El cambio de paradigma de Netflix: su propuesta para comprar Warner Bros incluye estrenos comerciales en cines

El éxito en taquilla de 'Las guerreras K-Pop' y la cuota de mercado de Warner Bros han motivado a Netflix a reconsiderar su postura sobre la exhibición en salas comerciales.

Esta posible adquisición impulsaría a Netflix como una de las grandes 'majors' de Hollywood, acercándola a un modelo híbrido similar al de Amazon Studios, que ya apuesta por estrenos en cines.

La propuesta de Netflix incluye respetar los estrenos comerciales en salas de cine para las películas de Warner Bros, lo que marcaría un cambio significativo en su estrategia tradicional de lanzamientos directos en streaming.

Netflix ha presentado una oferta preliminar para comprar Warner Bros Discovery, enfrentándose a otras propuestas de Paramount Skydance y Comcast.

A Warner Bros Discovery le han salido varios pretendientes. Desde que su CEO, David Zaslav, anunciase que el gigante audiovisual se abría a la posibilidad de vender la compañía en su totalidad o parte de ella, han surgido tres propuestas. Una de ellas deja abierta la opción a un cambio de paradigma: la de Netflix.

Según señala Reuters, WBD ha recibido ofertas preliminares de Paramount Skydance, Comcast y Netflix. Estas propuestas representan el primer paso en una posible venta del centenario estudio de Hollywood y considerado una de las majors de la Meca del Cine.

Si bien ya se conocían las intenciones de las tres compañías, hay un cambio en la de la plataforma en streaming.

El pasado miércoles 19 de diciembre, Bloomberg informaba de que la propuesta de la compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters incluía hacerse con el estudio tradicional de cine de Warner Bros.

Eso se traduce en que dichos títulos tendrían un estreno comercial en salas, tal y como sucede actualmente. Así lo señalaba el medio, que Netflix respetaría el lanzamiento de largometrajes en la gran pantalla en el acuerdo.

Se trata de aceptar los acuerdos contractuales de Warner Bros Discovery, que establecen ventanas de exhibición en salas comerciales. Netflix se comprometería a mantenerlos, evitando así conflictos con las distribuidoras, propietarios de cadenas de cine y equipos creativos.

Inicialmente, se señalaba que la compañía liderada por Sarandos y Peters contrató los servicios de Moelis & Co, el mismo banco de inversión que asesoró a Skydance Media para fusionarse con Paramount Global.

Logo de Warner Bros logo en el evento anual MIPCOM, el mercado internacional de televisión en Cannes, Francia. Éric Gaillard Reuters

Sin embargo, se informaba de que Netflix sólo estaba enfocada en comprar lo relacionado con ficción y streaming, pensando en franquicias relacionadas con HBO Max, como la inminente serie de Harry Potter, los superhéroes de DC Comics y otras marcas como Juego de tronos o The Last of Us.

Pero parece que Ted Sarandos se ha pensado mucho las palabras sobre lo que opinaba de la gran pantalla. "El cine en salas no va a regresar jamás", afirmaba en una entrevista para Semafor el pasado 28 de marzo de 2025.

Sin embargo, esta tentativa de compra acerca a Netflix a un modelo híbrido que otras plataformas en streaming ya están llevando a cabo. El ejemplo más cercano es su rival más directa: Amazon.

Desde 2023, Amazon Studios tiene el objetivo de lanzar entre 12 y 15 películas en salas de cine anualmente. Esa estrategia se ha reforzado desde la adquisición de MGM, que incluye sagas como Creed o James Bond.

Estudios de Warner Bros en Burbank, California. Mike Blake Reuters

Netflix ha rehuido este tipo de estrategia, utilizando los cines como marco de promoción con lanzamientos "en salas seleccionadas", especialmente para aquellos títulos que busca que califiquen para los Premios Oscar.

El aceptar que las películas con sello Warner Bros deben tener su ventana de distribución sería un cambio drástico en la plataforma. Por otro lado, terminaría impulsándola como una de las grandes majors de Hollywood.

Netflix, ¿nueva ‘major’?

Si Paramount Skydance o Comcast comprasen WBD (o parte de ella), significaría una fusión entre majors. Pero una venta a Netflix sería impulsar a la plataforma como la primera que entraría como "gran estudio cinematográfico".

Tras la adquisición de Fox por parte de Disney, los grandes estudios se redujeron a cinco: Paramount, Sony, Disney, Warner Bros y Universal. En el sistema cinematográfico de Hollywood, Netflix no califica tampoco entre las llamadas “mini-majors” por su no apuesta de salas comerciales.

Es más, Amazon Studios sí que ha logrado entrar en ese concepto por su apuesta por la gran pantalla, junto con otras empresas como Lionsgate o A24. Las tres conformaron el 8,6% del mercado cinematográfico en Norteamérica en 2024.

Dado que se está hablando de la compra de uno de los cinco grandes de Hollywood, es lógico que Netflix haya flexibilizado también sus intenciones. Por otro lado, la compañía creada por Reed Hastings y Marc Randolph ha dado pequeños pasos en los últimos años sobre su relación con los cines.

Imagen del cine París en Manhattan, Nueva York, propiedad de Netflix, durante la proyección de la película 'Historia de un matrimonio'. Netflix

En el verano de este 2025, Netflix vivió un inesperado éxito de taquilla: Las guerreras K-Pop. Producida por Sony Animation, que cedió su distribución a la plataforma, la cinta fue tan fenómeno en streaming, que se optó por un reestreno comercial en salas.

Un fenómeno inesperado

La película dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans pasó por salas el 23 de agosto, en clave de lanzamiento especial. Distribuida en más de 1.200 pantallas, lideró la taquilla norteamericana con 18 millones de dólares recaudados.

La cinta revalidó su éxito con otro reestreno especial de Halloween, obteniendo 5,3 millones de dólares en el fin de semana del 31 de octubre. Por primera vez, Netflix compartía sus cifras de taquilla de manera pública, al aparecer reflejadas en Box Office Mojo.

Evento multitudinario en los alrededores del cine París de Manhattan con motivo del reestreno de 'Las guerreras K-Pop'. Reuters

Un fenómeno que ya provocó que surgiesen voces desde dentro de la industria en las que se sugería que Netflix debería replantearse un cambio respecto a ciertos títulos de su catálogo.

Una industria en crisis

En 2024, las películas de Warner Bros representaron un 13,7% del mercado cinematográfico en Estados Unidos y Canadá. Fue la tercera compañía con más cuota, sólo por detrás de Disney (25,5%) y Universal (21,7%), según Comscore. Un trozo del pastel nada desdeñable que ayuda a que Netflix se replantee su postura respecto a las salas.

Queda por ver cómo acabará esta oferta, si WBD acepta o no. No obstante, que la plataforma se haya abierto a un cambio de paradigma beneficiaría a una industria cinematográfica que todavía no ha logrado recuperarse completamente de las consecuencias de la pandemia de la Covid-19.