caracterizado por ser pionera en innovación. Fue la primera radio europea en emitir por Internet y la primera del mundo en ofrecer contenidos a la carta. Actualmente, es el medio de comunicación que más producciones de audio nativo bajo demanda lanza al mercado.

De hecho, la cadena sigue el presupuesto de su apuesta tecnológica, distribuyendo su señal a través de la radio convencional, los dispositivos digitales, los altavoces inteligentes y las principales plataformas de audio.

Aquel 26 de noviembre de 1990, la encargada de dar la bienvenida a la nueva cadena fue la periodista Ángela Bodega. A las 07:00 horas de la mañana, comenzaba así una nueva etapa en la radio española, en la que entraba un nuevo competidor, coincidiendo justo con el desembarco de las televisiones privadas en España.

Onda Cero ha buscado dar información de proximidad, así como de servicio público; lo que ha ido pasando en cada municipio, barrio o calle. La emisora ha buscado construir el relato de lo cotidiano de la vida de los pueblos y ciudades.

Onda Cero cerró la pasada temporada con su mejor audiencia en una década. En total, 2,2 millones de oyentes sintonizan cada día la cadena generalista de Atresmedia Radio, según los datos del último Estudio General de Medios, correspondientes a la segunda ola de 2025.

Carlos Alsina ha batido de nuevo con Más de uno su mejor registro histórico, con más de 1,6 millones de seguidores. Rafa Latorre y La brújula, también ha firmado su mejor cifra, alcanzando los 585.000 oyentes diarios.

Mientras, el informativo Noticias mediodía, con Elena Gijón es seguido por 210.000 oyentes. Julia en la Onda, con Julia Otero, alcanza tanto los sábados como los domingos el millón de oyentes. Se ha erigido como el segundo espacio más escuchado de las mañanas de los fines de semana.

Por fin, el nuevo proyecto radiofónico de Jaime Cantizano en las tardes de Onda Cero, supera con creces el medio millón de oyentes.

El deporte, otra de las señas de identidad en la historia de la cadena también triunfa entre la audiencia: Edu García, al frente de Radioestadio, logró su mejor registro histórico personal.

El programa polideportivo de Onda Cero alcanza el sábado su mejor registro desde 2014, con 724.000 seguidores; y el mejor dato desde 2011 el domingo, con 738.000 oyentes. Y Radioestadio noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, anotó su mejor dato histórico y el mejor de la franja en siete años, al llegar a los 320.000.