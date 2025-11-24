El propietario del Daily Mail negocia la compra de The Telegraph por un acuerdo de 570 millones de euros

The Telegraph mantendrá su independencia editorial respecto a otros medios del grupo DMGT, que incluye títulos como The Mail on Sunday y Metro.

La operación sigue a la retirada de la oferta de RedBird Capital Partners y cumple con la nueva normativa británica que restringe la inversión extranjera en medios.

La compra consolidaría a DMGT como uno de los principales grupos de comunicación conservadores del Reino Unido, sumando The Telegraph a su portafolio de medios.

El grupo DMGT, propietario del Daily Mail, ha alcanzado un acuerdo para adquirir el periódico británico The Telegraph por 570 millones de euros.

El grupo DMGT, dueño del Daily Mail, ha anunciado este pasado sábado 22 de noviembre un acuerdo para adquirir el diario The Telegraph, su rival mediático. La cifra de compra asciende a 500 millones de libras (570 millones de euros).

Con esta operación, la compañía busca crear uno de los grupos de comunicación de tendencia conservadora más importantes del Reino Unido. The Telegraph es uno de los periódicos más influyentes del país británico y afín a los Tories.

El acuerdo se produce una semana después de que la firma estadounidense RedBird Capital Partners retirara su oferta de compra del rotativo.

En 2023, una sociedad conjunta entre RedBird e IMI se hizo tanto con Telegraph Media Group como con la revista The Spectator. No obstante, el Gobierno liderado por Rishi Sunak intervino y prohibió la inversión de países extranjeros en medios de comunicación británicos.

La polémica vino porque la compra fue entre la estadounidense RedBird y la firma IMI (International Media Investments), con sede en los Emiratos Árabes Unidos y propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Zayed es miembro de la familia gobernante en Abu Dabi y propietario del conglomerado deportivo City Football Group, con equipos como el Manchester City.

Aunque RedBird señaló que IMI participaría como inversor minoritario, con un máximo del 15 %, eso no impidió que el Gobierno aprobase en marzo de 2024 una ley que restringía a gobiernos extranjeros ser propietarios de medios británicos.

Imagen de la portada web del Daily Mail. DMGT

Un mes después, RedBird e IMI anunciaron que The Telegraph volvía a estar en venta. De acuerdo a Financial Times, el acuerdo con DMGT llegó a la cifra de 570 millones de euros para reembolsar la inversión realizada por RedBird.

Según señala Reuters, tanto DMGT como RedBird e IMI han acordado un período de exclusividad para ultimar los detalles de la compra y preparar la documentación regulatoria necesaria.

Esta operación, según remarca la agencia de noticias, encajaría dentro de la normativa actual británica sobre influencia extranjera, dado que no habrá inversión ni capital de países extranjeros en la estructura financiera.

No era la primera vez que DMGT mostraba interés en hacerse con The Telegraph. Ya en 2023, cuando la familia Barclay puso a la venta al grupo de comunicación, Sky News informaba que DMGT negociaba la compra de una participación del 9,9%.

"DMGT y RedBird IMI han trabajado con rapidez para alcanzar el acuerdo anunciado en el día de hoy [sábado 22 de noviembre], que será presentado en breve al secretario de Estado", anunciaba la firma estadounidense en un comunicado de prensa.

Entre los medios que tiene DMGT, están The Mail on Sunday, Metro, The i Paper, y New Scientist. El acuerdo señala que The Telegraph mantendrá su independencia editorial respecto a los otros rotativos del grupo.